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Google: Νέος πρόεδρος της DeepMind και επικεφαλής επιστήμονας της Alphabet o Ντέμης Χασάμπης

Την ίδια ώρα ηγετικά στελέχη της Google εγκατέλειψαν την εταιρεία για να ιδρύσουν δική τους startup - Τα νέα καθήκοντα του Ντέμη Χασάμπη

World 05.08.2026, 22:45
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Google: Νέος πρόεδρος της DeepMind και επικεφαλής επιστήμονας της Alphabet o Ντέμης Χασάμπης
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Την αναδιάρθρωση του τμήματος τεχνητής νοημοσύνης ανακοίνωσε την Τετάρτη η μητρική εταιρεία της Google, Alphabet, με τον ελληνοκυπριακής καταγωγής Ντέμη Χασάμπη να αποχωρεί από τον διευθυντικό του ρόλο για να αναλάβει τη θέση του προέδρου.

Την ίδια ώρα, αρκετά ηγετικά στελέχη πίσω από το μοντέλο Gemini, συμπεριλαμβανομένου του βετεράνου μηχανικού Jeff Dean, αποχώρησαν από την εταιρεία.

Η αλλαγή έρχεται σε μια κομβική συγκυρία για την Google DeepMind: η κορυφαία έκδοση του τελευταίου της μοντέλου Gemini παραμένει ακυκλοφόρητη, παρότι η κυκλοφορία του είχε προγραμματιστεί για τον περασμένο Ιούνιο.

Αυτό πυροδότησε την ανησυχία των επενδυτών, οι οποίοι θεωρούν ότι η Google μένει πίσω από τους ανταγωνιστές της – μάλιστα τόσο η Anthropic όσο και η OpenAI «άρπαξαν» καθεμία και από ένα κορυφαίο στέλεχος τεχνητής νοημοσύνης της Google αυτό το καλοκαίρι.

Οι μετοχές της Alphabet υποχώρησαν κατά 4% μετά την είδηση, σημειώνει το Reuters.

Google

Google: Με το βλέμμα στραμμένο στην AGI

Ο βραβευμένος με Νόμπελ Ντέμης Χασάμπης θα αναλάβει τον νεοσύστατο τίτλο του επικεφαλής επιστήμονα της Alphabet, ενώ από διευθύνων σύμβουλος της Google DeepMind θα γίνει πρόεδρός της, ανέφερε σε υπόμνημα του προς το προσωπικό.

Ο ίδιος ανέφερε την εγγύτητα της τεχνητής γενικής νοημοσύνης (AGI) ως την αφορμή για την αλλαγή στον ρόλο του.

«Ο Χασάμπης και εγώ συζητάμε εδώ και καιρό έναν ρόλο που θα του επιτρέψει να επικεντρώσει πλήρως την προσοχή του στη διαμόρφωση του μέλλοντος της AGI», δήλωσε ο επικεφαλής της Alphabet, Σουντάρ Πιτσάι, σε ξεχωριστό υπόμνημα σε επίπεδο εταιρείας.

«Είναι μια εργασία ζωτικής σημασίας για την Alphabet και την ανθρωπότητα και δεν μπορώ να φανταστώ καλύτερο άτομο από τον Ντέμη για να την κάνει».

Νέα startup από τα στελέχη που αποχώρησαν

Ο Koray Kavukcuoglu, ο επικεφαλής τεχνολογίας της μονάδας, θα αναλάβει τις καθημερινές αρμοδιότητες. Θα κατέχει τον τίτλο του ανώτερου αντιπροέδρου, αντί του διευθύνοντος συμβούλου, μαζί με τον ρόλο του ως επικεφαλής αρχιτέκτονας τεχνητής νοημοσύνης (chief AI architect) της Alphabet.

Από την άλλη, οι Dean, Sanjay Ghemawat, Oriol Vinyals και Quoc Le, μερικοί από τους πιο διάσημους ηγέτες της Google στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, έφυγαν από την εταιρεία για να ξεκινήσουν μια νεοσύστατη εταιρεία με την ονομασία Discovery Loop, αναφέρει το Reuters.

Η νεοσύστατη επιχείρηση θα επικεντρωθεί στην έρευνα για καινοτομίες στη μηχανική μάθηση, την επιστήμη και τη μηχανική, ενώ έχει δομηθεί ως εταιρεία δημοσίου συμφέροντος.

Πάντως, η Alphabet δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες σχετικά με το τι προκάλεσε τις ανωτέρω κινήσεις. Ο Hassabis, ο οποίος εδώ και καιρό θέτει σε προτεραιότητα την έρευνα έναντι των κερδών, θα διερευνήσει τις κοινωνικές επιπτώσεις της AGI, κάτι για το οποίο θα έχει ελάχιστους υφισταμένους, δήλωσε εκπρόσωπος της Google στο Reuters.

Η ΑΙ συμπαραστάτης στην έρευνα για την υγεία

Στο υπόμνημά του ο Χασάμπης εξήρε τη μεγάλη πρόοδο που έχει επιτευχθεί στα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της Google, συμπεριλαμβανομένης μιας ακυκλοφόρητης αναβάθμισης που ονομάζεται Gemini 4.

Ανέφερε επίσης ότι θα αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην Isomorphic Labs, μια εταιρεία ανακάλυψης φαρμάκων που αποσχίστηκε από την DeepMind, της οποίας είναι ιδρυτής και CEO.

«Πάντα πίστευα ότι η νούμερο 1 εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να είναι η βελτίωση της ανθρώπινης υγείας», είπε, προσθέτοντας: «Ήρθε η ώρα η AI να αποδείξει την αδιαμφισβήτητη αξία της για τον κόσμο και ποιος θα ήταν καλύτερος τρόπος να το αποδείξει από το να βοηθήσει επιτέλους στη θεραπεία ασθενειών όπως ο καρκίνος».

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