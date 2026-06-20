Οι αλιείς της Μεσογείου ζητούν αλλαγή πορείας από τις Βρυξέλλες

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Η αλιεία στη Μεσόγειο βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Έξι χρόνια μετά την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πλαισίου διαχείρισης των αλιευτικών πόρων, οι εκπρόσωποι του κλάδου θεωρούν ότι ήρθε η ώρα για ουσιαστικές αλλαγές. Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα, οι εκπρόσωποι των αλιευτικών οργανώσεων των μεσογειακών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν να εντείνουν τις παρεμβάσεις τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας την αναθεώρηση των ισχυουσών ρυθμίσεων.

Στο επίκεντρο της διαμαρτυρίας βρίσκεται το καθεστώς που διέπει κυρίως τα αλιευτικά σκάφη μηχανότρατας. Οι νέοι κανόνες, που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της προσπάθειας προστασίας των ιχθυαποθεμάτων και αποκατάστασης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, έχουν οδηγήσει σε σημαντική μείωση των ημερών που επιτρέπεται στα σκάφη να δραστηριοποιούνται στη θάλασσα.

Οι αλιείς υποστηρίζουν ότι η πολιτική αυτή έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στη βιωσιμότητα πολλών επιχειρήσεων, χωρίς να λαμβάνει επαρκώς υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και τη σημερινή πραγματικότητα των αλιευτικών κοινοτήτων. Όπως επισημαίνουν, οι περιορισμοί έχουν επιβληθεί οριζόντια, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται το ίδιο περιοχές με διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλιευτικές πρακτικές και περιβαλλοντικές συνθήκες.

Το θέμα έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία και η Ελλάδα, όπου η αλιεία αποτελεί όχι μόνο οικονομική δραστηριότητα αλλά και βασικό στοιχείο της τοπικής κοινωνικής και πολιτιστικής ταυτότητας. Σε πολλές παράκτιες περιοχές της Μεσογείου, η μείωση των αλιευτικών ημερών έχει περιορίσει σημαντικά τα εισοδήματα των επαγγελματιών του κλάδου, αυξάνοντας παράλληλα την αβεβαιότητα για το μέλλον.

Οι εκπρόσωποι των αλιέων επισημαίνουν ότι δεν αντιτίθενται στην ανάγκη προστασίας των θαλάσσιων πόρων. Αντίθετα, αναγνωρίζουν ότι η βιωσιμότητα των ιχθυαποθεμάτων αποτελεί προϋπόθεση για τη μακροπρόθεσμη επιβίωση της αλιείας. Ωστόσο, ζητούν ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο που να βασίζεται περισσότερο σε επιστημονικά δεδομένα και στις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στα λιμάνια και στις αλιευτικές ζώνες.

Η συζήτηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια περίοδο όπου ο ευρωπαϊκός πρωτογενής τομέας βρίσκεται αντιμέτωπος με πολλαπλές προκλήσεις, από την κλιματική αλλαγή και την αύξηση του λειτουργικού κόστους έως τον διεθνή ανταγωνισμό και τις μεταβαλλόμενες καταναλωτικές συνήθειες.

Το επόμενο διάστημα οι αλιευτικοί φορείς της Μεσογείου αναμένεται να εντείνουν τις επαφές τους με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, επιδιώκοντας να πείσουν την Κομισιόν ότι απαιτείται μια νέα προσέγγιση. Η έκβαση αυτής της προσπάθειας δεν θα επηρεάσει μόνο τους επαγγελματίες της θάλασσας, αλλά και το μέλλον μιας δραστηριότητας που επί αιώνες αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής στις ακτές της Μεσογείου.

Πηγή: in.gr