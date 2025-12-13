Delhaize: Οι νέες τάσεις για το γιορτινό τραπέζι

Η Delhaize συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη γαστρονομία για τις φετινές γιορτές

World 13.12.2025, 17:08
Delhaize: Οι νέες τάσεις για το γιορτινό τραπέζι
Τα φετινά Χριστούγεννα η αλυσίδα Delhaize ετοιμάζεται να μεταμορφώσει το τραπέζι των Βέλγων, συνδυάζοντας κλασικές γεύσεις με νέες τάσεις, αναφέρει το ευρωπαϊκό περιοδικό των σούπερ μάρκετ ESM.

Από σαμπάνιες μέχρι κατεψυγμένα επιδόρπια, η αλυσίδα προσανατολίζεται σε λύσεις που κάνουν τις γιορτές πιο εύκολες και εκλεπτυσμένες ταυτόχρονα.

Ο οίνος πρωταγωνιστεί στο τραπέζι της Delhaize

Η Delhaize προβλέπει πωλήσεις άνω του ενός εκατομμυρίου φιαλών αφρώδους οίνου και 250.000 φιαλών κρασιών με και χωρίς αλκοόλ.

Παράλληλα με τις κλασικές επιλογές όπως η σαμπάνια Vranken και τα γαλλικά appellation, η γκάμα φέτος εμπλουτίζεται με νέες προσθήκες όπως το Cabernet Sauvignon 1000 Stories και το Matua Sauvignon Blanc.

Στην κατηγορία χαμηλού και μηδενικού αλκοόλ ξεχωρίζουν τα Casillero del Diablo 8% και Codorníu Zero. Το ροζέ κρασί επιστρέφει δυναμικά και εκτός καλοκαιριού, με αύξηση πωλήσεων κατά 10% τους υπόλοιπους μήνες του έτους.

Aperitif και παραδοσιακές γεύσεις

Οι Βέλγοι δεν παραλείπουν το αγαπημένο aperitif στο εορταστικό τραπέζι, συνοδευόμενο από χούμους, λουκάνικο fuet με τρούφα και τυριά σε σχήμα χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Η Delhaize προγραμματίζει προωθητική ενέργεια για aperitifs από 18 έως 31 Δεκεμβρίου, με στόχο πωλήσεις 2,9 εκατομμυρίων τεμαχίων.

Παράλληλα, οι παραδοσιακές επιλογές κρέατος, όπως ψητά, fondue και gourmet πιατέλες, αναμένονται να φτάσουν τις 130.000, ενώ οι πιατέλες τυριών προβλέπεται να φτάσουν τις 55.000.

Τα comfort foods του χειμώνα – raclette, fondue, tartiflette – εμφανίζουν αύξηση 11,5% στη ζήτηση.

Θαλασσινά και εξωτικά φρούτα

Η Delhaize εκτιμά ότι θα πουλήσει 128.000 καλάθια στρείδια και πάνω από 600.000 συσκευασίες καπνιστού σολομού, με αύξηση πωλήσεων 5–10%. Στον χώρο των φρούτων, τα εξωτικά είδη όπως μάνγκο, lychee και ροδάκινα παρουσιάζουν άνοδο 20%.

Η premium σειρά Taste of Inspiration με αρωματισμένα έλαια σημειώνει 22% αύξηση στις πωλήσεις, υπογραμμίζοντας την τάση προς γαστρονομικές επιλογές υψηλής ποιότητας.

Οι επιλογές στα κατεψυγμένα

Η κατηγορία κατεψυγμένων προϊόντων βλέπει σημαντική ανάπτυξη, με επιλογές “tri-cook” (φριτέζα, αεροφριτέζα, φούρνο) και διεθνή σνακ, όπως ιταλικά mini pizzas και ασιατικά edamame rolls.

Τα μίνι επιδόρπια σημειώνουν άνοδο, με την Delhaize να προσφέρει mini τσουρέκια Javanese και mini cheesecakes με γεύσεις raspberry και mango.

Το φιστίκι κερδίζει έδαφος, φέρνοντας δύο νέους κατεψυγμένους χριστουγεννιάτικους κορμούς: Viennetta και Tartufo.

Η παραδοσιακή επιλογή κορμών θα κυκλοφορήσει σε τρεις κατηγορίες τιμών, ενώ η σειρά Tarte à Moi παρουσιάζει αποκλειστικές γεύσεις για την Delhaize, όπως καφές-καραμέλα, raspberry λευκή σοκολάτα και φουντούκι praline.

