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Ακαθάριστα οικόπεδα: Λήγει τη Δευτέρα η προθεσμία – Πώς θα κάνετε τη δήλωση

Λίγες ώρες έμειναν για σπεύσουν να καθαρίσουν τα ακαθάριστα οικόπεδά τους οι υπόχρεοι - Ερχονται έλεγχοι και πρόστιμα

Ακίνητα 21.06.2026, 12:12
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Ακαθάριστα οικόπεδα: Λήγει τη Δευτέρα η προθεσμία – Πώς θα κάνετε τη δήλωση
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Λήγει αύριο Δευτέρα 22 Ιουνίου και η παράταση που είχε δοθεί στσους ιδιοκτήτες οικοπέδων για να καθαρίσουν και να τα δηλώσουν στην πλατφόρμα https://akatharista.apps.gov.gr. Από την επόμενη μέρα ξεκινούν οι έλεγχοι και η μη δήλωση επισύρει σημαντικές κυρώσεις.

Σημειωτέον ότι η υποχρέωση διατήρησης της καθαριότητας δεν σταματά με την υποβολή της δήλωσης, αλλά ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, έως τέλη Οκτωβρίου.

Από την υποχρέωση καθαρισμού εξαιρούνται οι διαμορφωμένοι και συντηρημένοι κήποι και οι φυτεμένες επιφάνειες ακάλυπτων χώρων κτιρίων, πολυκατοικιών και συναφών εγκαταστάσεων.

Τα ακαθάριστα οικόπεδα

Ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου δεν είναι υπόχρεος μόνο για το οικόπεδό του, αλλά οφείλει να φροντίσει για τη νόμιμη συλλογή και μεταφορά των υπολειμμάτων καθαρισμού, καθώς απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους.

Οι εργασίες που απαιτούνται περιλαμβάνουν:

  • Απομάκρυνση ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών και κλαδιών που εφάπτονται σε κτίσματα
  • Απομάκρυνση ξερών χόρτων, πεσμένων φύλλων και άλλης καύσιμης φυτικής ύλης από την επιφάνεια του εδάφους
  • Αποκλάδωση των δέντρων και αύξηση του ύψους της κόμης τους, ανάλογα με το είδος και την ηλικία τους
  • Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης
  • Απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων εύφλεκτων, καυστών ή εκρήξιμων υλικών, καθώς και κάθε είδους απορριμμάτων

Τα πρόστιμα

Η μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις καθαρισμού και δήλωσης επισύρει σημαντικές κυρώσεις.

Ειδικότερα:

  • Πρόστιμο 500 ευρώ επιβάλλεται σε όλους όσοι δεν έχουν καθαρίσει το οικόπεδό τους και δεν έχουν υποβάλει δήλωση
  • Επιπλέον, πρόστιμο 100 ευρώ επιβάλλεται σε όλους όσοι έχουν προχωρήσει σε καθαρισμό αλλά δεν έχουν υποβάλει τη σχετική δήλωση
  • Η υποβολή ψευδούς δήλωσης τιμωρείται με χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών

Σε περιπτώσεις αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής, λόγω ηλικίας, αναπηρίας, ανωτέρας βίας ή άλλης αντικειμενικής δυσκολίας, η δήλωση μπορεί να κατατεθεί σε ΚΕΠ ή στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Εάν ο ιδιοκτήτης δεν έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωση καθαρισμού και συντήρησης του οικοπέδου κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ο δήμος μπορεί να επιβάλει πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο τα 2.000 ευρώ.

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