Μητσοτάκης: Το άγχος της συσπείρωσης εν όψει εκλογών

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Σε μια άτυπη μεν, κανονική δε, προεκλογική περίοδο έχει ήδη βάλει τη χώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έχει κηρύξει το κόμμα του σε κατάσταση εκλογικού συναγερμού και θα αποφασίσει προς τα τέλη Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου (όταν θα δει και τις πρώτες κυλιόμενες μετρήσεις του Φθινοπώρου) για το αν θα πάει σε εκλογές την άνοιξη του 2027 (όπως επισήμως δηλώνει) ή τον προσεχή Οκτώβριο (σενάριο που στο παρασκήνιο εξακολουθεί να κρατάει κανονικά πάνω στο τραπέζι και θα ζυγίσει αν θα το ενεργοποιήσει).

Στο μεταξύ βέβαια αναζητά εναγωνίως τη συσπείρωση του δικού του ακροατηρίου και όσων από τη «γαλάζια» βάση αισθάνονται σήμερα από δυσαρεστημένοι έως εντελώς αποκομμένοι από τη διακυβέρνηση του «επιτελικού κράτους» και προσπαθεί να τους συσπειρώσει είτε μέσω των προεκλογικών ενεργειών του (βλ, περιοδείες κλπ.) και των διλημμάτων που επιχειρεί να θέσει εν όψει εκλογών, είτε μέσω της πόλωσης που επιδιώκει με τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Επιθέσεις

Εξ ου και οι κυβερνητικές επιθέσεις, αναφορικά με τα ζητήματα της Οικονομίας (που φθείρουν σταθερά την κυβέρνηση), στην αντιπολίτευση, την οποία κυβερνητικές πηγές κατηγορούσαν για «ακάλυπτες υποσχέσεις» κατά τη γνωστή συνταγή του Μαξίμου που επιχειρεί να υποδείξει τους πολιτικούς αντιπάλους του ως «αναξιόπιστους», προκειμένου να υποστηρίξει το αφήγημα του «Μητσοτάκης ή χάος».

Στο ίδιο πνεύμα ο πρωθυπουργός από τη Βούλα μιλούσε απαξιωτικά για «Τζάμπα 1» που «ανταγωνίζεται τον «”Τζάμπα 2″ και θα ακολουθήσει και “Τζάμπα 3” και “Τζάμπα 4″», ενώ στενοί πρωθυπουργικοί συνεργάτες εξαπέλυαν επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη, κατηγορώντας τους ότι «διαγκωνίζονται σε κάλπικες υποσχέσεις και «τζάμπα» συγκοινωνίες».

Στο στόχαστρο και ο Σαμαράς

Αλλά ούτε ο Αντώνης Σαμαράς -ο οποίος ουσιαστικά έχει προαναγγείλει το νέο του κόμμα, προκαλώντας έντονη αναταραχή στην κυβέρνηση- βρίσκεται έξω από το στόχαστρο του Μαξίμου, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να επιχειρεί να αποκρούσει την κριτική του πρώην πρωθυπουργού ότι «χάθηκε η ψυχή» της παράταξης, λέγοντας ότι «όσες φορές ακούω να γίνεται επίκληση στην ψυχή της παράταξης, σκέφτομαι αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά εκπροσωπούν και εκφράζουν την ψυχή της παράταξης, που είναι οι ανώνυμες και οι ανώνυμοι Νεοδημοκράτες, αυτοί που δηλαδή επέλεξαν να μην παίξει κάπου το όνομά τους, δεν ζήτησαν κάτι. Που αγωνίζονται για τις ιδέες τους και έχουν έναν βασικό κανόνα: Στα εύκολα και στα δύσκολα, να μείνουν εκεί. Αυτή είναι η ψυχή της Νέας Δημοκρατίας» (ΣΚΑΪ).

«Κάθε μέρα μετράει»

Από εκεί και πέρα ο Κυρ. Μητσοτάκης εντείνει τις περιοδείες του, με κυβερνητικές πηγές να υπενθυμίζουν τη δική του φράση στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ ότι «είμαστε στην τελική ευθεία» και «κάθε μέρα μετράει», καταδεικνύοντας έτσι ότι οι περιοδείες θα πυκνώσουν κι άλλο.

Σε αυτό το πλαίσιο, κυβερνητικές πηγές έλεγαν ότι «ο πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα θα βρεθεί στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θα συνεχίσει και στο επόμενο διάστημα να ακούει από κοντά τους πολίτες και να επικοινωνεί το έργο της κυβέρνησης και τη στρατηγική που έχει χαράξει ο ίδιος μέχρι τις εκλογές» για τις οποίες, επαναλαμβάνοντας την επίσημη γραμμή, έλεγαν ότι θα γίνουν την «άνοιξη του 2027».

Ο πήχης

Εκλογές στις οποίες ο Κυρ. Μητσοτάκης επιλέγει να βάλει τον πήχη στο στόχο της αυτοδυναμίας και να υιοθετήσει ρητορική «μίας και μόνης» κάλπης (παρότι βέβαια στο πίσω μέρος του μυαλού του παραμένουν ως στρατηγική του οι δεύτερες εκλογές).

Επιλογή που εντάσσεται σε αυτή την ευρύτερη προσπάθεια του πρωθυπουργού να συσπειρώσει το δικό του ακροατήριο, και η οποία γίνεται υπό τον φόβο της χαλαρής ή της τιμωρητικής ψήφου, που θεωρεί ότι ευνοούνται από τις δεύτερες και τρίτες κάλπες.

Αλλά και υπό τον φόβο επίσης να κόψει το νήμα της πρώτης κάλπης με ένα ποσοστό τόσο μακρινό από την αυτοδυναμία, που δεν θα του αφήνει κανένα περιθώριο να δικαιολογήσει την προσφυγή σε δεύτερη κάλπη.

Που δεν θα του επιτρέπει, δηλαδή, να υποστηρίξει ότι θα πάει σε δεύτερες εκλογές, προκειμένου να κυνηγήσει την αυτοδυναμία, που κανείς δεν θα πιστεύει ότι θα μπορεί να πετύχει.

Πηγή: in.gr