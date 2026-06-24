Μπέσεντ: Το Ιράν θα ενταχθεί στο σύστημα του δολαρίου

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Την ένταξη του μακροχρόνιου αντιπάλου των ΗΠΑ στο σύστημα του δολαρίου και την τιμολόγηση των πωλήσεων πετρελαίου του σε δολάρια περιλαμβάνουν οι διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με το Ιράν, είπε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ

«Βλέπουμε στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν ότι οι Ιρανοί θα τιμολογούν σε δολάρια» είπε ο Μπέσεντ στη συνέντευξή του που παραχώρησε στο CNBC . Ανέφερε ότι αυτό αποτελεί ένα στοιχείο μιας επικείμενης, ευρύτερης επαναβεβαίωσης της κυριαρχίας του αμερικανικού νομίσματος στην παγκόσμια οικονομία.

Μπέσεντ: Στόχος η ενίσχυση του δολαρίου

Ο Μπέσεντ υπογράμμισε ότι «η κυριαρχία του δολαρίου είναι ουσιαστικής σημασίας», απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις απόψεις του για το νόμισμα. «Ό,τι κάνουμε έχει ως στόχο την ενίσχυση του δολαρίου.»

«Η Βενεζουέλα θα εκδίδει τιμολόγια σε δολάρια, επιστρέφει στο σύστημα του δολαρίου» τόνισε ο Μπέσεντ. Στο πλαίσιο του προηγούμενου καθεστώτος κυρώσεων, πριν από την απομάκρυνση του Προέδρου Νικολά Μαδούρο, «δεν τους επιτρεπόταν» να πραγματοποιούν συναλλαγές στο αμερικανικό νόμισμα, σημείωσε.

«Πουλούσαν πετρέλαιο με έκπτωση στην Κίνα και δεν έπαιρναν δολάρια», είπε. Τώρα, «το δολάριο θα αποτελέσει τον πυρήνα του εμπορίου τους».

Προέβλεψε επίσης ότι η Ρωσία θα μπορούσε να επιστρέψει στο δολάριο μετά το τέλος του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Η παγκόσμια ελκυστικότητα του δολαρίου πηγάζει από «τη ρευστότητά μας, τις κεφαλαιαγορές μας, το βάθος και το εύρος τους — όλοι θέλουν να βρίσκονται εδώ» σημείωσε.