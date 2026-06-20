PODCAST Economics & Business TALKS- Ο Γιώργος Λεκάκος (ΟΠΑ) για την AI & τον ψηφιακό μετασχηματισμό

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Σας καλωσορίζουμε στο Podcast του Οικονομικού Ταχυδρόμου «Economics & Business TALKS», σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Στον Οικονομικό Ταχυδρόμο συζητάμε με την ακαδημαϊκή κοινότητα για θέματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις, την οικονομία, τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς.

Σε αυτό το επεισόδιο υποδεχόμαστε τον καθηγητή Γεώργιο Λεκάκο από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) και διευθυντή του μεταπτυχιακού προγράμματος του ΟΠΑ σε συνεργασία με τη Eurobank (με τίτλο Artificial Intelligence for Digital Transformation).

Σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη (AI) επαναπροσδιορίζει ραγδαία τον παγκόσμιο εργασιακό και επιχειρηματικό χάρτη, το μεγαλύτερο στοίχημα για τις εταιρείες δεν είναι πλέον η ίδια η τεχνολογία, αλλά η εύρεση στελεχών ικανών να την εφαρμόσουν. Μιλώντας στο podcast του Οικονομικού Ταχυδρόμου, ο Γιώργος Λεκάκος, Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), αναλύει αυτό το κρίσιμο χάσμα της αγοράς.

Με αφορμή το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ιδρύματος, «Τεχνητή Νοημοσύνη για Ψηφιακό Μετασχηματισμό», εξηγεί γιατί ο επιχειρηματικός κόσμος διψά για επαγγελματίες που συνδυάζουν τεχνική αντίληψη με διοικητικές ικανότητες, ενώ αποδομεί την τάση των απλών «συλλεκτών πτυχίων». Αναλύει γιατί η ουσιαστική, σε βάθος ακαδημαϊκή εξειδίκευση αποτελεί το ισχυρότερο διαβατήριο για το μέλλον της εργασίας.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το επεισόδιο από το site του Οικονομικού Ταχυδρόμου ΟΤ.gr, το Spotify και από τo κανάλι του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.