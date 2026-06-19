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AI, startups και νέες συνεργασίες: Η Εθνική Τράπεζα στα Panathēnea 2026

Τρεις ημέρες γεμάτες δεκάδες συζητήσεις, ανταλλαγή ιδεών και ακόμη περισσότερες συναντήσεις μεταξύ ιδρυτών startups, επενδυτών και στελεχών του διεθνούς οικοσυστήματος καινοτομίας

Τα νέα της αγοράς 19.06.2026, 15:45
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AI, startups και νέες συνεργασίες: Η Εθνική Τράπεζα στα Panathēnea 2026
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Με περισσότερους από 10.000 συμμετέχοντες, 3.000 startup founders και 1.500 επενδυτές από όλο τον κόσμο, τα Panathēnea 2026 μετέτρεψαν για τρεις ημέρες την Αθήνα σε σημείο συνάντησης της τεχνολογίας, της επιχειρηματικότητας και των εξελίξεων που διαμορφώνουν το μέλλον των οργανισμών και της οικονομίας.

Τρεις ημέρες γεμάτες δεκάδες συζητήσεις, ανταλλαγή ιδεών και ακόμη περισσότερες συναντήσεις μεταξύ ιδρυτών startups, επενδυτών και στελεχών του διεθνούς οικοσυστήματος καινοτομίας.

Με κεντρικό μήνυμα «Crazy enough to try», η διοργάνωση εστίασε στις τεχνολογικές εξελίξεις που μετασχηματίζουν επιχειρήσεις και οργανισμούς, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης, των startups και της ψηφιακής καινοτομίας ως μοχλών αλλαγής.

Η Εθνική Τράπεζα, ως Founding Partner του θεσμού από την πρώτη χρονιά διοργάνωσής του, συμμετείχε ενεργά με πρωτοβουλίες που επιβεβαιώνουν τη διαχρονική της δέσμευση στον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων και την υποστήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

Interactive εμπειρία με επίκεντρο την τεχνολογία

Μέσα από ένα interactive brand activation, το περίπτερο της Εθνικής Τράπεζας καλούσε τους επισκέπτες να αξιολογήσουν πραγματικά startup concepts, μπαίνοντας στη θέση του επενδυτή και αποφασίζοντας αν και σε ποιο βαθμό θα επένδυαν σε κάθε πρόταση.

Η δράση συνέδεσε τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων με τη δυναμική των νέων τεχνολογικών εγχειρημάτων, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο μια ιδέα μπορεί να εξελιχθεί σε βιώσιμη επιχειρηματική πρόταση.

Οδηγός στην εμπειρία ήταν η «Σοφία», το AI chatbot της Εθνικής Τράπεζας.

Παράλληλα, το NEXT by NBG, το Youth App Banking της Εθνικής Τράπεζας, παρουσίασε μια σύγχρονη ψηφιακή τραπεζική εμπειρία σχεδιασμένη για τη νέα γενιά, με έμφαση στην ευκολία, την αμεσότητα και την καθημερινή εξυπηρέτηση μέσω mobile εφαρμογών.

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NBG Business Seeds: Από την ιδέα στην ανάπτυξη

Ξεχωριστή παρουσία είχε και το NBG Business Seeds, το πρόγραμμα της Εθνικής Τράπεζας για τη στήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

Στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερό του, startuppers και μέλη του οικοσυστήματος είχαν τη δυνατότητα να συναντήσουν στελέχη της Τράπεζας και να ενημερωθούν για ευκαιρίες χρηματοδότησης, ανάπτυξης και δικτύωσης, καθώς και για την ολοκλήρωση του 16ου Ετήσιου Διαγωνισμού του Business Seeds.

Παράλληλα, αντάλλαξαν απόψεις, παρουσίασαν τις προτάσεις τους και διερεύνησαν νέες δυνατότητες συνεργασίας και εξέλιξης.

Συζητήσεις για το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Εθνική Τράπεζα συνδιοργάνωσε και φιλοξένησε συνολικά έξι εκδηλώσεις σε συνεργασία με κορυφαίους διεθνείς φορείς τεχνολογίας, οργανισμούς επιχειρηματικότητας, επενδυτές και Venture Capital funds.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις επενδύσεις, τις αναδυόμενες τεχνολογίες, το AI, καθώς και σε ζητήματα βιωσιμότητας και κοινωνικού αντίκτυπου (ESG).

Στο επίκεντρο βρέθηκε η μετάβαση του AI από πιλοτικές εφαρμογές σε λύσεις που λειτουργούν σε κλίμακα και δημιουργούν μετρήσιμο επιχειρηματικό αποτέλεσμα.

Στον διάλογο αυτό συμμετείχε ενεργά και η Εθνική Τράπεζα. Μιλώντας στο πάνελ «From Pilots to Scale: The AI Challenge», ο Βοηθός Γενικός Διευθυντής Καινοτομίας και Ψηφιακών Συνεργασιών της Εθνικής Τράπεζας, κ. Γιώργος Μαρίνος, τόνισε τη σημασία της μετάβασης σε μια νέα εποχή εργασίας, όπου το AI δεν αποτελεί πλέον ένα παράλληλο έργο, αλλά βασικό παράγοντα λειτουργίας, ανταγωνιστικότητας και εξέλιξης των μεγάλων οργανισμών.

Επενδύοντας στις τεχνολογίες του μέλλοντος

Με τη συμμετοχή της στο Panathēnea Festival 2026, η Εθνική Τράπεζα επιβεβαιώνει τον ενεργό της ρόλο στη διαμόρφωση του οικοσυστήματος καινοτομίας και τεχνολογίας στην Ελλάδα, επενδύοντας συστηματικά στην τεχνολογία, στις ψηφιακές υποδομές και σε λύσεις που εξελίσσονται διαρκώς, με στόχο μια τραπεζική εμπειρία πιο απλή, πιο άμεση και πιο ανθρώπινη.

Γιατί, τελικά, το να ορίζεις την Τράπεζα του σήμερα σημαίνει να εξελίσσεσαι συνεχώς. Να προχωράς πέρα από τα καθιερωμένα και να δημιουργείς νέες δυνατότητες για τους ανθρώπους μέσα από την τεχνολογία.

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