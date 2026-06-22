Gazprom: Βουτιά μετοχής κάτω από 100 ρούβλια, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009

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Κάτω από τα 100 ρούβλια (1,35 δολάρια) υποχώρησε τη Δευτέρα η μετοχή του κρατικού ενεργειακού κολοσσού της Ρωσίας, Gazprom, για πρώτη φορά, μάλιστα, από το 2009, σύμφωνα με τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου της Μόσχας.

Η μετοχή της Gazprom σημείωσε πτώση κατά 3,67% σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα, στα 100,65 ρούβλια, αγγίζοντας το επίπεδο των 99,9 ρούβλια νωρίτερα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης

Γενικότερα, η μετοχή της Gazprom έχει πληγεί από διάφορους «αντίθετους ανέμους», όπως η απόφαση της Ευρώπης να απομακρυνθεί από την ενέργεια της Ρωσίας λόγω της σύγκρουσης με την Ουκρανία, η πτώση των τιμών του πετρελαίου που προκλήθηκε από την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, καθώς και η αποτυχία της εταιρείας να εξασφαλίσει νέα συμφωνία για το φυσικό αέριο με την Κίνα.

Πλήγμα και στον πετρελαϊκό κλάδο της Gazprom

Οι αναλυτές αναφέρουν ότι η επίθεση με drone που πραγματοποίησε η Ουκρανία την περασμένη εβδομάδα εναντίον ενός διυλιστηρίου πετρελαίου στη Μόσχα, το οποίο ανήκει στη Gazprom Neft τον πετρελαϊκό κλάδο της Gazprom, ‌επίσης ⁠επηρέασε αρνητικά το κλίμα απέναντι στην εταιρεία, η οποία δεν έχει καταβάλει μέρισμα τα τελευταία χρόνια.

🇷🇺WILD: Russian men reacting to Ukrainian drones striking the Gazprom Neft refinery in Kapotnya, southeast Moscow. pic.twitter.com/waIpmS2fxz — postman 🪩 (@postman002) June 18, 2026

Σύμφωνα με το χρηματιστήριο, η μετοχή της Gazprom σημείωσε πτώση κατά 3,67% σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα, στα 100,65 ρούβλια, αγγίζοντας το επίπεδο των 99,9 ρούβλια νωρίτερα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Η μετοχή του ρωσικού ενεργειακού κολοσσού έχει υποχωρήσει κατά περίπου ένα πέμπτο τους τελευταίους 12 μήνες, τοποθετώντας την τρέχουσα αγοραία αξία της Gazprom στα 2,382 τρισεκατομμύρια ρούβλια (32,15 δισεκατομμύρια δολάρια), πολύ μακριά από το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια που είχε υποσχεθεί η διοίκηση το 2008.