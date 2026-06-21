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Μητσοτάκης: Το posokanei ήρθε, η ακρίβεια … δεν φεύγει

Η κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού για τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου την εβδομάδα που πέρασε

Πολιτική 21.06.2026, 10:22
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Μητσοτάκης: Το posokanei ήρθε, η ακρίβεια … δεν φεύγει
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«Το posokanei ήρθε για να μείνει, το ίδιο και η ακρίβεια», θα μπορούσε να είναι ο τίτλος της σημερινής εβδομαδιαίας ανάρτησης του πρωθυπουργού με τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου την εβδομάδα που πέρασε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με το πασιφανές ότι η μετεξέλιξη του e-katanalotis, η νέα πλατφόρμα posokanei, το οποίο εγκανιάστηκε με τυμπανοκρουσίες από την κυβέρνηση, δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας που παραμένει ο μεγάλος βραχνάς των νοικοκυριών, και πανηγυρισμούς για τις πρώτες συλλογικές συμβάσεις μετά από 15 χρόνια, επιχειρεί να μεταστρέψει το αρνητικό κλίμα εις βάρος της κυβέρνησης.

Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, στην κυριακάτικη ανάρτησή του «μια πλατφόρμα δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα των υψηλών τιμών. Αν ήταν τόσο απλό, θα το είχαμε λύσει εδώ και καιρό. Πιστεύω όμως ότι περισσότερη διαφάνεια στην αγορά, καλύτερη ενημέρωση του καταναλωτή και αποτελεσματικότεροι έλεγχοι σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας, από το χωράφι έως το ράφι, μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία στη μάχη που δίνουμε για καλύτερες τιμές». Μάλιστα, ούτε λίγο ούτε πολύ, επιμερίζει την ευθύνη των ελέγχων και στους καταναλωτές, παρόλο που διακηρύσσει το αντίθετο. Για την ακρίβεια, ενώ λέει ότι «το posokanei δεν επιχειρεί να μετακυλήσει την ευθύνη των ελέγχων στους καταναλωτές», προσθέτει: «βοηθάει και εμάς ως πολιτεία αλλά και εσάς να ασκούμε πιο αποτελεσματικό έλεγχο στην αγορά».

Καλεί, δε, τους σκεπτικιστές για την αποτελεσματικότητα της νέας πλατφόρμας που «την αμφισβητούν ως εργαλείο διαφάνειας και ανταγωνισμού, είτε από την αντιπολίτευση είτε από την αγορά»: «ας το συνηθίσουν διότι το posokanei ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερο» και κλείνει το θέμα με την ανέξοδη χιλιοειπωμένη παρατήρηση πως «η ακρίβεια παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τα νοικοκυριά και δεν υπάρχουν εύκολες ή μαγικές λύσεις. Υπάρχει μόνο συνεχής προσπάθεια, σε πολλά επίπεδα ταυτόχρονα».

«Ανακαινίζω – Νοικιάζω»

Στην ανάρτησή του, επίσης, ο πρωθυπουργός αναφέρεται και στο νέο «ανακαινίζω»υποστηρίζοντας ότι «απαντάει στο πρόβλημα των χιλιάδων κλειστών αδρανών ακινήτων, δηλαδή στην περιορισμένη προσφορά κατοικίας».

Ο ίδιος αναφέρει ότι «μέσω της δράσης μπορούν να επιστρέψουν στην αγορά έως και 20.000 κατοικίες που σήμερα παραμένουν αδρανείς. Ήδη το ενδιαφέρον είναι ιδιαίτερα μεγάλο, καθώς έχουν εκδοθεί περισσότερες από 6.700 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας μέσω του anakainisi.apps.gov.gr.»

Για τις συλλογικές συμβάσεις

Ακόμη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πανηγυρίζει για την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης εργασίας που υπογράφηκε αυτή την εβδομάδα για τους τεχνολόγους και επιστήμονες τροφίμων, την οποία εμφανίζει ως «ελληνική προσπάθεια για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων», που «συζητείται πλέον και σε ευρωπαϊκό επίπεδο», αποσιωπώντας ότι η επιστροφή των συλλογικών συμβάσεων είναι αποτέλεσμα πλυετούς και αδιάλειπτης μάχη των εργαζομένων.

Για τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Σχολιάζοντας τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν, αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η σημαντική αυτή εξέλιξη έρχεται σε μια στιγμή που η θέση της Ελλάδας ως αξιόπιστου ενεργειακού εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο αναβαθμίζεται. Η χώρα μας συμμετέχει μαζί με τις ΗΠΑ, την Κύπρο και το Ισραήλ στη δημιουργία του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου, μιας πρωτοβουλίας που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, στην ανάπτυξη νέων υποδομών και στην προσέλκυση επενδύσεων στην περιοχή. Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την είσοδο της Chevron σε νέο ερευνητικό έργο ανοιχτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου.».

Τέλος, ο πρωθυπουργός αναφέρεται και στο SAFE λέγοντας ότι η χώρα εξασφαλίζει επισήμως 700 εκατ. ευρώ για επενδύσεις σε κρίσιμες αμυντικές δυνατότητες, όπως η στρατηγική επιτήρηση, οι ασφαλείς επικοινωνίες και οι τεχνολογίες αντιμετώπισης drones. «Θεωρώ αυτήν την εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική, γιατί για πρώτη φορά η Ευρώπη κάνει ένα τόσο ουσιαστικό βήμα κοινής χρηματοδότησης της άμυνας και η χώρα μας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας», σημειώνει.

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