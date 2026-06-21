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ΑΔΜΗΕ: Η ΑΜΚ ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια και οδηγεί σε μείωση των τιμών

Τα κεφάλαια από την ΑΜΚ θα δώσουν την ώθηση για επιτάχυνση του επενδυτικού προγράμματος του ΑΔΜΗΕ ύψους 6 δισ. ευρώ για το διάστημα 2026-2029

Business 21.06.2026, 11:10
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ΑΔΜΗΕ: Η ΑΜΚ ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια και οδηγεί σε μείωση των τιμών
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Ψήφο εμπιστοσύνης στην πορεία της ελληνικής οικονομίας και στην ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης αποτελεί η επιτυχής αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) του ΑΔΜΗΕ, με τις προσφορές να ξεπερνούν κάθε προσδοκία, και το Δημόσιο να διατηρεί τον έλεγχο του 51%, αναφέρουν πηγές του Διαχειριστή.

Η εξασφάλιση της κρατικής συμμετοχής με κεφάλαια από το Ταμείο Ανάκαμψης για την ανάπτυξη των ενεργειακών υποδομών της χώρας, σε συνδυασμό με το φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο του Διαχειριστή έδρασαν ως καταλύτες για την προσέλκυση κεφαλαίων από κορυφαία funds του εξωτερικού και του εσωτερικού.

Τα κεφάλαια από την ΑΜΚ θα δώσουν την ώθηση για επιτάχυνση του επενδυτικού προγράμματος ύψους 6 δισ. ευρώ για το διάστημα 2026-2029, με υποδομές που θα μετασχηματίσουν το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

Σημειώνεται ότι τα δίκτυα αποτελούν βασικό πυλώνα της ενεργειακής ασφάλειας, η οποία όπως έχει τονίσει επανειλημμένως ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, είναι συνώνυμη με την εθνική ασφάλεια. Στο πλαίσιο αυτό ο ΑΔΜΗΕ λειτουργεί ως φορέας στρατηγικών επενδύσεων για την ηλεκτρική διασυνδεσιμότητα και τον ενεργειακό μετασχηματισμό της χώρας και της ευρύτερης περιοχής.

Πλέον εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση για ένα από τα πιο φιλόδοξα επενδυτικά σχέδια Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ευρώπη. Αξίζει να επισημανθεί ότι η Ελλάδα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα, μαζί με το Βέλγιο, που συμμετέχει ενεργά στη δημόσια μετοχική χρηματοδότηση για την ανάπτυξη του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας.

Η διαδικασία εξ αρχής ήταν αρκετά σύνθετη, με πηγές του ΑΔΜΗΕ να τονίζουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η τεράστια αυτή επιτυχία πιστώνεται και στον αρμόδιο Υπουργό, κ. Σταύρο Παπασταύρου και την ομάδα του, οι οποίοι είχαν ενεργό εμπλοκή στη δύσκολη εξίσωση της ΑΜΚ.

Τριπλή ψήφος εμπιστοσύνης

Όπως υπογράμμισε η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ την περασμένη εβδομάδα η επιτυχία της αύξησης κεφαλαίου συνιστά μια τριπλή ψήφο εμπιστοσύνης.

1.     Αφενός από το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο διατηρεί το ποσοστό του 51% συμμετέχοντας στην έκδοση με κεφάλαια που υποστηρίζονται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

2.     Αφετέρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ενέκρινε τη διάθεση 370 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της συμμετοχής του Δημοσίου, αναγνωρίζοντας τη σημασία των επενδύσεων του ΑΔΜΗΕ για τους στόχους της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής.

3.     Και τρίτον οι επαφές με θεσμικούς επενδυτές στο εξωτερικό έδειξαν ότι ο ΑΔΜΗΕ έχει πλέον καταφέρει να τοποθετηθεί στον χάρτη των μεγάλων διεθνών κεφαλαίων, τα οποία αξιολογούν θετικά τόσο τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη όσο και το αναπτυξιακό πλάνο της επόμενης τετραετίας.

Τα παγκόσμια funds

Η ζήτηση για την ΑΜΚ ξεπέρασε τα 2,5 δισ. ευρώ, ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε κάλυψη πάνω από 16 φορές. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι 96 διεθνείς επενδυτές εξέφρασαν ενδιαφέρον να εισέλθουν στο μετοχολόγιο για πρώτη φορά. Η επιτυχημένη διαδικασία αποτυπώθηκε και στο χρηματιστηριακό ταμπλό με την τιμή της μετοχής να έχει καταγράψει άνοδο μεγαλύτερη του 40%,, από τα 3,39 ευρώ που βρισκόταν πριν από τη ανακοίνωση της ΑΜΚ σε 4,75 ευρώ μέσα στην ημέρα τιμολόγησης.

Οι μεγάλοι παίκτες

Κορυφαίοι, αξιόπιστοι διεθνείς επενδυτές συμμετείχαν ως Cornerstone (ή ως βασικοί μέτοχοι, παρέχοντας ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία. Cornestone επενδυτής ήταν η Capital Group, με επένδυση 70 εκατ. ευρώ. Είναι μία από τις μεγαλύτερες και παλαιότερες εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων στον κόσμο. Ιδρύθηκε το 1931 στο Λος Άντζελες και παραμένει ιδιωτική εταιρεία.

Διαχειρίζεται πάνω από 3,3 τρισ. δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία (AUM), γεγονός που την κατατάσσει στους μεγαλύτερους ενεργητικούς διαχειριστές κεφαλαίων παγκοσμίως.

Διαθέτει 33 γραφεία σε 15 χώρες και περισσότερους από 9.300 εργαζομένους.

Εξίσου σημαντική και η Atlas Ιnfrastructure με επένδυση 26 εκατ ευρώ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εξειδικευμένη εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων που επικεντρώνεται αποκλειστικά σε εισηγμένες υποδομές (listed infrastructure), όπως δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, φυσικού αερίου, τηλεπικοινωνίες, σιδηρόδρομοι, αεροδρόμια και μεταφορικές υποδομές.

Αξιόπιστοι διεθνείς επενδυτές

·     Norges Bank – Διαχειριστής του μεγαλύτερου κρατικού επενδυτικού ταμείου παγκοσμίως

·     Amber Capital – Ευρωπαϊκός μακροπρόθεσμος, value-oriented ενεργός επενδυτής

·     OMERS – Μεγάλο καναδικό συνταξιοδοτικό ταμείο με διεθνές επενδυτικό χαρτοφυλάκιο

·     BlackRock – Ο μεγαλύτερος διαχειριστής επενδύσεων παγκοσμίως

·     Vanguard – Κορυφαίος παγκόσμιος επενδυτής, με ηγετική θέση στις παθητικές επενδύσεις

·     PICTET – Κορυφαίος ανεξάρτητος ευρωπαϊκός διαχειριστής επενδύσεων

To επενδυτικό πρόγραμμα

Ο σχεδιασμός του ΑΔΜΗΕ περιλαμβάνει επενδύσεις στρατηγικού χαρακτήρα, όπως αποδεικνύεται από τα έργα που έχει ήδη ολοκληρώσει την τελευταία 9ετία, συνολικού ύψους 4 δισ. ευρώ, με τα οποία ενισχύεται συνεχώς το ηλεκτρικό σύστημα, περιορίζεται η ενεργειακή απομόνωση της νησιωτικής χώρας και πρασινίζει σταθερά το εγχώριο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής, συγκρατώντας τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας.

Στον στρατηγικό σχεδιασμό του Διαχειριστή για τα επόμενα χρόνια, συμπεριλαμβάνονται μεγάλα έργα εγχώριων και διεθνών διασυνδέσεων όπως οι διασυνδέσεις των Δωδεκανήσων και των νησιών του βορείου Αιγαίου με το ηπειρωτικό σύστημα, καθώς και η δεύτερη διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας, GRITA 2. Τα έργα αυτά θα συμβάλουν στη σταθερότητα και ευελιξία του δικτύου τόσο στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης -λόγω της ραγδαίας διείσδυσης ΑΠΕ- όσο και εν μέσω σημαντικών προκλήσεων όπως η κλιματική κρίση και οι κυβερνοαπειλές.

Παράλληλα, αναμένεται να καλύψουν τις αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες που προκύπτουν από την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης και των data centers. Στόχος είναι η ισχυροποίηση του δικτύου κορμού, αυξάνοντας τη μεταφορική ικανότητα του ηλεκτρικού συστήματος και αναπτύσσοντας νέους ενεργειακούς διαδρόμους με γειτονικές χώρες.

Τα οφέλη των νησιωτικών διασυνδέσεων

Η ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων και των νησιών του βορείου Αιγαίου στο ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα, ολοκληρώνει τον μεγάλο κύκλο των νησιωτικών διασυνδέσεων στο Αιγαίο. Τα έργα αυτά αναμένεται να οδηγήσουν σε ελάφρυνση των χρεώσεων στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, η οποία θα επιμεριστεί στους καταναλωτές όλης της χώρας. Εκτιμάται ότι την περίοδο 2026-2034 λόγω των διασυνδέσεων αυτών, οι καταναλωτές θα εξοικονομήσουν περίπου 3,7 δισ. ευρώ.

Με την πλήρη διασύνδεση των Κυκλάδων και τη διπλή διασύνδεση της Κρήτης, με την Αττική και την Πελοπόννησο, η εξοικονόμηση των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) από το 2026 έως το 2030 εκτιμάται μεσοσταθμικά στα 550 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο.

Επιπλέον, με την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων και των νησιών του βορείου Αιγαίου στο ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα από το 2031, η ετήσια εξοικονόμηση από τις χρεώσεις ΥΚΩ αναμένεται σχεδόν να διπλασιαστεί στο 1 δισ. ευρώ.

Εκτός από τα οικονομικά οφέλη οι νέες διασυνδέσεις αναμένεται να αναβαθμίσουν άμεσα την καθημερινότητα των κατοίκων και το τουριστικό προϊόν των νησιών.

Εθνική διάσταση

Εξίσου σημαντική είναι και η εθνική διάσταση των έργων, καθώς οι διασυνδέσεις θα αποτελέσουν τις ενεργειακές υποδομές που θα φέρουν -πραγματικά και συμβολικά- το ανατολικό Αιγαίο πιο κοντά στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Η ανάπτυξη του συστήματος τα τελευταία χρόνια έχει επιτρέψει τη σημαντική αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ στο σύστημα υψηλής και υπερυψηλής τάσης, σε επίπεδα που σήμερα έχουν υπερβεί το φράγμα των 10 GW.

Παράλληλα, έχει συμβάλει δραστικά στο «πρασίνισμα» του μείγματος ηλεκτροπαραγωγής. Είναι χαρακτηριστικό ότι πάνω από το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας το 2025 προήλθε από ΑΠΕ.

Επενδύσεις στην ψηφιοποίηση

Η τεχνολογική εξέλιξη αποτελεί βασικό πυλώνα του στρατηγικού οράματος του Διαχειριστή, ώστε να προσφέρει στους πολίτες και την οικονομία ένα ηλεκτρικό σύστημα υψηλής απόδοσης, ανθεκτικό σε προκλήσεις και έτοιμο να ανταποκριθεί στις ανάγκες της πράσινης μετάβασης.

Ο ΑΔΜΗΕ επενδύει στην ψηφιοποίηση της λειτουργίας και της συντήρησης των ηλεκτρικών συστημάτων, με ψηφιακά μέσα, εξειδικευμένες πληροφοριακές πλατφόρμες, αισθητήρες και drones, για την άμεση παρακολούθηση και τον έλεγχο κρίσιμου εξοπλισμού και υποδομών.

Για τον λόγο αυτό αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα πρωτοβουλιών, από το υπερσύγχρονο Κέντρο Ψηφιακής Συντήρησης (Digital Maintenance Center – DMC) έως το πρόγραμμα επιτήρησης υποδομών με drones, που επανακαθορίζουν τον τρόπο διαχείρισης και συντήρησης των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών της χώρας. Η Ελλάδα πλέον ατενίζει το μέλλον με έναν Διαχειριστή που παραμένει δημόσιος και συγκεντρώνει την εμπιστοσύνη διεθνών επενδυτών .

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ot.gr | Ταυτότητα

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ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

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