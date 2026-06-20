 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(22) "Technology & Computing"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(23) "Artificial Intelligence"
    [1]=>
    string(19) "Technology Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

PODCAST Economics & Business TALKS- Ο Γιώργος Λεκάκος (ΟΠΑ) για την AI & τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Σε αυτό το επεισόδιο υποδεχόμαστε τον Καθηγητή Γεώργιο Λεκάκο, από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ).

Economics & Business Talks 20.06.2026, 07:15
Σχολιάστε
PODCAST Economics & Business TALKS- Ο Γιώργος Λεκάκος (ΟΠΑ) για την AI & τον ψηφιακό μετασχηματισμό
Παρουσίαση : Ελένη Στεργίου
Δημοσιογραφική παραγωγή: Σωτηρία Δημητρίου
Ηχοληψία και Τεχνική Επεξεργασία Ήχου: Ηλέκτρα Ασιτιανάκη
Το Podcast είναι παραγωή του ΟΤ σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.:
Συνέντευξη Ελένη Στεργίου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σας καλωσορίζουμε στο Podcast του Οικονομικού Ταχυδρόμου «Economics & Business TALKS», σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Στον Οικονομικό Ταχυδρόμο συζητάμε με την ακαδημαϊκή κοινότητα για θέματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις, την οικονομία, τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς.

Σε αυτό το επεισόδιο υποδεχόμαστε τον καθηγητή Γεώργιο Λεκάκο από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) και διευθυντή του μεταπτυχιακού προγράμματος του ΟΠΑ σε συνεργασία με τη Eurobank (με τίτλο Artificial Intelligence for Digital Transformation).

Σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη (AI) επαναπροσδιορίζει ραγδαία τον παγκόσμιο εργασιακό και επιχειρηματικό χάρτη, το μεγαλύτερο στοίχημα για τις εταιρείες δεν είναι πλέον η ίδια η τεχνολογία, αλλά η εύρεση στελεχών ικανών να την εφαρμόσουν. Μιλώντας στο podcast του Οικονομικού Ταχυδρόμου, ο Γιώργος Λεκάκος, Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), αναλύει αυτό το κρίσιμο χάσμα της αγοράς. 

Με αφορμή το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ιδρύματος, «Τεχνητή Νοημοσύνη για Ψηφιακό Μετασχηματισμό», εξηγεί γιατί ο επιχειρηματικός κόσμος διψά για επαγγελματίες που συνδυάζουν τεχνική αντίληψη με διοικητικές ικανότητες, ενώ αποδομεί την τάση των απλών «συλλεκτών πτυχίων». Αναλύει γιατί η ουσιαστική, σε βάθος ακαδημαϊκή εξειδίκευση αποτελεί το ισχυρότερο διαβατήριο για το μέλλον της εργασίας.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το επεισόδιο από το site του Οικονομικού Ταχυδρόμου ΟΤ.gr, το Spotify και από τo κανάλι του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές έως 26 Ιουνίου – Οι δικαιούχοι
Economy

Οι πληρωμές έως 26 Ιουνίου - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
Πετρέλαιο: Τι προβλέπουν αναλυτές και αγορά για την πορεία των τιμών μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν
Πετρέλαιο

Πώς θα κινηθούν οι τιμές του πετρελαίου - Οι προβλέψεις των αναλυτών
Ακαθάριστα οικόπεδα: Σαρωτικοί έλεγχοι και πρόστιμα
Ακίνητα

Σαρωτικοί έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα - Τα πρόστιμα
Ιράν: Ο Γουίτκοφ στην Ελβετία για τον πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεων – Ο Ρούμπιο στη Μέση Ανατολή
Κόσμος

Ιράν: Ο Γουίτκοφ στην Ελβετία - Ο Ρούμπιο στη Μέση Ανατολή
Which European Countries Are Minting the Most Ultra-Rich?
English Edition

Which European Countries Are Minting the Most Ultra-Rich?
Οι αλιείς της Μεσογείου ζητούν αλλαγή πορείας από τις Βρυξέλλες
AGRO

Οι αλιείς της Μεσογείου ζητούν αλλαγή πορείας από τις Βρυξέλλες

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν είναι μηχανή
Partners

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν είναι μηχανή

Αυτή η συνηθισμένη σύγκριση μας προσκαλεί να δούμε τους εαυτούς μας ως μη βέλτιστες εναλλακτικές λύσεις σε σχέση με τους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης

Sarah O’Connor
Allbirds: Μετά τη στροφή στην AI, άλλαξε και όνομα
World

Μετά τη στροφή στην AI, η Allbirds άλλαξε και όνομα

Η «πράσινη» ιστορία της Allbirds που έντυσε τον Μπαράκ Ομπάμα, αλλά μαγεύτηκε από την AI και άλλαξε όνομα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Tesco: Τις πταίει για την επιβράδυνση των πωλήσεων;
World

Tesco: Τις πταίει για την επιβράδυνση των πωλήσεων;

Γιατί ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesco, Κεν Μέρφι, δεν δίνει πολλή σημασία στην επιβράδυνση των πωλήσεων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Στιγμιαία Noodles: To «ένοχο» φαγητό που κατακτά τον κόσμο
World

Πώς ένα «ανθυγιεινό» προϊόν χτίζει μια αγορά 100 δισ. δολαρίων

Παρά τις προειδοποιήσεις των ειδικών για την υγεία, τα στιγμιαία noodles συνεχίζουν να σπάνε κάθε ρεκόρ κατανάλωσης σε ολόκληρο τον κόσμο

Νατάσα Σινιώρη
MyPoint: Τι αλλάζει σε Ε9, κληρονομιές και κατασχέσεις
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έρχεται το myPoint - Τι αλλάζει σε Ε9, κληρονομιές και κατασχέσεις

Η ΑΑΔΕ εγκαινιάζει το myPoint - Δημιουργούνται νέα κέντρα για εξυπηρέτηση των πολιτών

Ανδρομάχη Παύλου
ΗΑΕ: Οι συνέπειες του πολέμου στην οικονομία του Εμιράτου
World

Πώς «χαρτογραφούνται» οι επιπτώσεις του πολέμου στα ΗΑΕ

Οι επιπτώσεις στην οικονομία των ΗΑΕ επικεντρώνεται σε τομείς όπως αστάθεια στις χρηματοπιστωτικές αγορές, τουρισμός και αεροπορικές εταιρείες

Αναστάσιος Μαντικίδης
Brexit: Δέκα χρόνια μετά – Πώς οι βρετανικές εξαγωγές προσαρμόζονται εκτός ΕΕ
Economy

H μεγάλη μετάβαση του εμπορίου: Η Βρετανία μετά το Brexit

Δέκα χρόνια μετά το Brexit, οι βρετανικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να αναζητούν σταθερό έδαφος σε έναν εμπορικό χάρτη που άλλαξε βίαια και οριστικά

Νατάσα Σινιώρη
L’Oreal: Εξαγοράζει την ινδική Innovist και ενισχύει την παρουσία της στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά ομορφιάς
Business

Νέα συμφωνία-κλειδί για τη L’Oréal στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά καλλυντικών

H L'Oreal αποκτά πλειοψηφικό πακέτο στην Innovist, επενδύοντας στην αναπτυσσόμενη αγορά ομορφιάς της Ινδίας, μετά από 13 χρόνια

Νατάσα Σινιώρη
Περισσότερα από Economics & Business Talks
PODCAST Economics & Business TALKS- Ο Γιώργος Λεκάκος (ΟΠΑ) για την AI & τον ψηφιακό μετασχηματισμό
Economics & Business Talks

Ο καθηγητής του ΟΠΑ Γιώργος Λεκάκος για την AI & τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Σε αυτό το επεισόδιο υποδεχόμαστε τον Καθηγητή Γεώργιο Λεκάκο, από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ).

Ελένη Στεργίου
Latest News
e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές έως 26 Ιουνίου – Οι δικαιούχοι
Economy

Οι πληρωμές έως 26 Ιουνίου - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Τι πληρώνει e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ και πότε - Οι ημερομηνίες αναλυτικά

Πετρέλαιο: Τι προβλέπουν αναλυτές και αγορά για την πορεία των τιμών μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν
Πετρέλαιο

Πώς θα κινηθούν οι τιμές του πετρελαίου - Οι προβλέψεις των αναλυτών

Κατά την άποψη των αγορών και πολλών αναλυτών οι τιμές στο πετρέλαιο δεν θα μειωθούν σημαντικά από τα σημερινά επίπεδα έως το 2027

Ακαθάριστα οικόπεδα: Σαρωτικοί έλεγχοι και πρόστιμα
Ακίνητα

Σαρωτικοί έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα - Τα πρόστιμα

Εκπνέει τη Δευτέρα η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα - Τι περιλαμβάνουν οι καθαρισμοί

Ιράν: Ο Γουίτκοφ στην Ελβετία για τον πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεων – Ο Ρούμπιο στη Μέση Ανατολή
Κόσμος

Ιράν: Ο Γουίτκοφ στην Ελβετία - Ο Ρούμπιο στη Μέση Ανατολή

Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή και ο Στιβ Γουίτκοφ μεταβαίνει στην Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν.

Which European Countries Are Minting the Most Ultra-Rich?
English Edition

Which European Countries Are Minting the Most Ultra-Rich?

Europe's ultra-wealthy population has grown by a quarter in five years, with more than 20 people joining the $30M+ club every single day

Οι αλιείς της Μεσογείου ζητούν αλλαγή πορείας από τις Βρυξέλλες
AGRO

Οι αλιείς της Μεσογείου ζητούν αλλαγή πορείας από τις Βρυξέλλες

Οι αλιευτικοί φορείς των μεσογειακών χωρών πιέζουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθεωρήσει τους περιορισμούς που έχουν μειώσει τις ημέρες αλιείας, προειδοποιώντας για σοβαρές επιπτώσεις στη βιωσιμότητα

Γιώργος Μαζιάς
PODCAST Economics & Business TALKS- Ο Γιώργος Λεκάκος (ΟΠΑ) για την AI & τον ψηφιακό μετασχηματισμό
Economics & Business Talks

Ο καθηγητής του ΟΠΑ Γιώργος Λεκάκος για την AI & τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Σε αυτό το επεισόδιο υποδεχόμαστε τον Καθηγητή Γεώργιο Λεκάκο, από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ).

Ελένη Στεργίου
Όμιλος ΟΤΕ: Ενιαίο brand Telekom και επέκταση του Magenta portfolio
Τηλεπικοινωνίες

Telekom και Magenta στο επίκεντρο της νέας εποχής του ΟΤΕ

Η αλλαγή από Cosmote Telekom σε Telekom θα γίνει σταδιακά έως το τέλος του 2026 - Ο ΟΤΕ ενισχύει τη διεθνή του ταυτότητα, με το Magenta portfolio να εξελίσσεται σε κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής του

Γιώργος Πολύζος
Funds: «Ανοίγει» την πόρτα των μεγάλων κεφαλαίων η Αθήνα
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Ανοίγει» την πόρτα των μεγάλων κεφαλαίων η Αθήνα

Βήματα για την προσέλκυση μεγάλων funds managers κάνει η Αθήνα - Οι πρώτες αλλαγές που μπορεί να καταστήσουν την Αθήνα επενδυτικό κόμβο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ρύζι: Οι φθηνές εισαγωγές «πνίγουν» την ελληνική παραγωγή
AGRO

Το φθηνό εισαγόμενο ρύζι «πνίγει» την ελληνική παραγωγή

Τιμές κάτω του κόστους και μειωμένες εκτάσεις – Ο άνισος ανταγωνισμός για το ελληνικό ρύζι

Ανθή Γεωργίου
Θα αντέξουν οι κρατικοί προϋπολογισμοί τη γήρανση του πληθυσμού;
Experts

Το κόστος μιας κοινωνίας που γερνά

Η γήρανση του πληθυσμού δεν αποτελεί μόνο δημογραφική πρόκληση, αλλά και κρίσιμο τεστ για τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους και των ασφαλιστικών συστημάτων

Άρης Αλεξόπουλος
Στιγμιαία Noodles: To «ένοχο» φαγητό που κατακτά τον κόσμο
World

Πώς ένα «ανθυγιεινό» προϊόν χτίζει μια αγορά 100 δισ. δολαρίων

Παρά τις προειδοποιήσεις των ειδικών για την υγεία, τα στιγμιαία noodles συνεχίζουν να σπάνε κάθε ρεκόρ κατανάλωσης σε ολόκληρο τον κόσμο

Νατάσα Σινιώρη
Άντι Μπέρναμ: Ο χαρισματικός «χαμαιλέοντας» του Εργατικού Κόμματος μπορεί να επαναλανσάρει τον εαυτό του;
Κόσμος

Ο «χαμαιλέοντας» του Εργατικού Κόμματος μπορεί να επαναλανσάρει τον εαυτό του;

Ο δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, έχει κερδίσει τον σεβασμό του κοινού μεταβαίνοντας από το κατεστημένο στο περιθώριο

Build to Rent: Το νέο στοίχημα για περισσότερα σπίτια στην αγορά
Ακίνητα

Το νέο στοίχημα για περισσότερα σπίτια στην αγορά

Το πρόγραμμα «Κατασκευάζω - Νοικιάζω» (Build to Rent) φιλοδοξεί να δημιουργήσει περισσότερες κατοικίες προς ενοικίαση και να ενισχύσει έτσι την προσφορά ακινήτων στην αγορά

Αθανασία Ακρίβου
Η βασική παράμετρος της Παραγωγικής Ελλάδας
Experts

Η παράμετρος της Παραγωγικής Ελλάδας

Το "ενδογενές” στοιχείο της ανάπτυξης σχετίζεται με τον τομέα των "διεθνώς εμπορευσίμων” της οικονομίας

Χρήστος Ιωάννου
Με… 200 το ΧΑ, ελατήριο η ElvalHalcor, στους μεγάλους η CrediaBank, τι συνέβη στην Bally’s Intralot, ο αδρανής «εθνικός κουμπαράς»
Inside Stories

Με… 200 το ΧΑ, ελατήριο η ElvalHalcor, στους μεγάλους η CrediaBank, τι συνέβη στην Bally’s Intralot, ο αδρανής «εθνικός κουμπαράς»

200… παρά ένα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies