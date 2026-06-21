Fed: Προτείνει πρόγραμμα ταυτοποίησης πελατών για stablecoin

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ πρoτείνει να απαιτείται από τους εκδότες σταθερών κρυπτονομισμάτων (stablecoins) πληρωμών να διατηρούν ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα ταυτοποίησης πελατών, σχεδιασμένο για τον περιορισμό των παράνομων δραστηριοτήτων, το τελευταίο βήμα από τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ που υιοθετούν τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Το σχέδιο θα εισαγάγει απαιτήσεις για ορισμένους εκδότες σταθερών κρυπτονομισμάτων, οι οποίες είναι συγκρίσιμες με τις απαιτήσεις του προγράμματος ταυτοποίησης πελατών για τις τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα, ανέφερε η Fed σε ανακοίνωσή της.

@federalreserve requests comment on proposal to require certain payment stablecoin issuers to maintain an effective customer identification program: https://t.co/uByTK13FVJ — Federal Reserve (@federalreserve) June 18, 2026

Οι τραπεζικές υπηρεσίες έχουν πρόσφατα κινηθεί για να καλωσορίσουν τα κρυπτονομίσματα στον παραδοσιακό τραπεζικό χώρο, μετά την υπογραφή σε νόμο του ορόσημου πλαισίου σταθερών κρυπτονομισμάτων, γνωστού ως Genius Act, πέρυσι. Ο κυβερνήτης της Fed, Michael Barr, δήλωσε ότι εξακολουθεί να ανησυχεί για το γεγονός ότι το πλαίσιο δεν κάνει αρκετά για την αντιμετώπιση των κινδύνων παράνομης χρηματοδότησης.

«Ενώ ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων υπόκεινται σε απαιτήσεις καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην τοπική τους δικαιοδοσία, είναι πολύ εύκολο για τους κακοποιούς να αποφύγουν αυτούς τους περιορισμούς και να λειτουργήσουν χωρίς να εντοπιστούν κατά τις συναλλαγές τους με ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία», δήλωσε ο Barr, ο οποίος προηγουμένως διετέλεσε επικεφαλής τραπεζικός αστυνομικός της Fed.

Οι ρυθμιστικές αρχές θα λάβουν σχόλια από το κοινό σχετικά με την πρόταση για 60 ημέρες.