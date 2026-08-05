SpaceX: Ανησυχεί τους επενδυτές με τα σχέδια δαπανών μαμούθ για ΑΙ

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Η SpaceX ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της αγοράς στα πρώτα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσίευσε μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, όμως οι επενδυτές αντέδρασαν αρνητικά στα φιλόδοξα σχέδια του Ίλον Μασκ για τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και στα κέντρα δεδομένων.

Η μετοχή της εταιρείας υποχώρησε περισσότερο από 10% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, καθώς η αγορά ανησύχησε για το ύψος των επενδύσεων που απαιτεί η νέα στρατηγική, αναφέρουν οι Financial Times.

Η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα 7,8 δισ. δολαρίων για το τελευταίο τρίμηνο, αυξημένα κατά 92% σε σχέση με έναν χρόνο πριν και υψηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών, ενώ οι καθαρές ζημιές περιορίστηκαν στα 541 εκατ. δολάρια, αισθητά χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις της Wall Street. Παρά τις θετικές επιδόσεις, το ενδιαφέρον των επενδυτών στράφηκε στις κεφαλαιουχικές δαπάνες της εταιρείας, οι οποίες σχεδόν διπλασιάστηκαν, φθάνοντας τα 16 δισ. δολάρια μέσα σε ένα τρίμηνο.

Η SpaceX ξεκαθάρισε ότι το επίπεδο των επενδύσεων θα διατηρηθεί τουλάχιστον για τα επόμενα δύο τρίμηνα, καθώς επιδιώκει να εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους υποδομών τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο.

Σύμφωνα με τον Ίλον Μασκ, η υπολογιστική ισχύς των κέντρων δεδομένων της εταιρείας θα αυξηθεί από περίπου 2 γιγαβάτ στο τέλος του 2026 σε σχεδόν 10 γιγαβάτ έως το τέλος του 2027. Πρόκειται για ένα μέγεθος που αντιστοιχεί σε κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας συγκρίσιμη με εκείνη της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Τρομάζουν το μέγεθος των επενδύσεων της SpaceX

Η ανάπτυξη υποδομών αυτού του μεγέθους απαιτεί επενδύσεις δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων για κάθε γιγαβάτ νέας υπολογιστικής ισχύος, με το μεγαλύτερο μέρος του κόστους να αφορά την προμήθεια προηγμένων επεξεργαστών. Ο Έλον Μασκ ανέφερε ότι η εταιρεία θα βασιστεί αποκλειστικά σε εξοπλισμό της Nvidia για την περαιτέρω επέκταση των υποδομών της.

Η στρατηγική αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική μεταστροφή για τη SpaceX. Αν και έγινε γνωστή ως εταιρεία διαστημικών εκτοξεύσεων και μέσω του δορυφορικού δικτύου Starlink, πλέον επιδιώκει να εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς παρόχους υποδομών για την τεχνητή νοημοσύνη, αξιοποιώντας τη ραγδαία αύξηση της ζήτησης για υπολογιστική ισχύ. Ήδη, τα έσοδα από τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη ξεπέρασαν τα 2,5 δισ. δολάρια το δεύτερο τρίμηνο, υπερτριπλάσια σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, κυρίως χάρη στη μίσθωση υπολογιστικής ισχύος των κέντρων δεδομένων της σε εταιρείες όπως η Anthropic και η Google.

Η επιλογή αυτή ενισχύει τα βραχυπρόθεσμα έσοδα της εταιρείας, ωστόσο αρκετοί αναλυτές επισημαίνουν ότι ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητα της SpaceX να αναπτύξει τα δικά της ανταγωνιστικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Όπως σημειώνουν, μια εταιρεία που δραστηριοποιείται κυρίως ως πάροχος υποδομών cloud έχει συνήθως χαμηλότερα περιθώρια κέρδους σε σχέση με μια εταιρεία που αναπτύσσει και διαθέτει προηγμένα μοντέλα AI.

Παρά τις επιφυλάξεις της αγοράς, η διοίκηση εμφανίζεται ιδιαίτερα αισιόδοξη για τις προοπτικές της εταιρείας. Ο οικονομικός διευθυντής της SpaceX εκτίμησε ότι τα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα θα ξεπεράσουν τα 100 δισ. δολάρια έως το τέλος του έτους, με τον κλάδο των υπηρεσιών cloud να αποτελεί τον βασικό μοχλό ανάπτυξης. Από την πλευρά του, ο Έλον Μασκ υποστήριξε ότι τα συνολικά έσοδα της SpaceX θα μπορούσαν να φθάσουν ακόμη και το 1 τρισ. δολάρια έως το τέλος της δεκαετίας.

Και διαστημικά κέντρα δεδομένων

Παράλληλα, η εταιρεία αποκάλυψε ότι προχωρά στην ανάπτυξη της πρώτης γενιάς διαστημικών κέντρων δεδομένων, με την ονομασία Starmind AI-1, τα οποία αναμένεται να αρχίσουν να εκτοξεύονται ήδη από το επόμενο έτος. Σύμφωνα με τη διοίκηση, τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης Grok εκπαιδεύονται ήδη με δεδομένα της SpaceX, κάτι που θα μπορούσε να προσφέρει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ιδιαίτερα σε εφαρμογές που σχετίζονται με τη μηχανική και την αεροδιαστημική.

Η SpaceX εξακολουθεί να αποτιμάται σε περίπου 1,65 τρισ. δολάρια, αποτίμηση που αντανακλά τις ιδιαίτερα υψηλές προσδοκίες των επενδυτών για τις μελλοντικές προοπτικές της. Οι προσδοκίες αυτές δεν βασίζονται μόνο στην ανάπτυξη του δικτύου Starlink και των δραστηριοτήτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και σε πιο φιλόδοξα σχέδια, όπως η αποστολή επαναχρησιμοποιούμενων πυραύλων στον Άρη και η ανάπτυξη υπολογιστικών υποδομών στο Διάστημα.

Ωστόσο, η έντονη πτώση της μετοχής μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων δείχνει ότι η αγορά ζητά πλέον πιο απτές αποδείξεις πως οι τεράστιες επενδύσεις της εταιρείας θα μετατραπούν σε διατηρήσιμη κερδοφορία. Οι επενδυτές καλούνται πλέον να αξιολογήσουν αν η SpaceX μπορεί να εξελιχθεί στον κυρίαρχο πάροχο υποδομών της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης ή αν το ιδιαίτερα φιλόδοξο επενδυτικό της πρόγραμμα θα συνεχίσει να ασκεί πιέσεις στην κερδοφορία της για αρκετά ακόμη χρόνια.