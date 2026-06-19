Allbirds: Μετά τη στροφή στην AI, άλλαξε και όνομα

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Από αγαπημένο παιδί της Silicon Valley με αξία 4 δισ., η Allbirds πούλησε τη μάρκα υποδημάτων και την πνευματική της ιδιοκτησία στην American Exchange Group για μόλις 39 εκατομμύρια δολάρια.

Στη συνέχεια, η εταιρεία υποδημάτων που αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες, εκποίησε πλήρως τις δραστηριότητές της στον τομέα της λιανικής και της ένδυσης, προκειμένου να στραφεί στον τομέα των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, μετονομάζοντας την εταιρεία σε «Smartbird AI».

Η πτώση της Allbird

Η κάποτε κυρίαρχη πρωτοπόρος εταιρεία του μοντέλου «απευθείας στον καταναλωτή» (DTC) κατέρρευσε τελικά λόγω της υπερβολικής επέκτασης και της μη κερδοφορίας της, όπως επισημαίνει και η Wall Street Journal.

Αρκετοί σημαντικοί παράγοντες προκάλεσαν την πτώση της, όπως η υπερβολικά επιθετική επέκταση στο retail. Μετά την πολυδιαφημισμένη IPO του 2021, η εταιρεία άνοιξε ταχύτατα πάνω από 60 φυσικά καταστήματα σε όλο τον κόσμο, επιβαρύνοντας τα οικονομικά της.

Και όταν η επισκεψιμότητα που προσδοκούσε η Allbirds, δεν ήρθε, η οικονομική επιβάρυνση αποδείχθηκε θηλιά, αναγκάζοντας τη μάρκα να κλείσει σχεδόν όλα τα καταστήματά της στις ΗΠΑ μέχρι τις αρχές του 2026.

Σε μια προσπάθεια να επιτύχει αυστηρούς στόχους βιωσιμότητας, η εταιρεία έκανε συμβιβασμούς όσον αφορά την ανθεκτικότητα των βασικών προϊόντων της. Αυτό αποξένωσε τους πρώτους πελάτες, ενώ η απόπειρά της να επεκταθεί σε συναφή είδη ένδυσης όπως κολάν και μπουφάν, απέτυχε παταγωδώς στο βασικό της κοινό που ενδιαφέρεται για υποδήματα.

Η μάρκα δεν ήταν ποτέ σταθερά κερδοφόρα σε μεγάλη κλίμακα. Καθώς τα έσοδα μειώνονταν και οι αυξανόμενες ζημίες έφταναν τα δεκάδες εκατομμύρια ανά τρίμηνο, οι μετοχές της εταιρείας έπεσαν κατά περισσότερο από 99%, αφήνοντας την εταιρεία στα πρόθυρα της διαγραφής από το Nasdaq.

Η AI μπαίνει σε μια νέα φάση

«Οι οργανισμοί έχουν προχωρήσει πέρα από το στάδιο του πειραματισμού και έχουν περάσει στην εφαρμογή σε κλίμακα παραγωγής, οδηγώντας σε μια αυξανόμενη ζήτηση για υποδομή που να είναι ευέλικτη, αποδοτική και λειτουργικά αξιόπιστη», επισήμανε η Allbird ανακοινώνοντας την μετονομασία της σε «Smartbird», η οποία έχει σχεδιαστεί ειδικά για αυτή τη νέα γενιά τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με τη WSJ, το «ταξίδι» της Smartbird ξεκινά με τον διορισμό της Δρ. Νάντια Κάρλστεν, ηγέτιδας στον κλάδο της προηγμένης πληροφορικής, στη θέση της προέδρου και διευθύνουσας συμβούλου, η οποία σημείωσε πως θέλει να δημιουργήσει μια ομάδα παγκόσμιας κλάσης και να καθιερώσει τη Smartbird ως τον αξιόπιστο συνεργάτη για οργανισμούς που αναζητούν εξατομικευμένες λύσεις, καθώς οι ανάγκες τους στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνονται και εξελίσσονται.