 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(18) "Financial Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Ασιατικά χρηματιστήρια: Ισχυρό ράλι στις αγορές

Οι αγορές ακολουθούν το θετικό κλίμα της Wall Street

Επικαιρότητα 05.08.2026, 10:20
Σχολιάστε
Ασιατικά χρηματιστήρια: Ισχυρό ράλι στις αγορές
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με ισχυρά κέρδη κινήθηκαν οι αγορές της Ασίας σήμερα, ακολουθώντας το θετικό κλίμα της Wall Street, καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ενδέχεται να καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Την επενδυτική αισιοδοξία στήριξαν επίσης η ισχυρή περίοδος ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων στις ΗΠΑ και τα νέα ιστορικά υψηλά του δείκτη S&P 500, ο οποίος έκλεισε για πρώτη φορά πάνω από τις 7.700 μονάδες.

Οι δείκτες

Οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Ασίας κινήθηκαν ανοδικά. Ο Kospi της Νότιας Κορέας κατέγραψε άνοδο 4,51%, ενώ ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας ενισχύθηκε κατά 3,66%.

Στην ηπειρωτική Κίνα, ο Shanghai Composite σημείωσε κέρδη 1,43% και ο Shenzhen Composite 2,20%, ενώ ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ παρέμεινε αμετάβλητος.

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 ενισχύθηκε κατά 0,90%.

Στο μεταξύ, τα πρακτικά της συνεδρίασης της Τράπεζας της Ιαπωνίας (BoJ) τον Ιούνιο, που δόθηκαν στη δημοσιότητα σήμερα, έδειξαν ότι η πλειονότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τάχθηκε υπέρ της αύξησης του βασικού επιτοκίου προς το επίπεδο του 1%, εκφράζοντας την ανησυχία ότι ο υποκείμενος πληθωρισμός ενδέχεται να υπερβεί τον στόχο του 2%.

Τα μέλη συμφώνησαν επίσης ότι περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων θα ήταν ενδεδειγμένες, εφόσον η οικονομική δραστηριότητα, οι τιμές και οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες εξελιχθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις.

Στα οικονομικά στοιχεία της ημέρας, ο κλάδος των υπηρεσιών στην Ιαπωνία παρέμεινε σε τροχιά ανάπτυξης τον Ιούλιο, με τον δείκτη PMI Υπηρεσιών της S&P Global να διαμορφώνεται στις 51,2 μονάδες. Αν και η μέτρηση υποχώρησε από τις 51,9 μονάδες του προηγούμενου μήνα, παρέμεινε πάνω από το όριο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση.

Στην Κίνα, ο γενικός δείκτης PMI Υπηρεσιών της RatingDog διαμορφώθηκε στις 50,4 μονάδες τον Ιούλιο, παραμένοντας πάνω από το όριο των 50 μονάδων αλλά αισθητά χαμηλότερα από τις 54,1 μονάδες του Ιουνίου. Ο σύνθετος δείκτης PMI υποχώρησε στις 50,8 μονάδες από 53,6 μονάδες τον προηγούμενο μήνα.

Θετική ήταν και η εικόνα στην Αυστραλία, όπου ο τομέας των υπηρεσιών επιτάχυνε τον ρυθμό ανάπτυξής του τον Ιούλιο.

Ο εποχικά προσαρμοσμένος δείκτης επιχειρηματικής δραστηριότητας PMI Υπηρεσιών της S&P Global αυξήθηκε στις 53,6 μονάδες, από 50,5 τον Ιούνιο, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών. Παράλληλα, ο σύνθετος PMI διαμορφώθηκε στις 53,2 μονάδες, έναντι 50,4 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Θεσσαλία: Άμεσες λύσεις για τους χαλαζόπληκτους παραγωγούς
AGRO

Θεσσαλία: Άμεσες λύσεις για τους χαλαζόπληκτους παραγωγούς
Ασιατικά χρηματιστήρια: Ισχυρό ράλι στις αγορές
Επικαιρότητα

Ισχυρό ράλι στις αγορές της Ασίας
Όμιλος ΑΒΑΞ: Αναλαμβάνει ενεργειακό έργο 800 MW στη Λάρισα
Business

ΑΒΑΞ: Αναλαμβάνει ενεργειακό έργο 800 MW στη Λάρισα
FARIA Renewables: Ηλεκτροδότησε το αιολικό πάρκο Faria Αίολος Λάρυμνα
Business

Στην πρίζα το νέο αιολικό πάρκο της FARIA Renewables
Ελλάδα: Στρέφεται στο διάστημα για τη μάχη ενάντια στις δασικές πυρκαγιές
Κοινωνία

Το νέο «όπλο» της Ελλάδας απέναντι στις φωτιές
ΔΥΠΑ: Επιπλέον 8.000 επιδοτούμενες θέσεις στο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 55 ετών και άνω
Economy

Νέες 8.000 θέσεις εργασίας για ανέργους 55 ετών και άνω

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ευρωπαϊκά ομόλογα: Γιατί τα επιλέγουν οι επενδυτές κεφαλαίων
Ομόλογα

Οι διαχειριστές κεφαλαίων «ψηφίζουν» ευρωπαϊκά ομόλογα

Τα ευρωπαϊκά ομόλογα αναδεικνύονται ως μια ασφαλέστερη επιλογή για τους διαχειριστές κεφαλαίων

Τζούλη Καλημέρη
Standard Oil: Η γέννηση της σύγχρονης πετρελαϊκής βιομηχανίας
World

Η Standard Oil και η γέννηση της σύγχρονης πετρελαϊκής βιομηχανίας

Η ίδρυση της Standard Oil στις 5 Αυγούστου 1870 αποτέλεσε την αφετηρία μιας νέας εποχής για την αμερικανική οικονομία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Macy’s: Η προσωρινή «αποκαθήλωση» – Τι φέρνει η επόμενη μέρα
World

Η προσωρινή «αποκαθήλωση» της Macy's - Η επόμενη μέρα

Η εμβληματική πινακίδα της Macy’s στη Herald Square ανήκει στο παρελθόν - Η Berkshire Hathaway και η αναδιάρθρωση

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Συναυλίες: Κερδίζει έδαφος η online αγορά εισιτηρίων στην ΕΕ – Πού βρίσκεται η Ελλάδα
Economy

Ανεβαίνει η online αγορά εισιτηρίων στην Ευρώπη

Το 26,8 % των καταναλωτών στην ΕΕ αγόρασαν εισιτήρια μέσω διαδικτύου για συναυλίες και άλλα φεστιβάλ - Σε άνοδο οι online αγορές στην Ελλάδα - Η κατηγορία των εισιτηρίων

Κωνσταντίνος Δημητρίου
UBS: «Σπάνια επενδυτική ευκαιρία» η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Business

UBS: Σπάνια επενδυτική ευκαιρία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Τιμή στόχος στα 55 ευρώ

Η UBS ξεκινά την κάλυψη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και βάζει τον πήχη στα 55 ευρώ - Τι δίνει αξία στον όμιλο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Εξοχικές κατοικίες: Ακριβό το τ.μ. σε Μύκονο, Σαντορίνη και Πάρο [πίνακες]
Ακίνητα

Πόσο πάει το τ.μ. «στου ονείρου τα νησιά» [πίνακες]

Αυξημένες είναι και φέτος οι τιμές στις εξοχικές κατοικίες - Οι μεγάλοι «πρωταγωνιστές»

Ανδρομάχη Παύλου
Εθνική Τράπεζα: Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις η UBS
Τράπεζες

Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις για την Εθνική Τράπεζα η UBS

Η UBS διατήρησε τη σύσταση «Buy» και την τιμή-στόχο στα 18,70 ευρώ ανά μετοχή για την Εθνική Τράπεζα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελαιόλαδο: Σε δοκιμασία η παραγωγή – Φόβοι για αύξηση των τιμών
AGRO

Οι φωτιές απειλούν το ελαιόλαδο - Φόβοι για ράλι τιμών

Καύσωνες, ξηρασία και πυρκαγιές περιορίζουν την ευρωπαϊκή παραγωγή σε μια σειρά καλλιέργειες όπως το ελαιόλαδο

Ανθή Γεωργίου
Περισσότερα από Επικαιρότητα
Ασιατικά χρηματιστήρια: Ισχυρό ράλι στις αγορές
Επικαιρότητα

Ισχυρό ράλι στις αγορές της Ασίας

Οι αγορές ακολουθούν το θετικό κλίμα της Wall Street

Φωτιά στη Δυτική Αττική: Συνεχίζεται για 6η μέρα η μάχη της κατάσβεσης Στάχτη 144.243 στρέμματα
Κοινωνία

Συνεχίζεται η μάχη της κατάσβεσης - Στάχτη 144.243 στρέμματα

Η εικόνα είναι βελτιωμένη ωστόσο ο κίνδυνος τυχόν αναζωπυρώσεων ελλοχεύει καθώς υπάρχουν διάσπαρτες εστίες και «καντηλάκια»

Φωτιές: Σε κατάσταση Red Code Αττική, Εύβοια, Χίος και Λέσβος, λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς
Κοινωνία

Φωτιές: Σε κατάσταση Red Code Αττική, Εύβοια, Χίος και Λέσβος

Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τέθηκαν Αττική, Εύβοια, Χίος και Λέσβος καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε αυτές τις περιοχές είναι πολύ υψηλός

Ιράν: Στρώνει τον δρόμο για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ – Πιθανή η συμφωνία με το Ομάν
Κόσμος

Ιράν: Στρώνει τον δρόμο για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ – Πιθανή η συμφωνία με το Ομάν

Μια συμφωνία Ιράν-Ομάν για τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ είναι πολύ πιθανή ακόμη και αύριο, σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών. Και αυτό μπορεί να είναι το πρώτο βήμα για ασφαλή ναυσιπλοΐα στον πορθμό.

ΗΠΑ: Υπάρχει δρόμος μέχρι να γίνουν εκλογές στη Βενεζουέλα
Κόσμος

ΗΠΑ: Υπάρχει δρόμος μέχρι να γίνουν εκλογές στη Βενεζουέλα

Επτά μήνες μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ, εκπρόσωποι της Ντέλσι Ροντρίγκες και μέλη της αντιπολίτευσης θα πραγματοποιήσουν αυτή την εβδομάδα στο Καράκας την πρώτη τους σειρά συνομιλιών.

ΗΠΑ: Πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν για τα Στενά του Ορμουζ
Επικαιρότητα

Ρούμπιο: «Βλέπει» πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν

Ελπίδες για συμφωνία πολύ σύντομα για τα Στενά του Ορμούζ, λέει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο

Ταυτότητες: Πότε παύουν να ισχύουν οριστικά οι παλαιές
Κοινωνία

Πότε παύουν να ισχύουν οριστικά οι «μπλε» ταυτότητες

'Ολα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις νέες ταυτότητες και τη διαδικασία έκδοσής τους

Latest News
Θεσσαλία: Άμεσες λύσεις για τους χαλαζόπληκτους παραγωγούς
AGRO

Θεσσαλία: Άμεσες λύσεις για τους χαλαζόπληκτους παραγωγούς

Σοβαρά προβλήματα στην αγροτική παραγωγή στη Θεσσαλία - Οι προτάσεις

Ασιατικά χρηματιστήρια: Ισχυρό ράλι στις αγορές
Επικαιρότητα

Ισχυρό ράλι στις αγορές της Ασίας

Οι αγορές ακολουθούν το θετικό κλίμα της Wall Street

Όμιλος ΑΒΑΞ: Αναλαμβάνει ενεργειακό έργο 800 MW στη Λάρισα
Business

ΑΒΑΞ: Αναλαμβάνει ενεργειακό έργο 800 MW στη Λάρισα

Η νέα μονάδα, καθαρής ισχύος 794 MW, θα αποτελεί την πρώτη στην Ευρώπη που θα αξιοποιεί την προηγμένη τεχνολογία M701JAC της Mitsubishi Power

FARIA Renewables: Ηλεκτροδότησε το αιολικό πάρκο Faria Αίολος Λάρυμνα
Business

Στην πρίζα το νέο αιολικό πάρκο της FARIA Renewables

Το νέο αιολικό πάρκο, FARIA Αίολος Λάρυμνα αποτελεί μια σημαντική επένδυση στην παραγωγή καθαρής ενέργειας

Ελλάδα: Στρέφεται στο διάστημα για τη μάχη ενάντια στις δασικές πυρκαγιές
Κοινωνία

Το νέο «όπλο» της Ελλάδας απέναντι στις φωτιές

Η Ελλάδα δοκιμάζει κατά πόσον ένας νέος στόλος θερμικών δορυφόρων μπορεί να προσφέρει στους πυροσβέστες έγκαιρη προειδοποίηση

ΔΥΠΑ: Επιπλέον 8.000 επιδοτούμενες θέσεις στο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 55 ετών και άνω
Economy

Νέες 8.000 θέσεις εργασίας για ανέργους 55 ετών και άνω

Το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για την απασχόληση των ανέργων - Οι δικαιούχοι

Deutsche Bank: Βλέπει τον χρυσό στα 4.600 δολ. το τέταρτο τρίμηνο
Commodities

Η Deutsche Bank βλέπει τον χρυσό στα 4.600 δολ. το τέταρτο τρίμηνο

Η Deutsche Bank θεωρεί τη διόρθωση στις τιμές του χρυσού ως σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωμένη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τουρισμός για Όλους: Ξεκινούν οι αιτήσεις με βάση τον ΑΦΜ – Οι ημερομηνίες
Τουρισμός

Τουρισμός για Όλους: Ξεκινούν οι αιτήσεις με βάση τον ΑΦΜ

Επιδότηση έως 600 ευρώ για το Τουρισμός για Όλους - Οι δικαιούχοι, η διαδικασία

Coca-Cola HBC: Άλμα 15,2% στα κέρδη – Αναβάθμιση guidance
Business

Άλμα 15,2% στα κέρδη της Coca- Cola HBC - Αναβάθμιση guidance

H αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις για την Coca-Cola HBC αναμένεται πλέον να διαμορφωθεί στο ανώτερο όριο του εύρους 6% με 7%

Φωτιές: Πώς θα δοθεί η επιδότηση για τους πληγέντες
Economy

Φωτιές: Πώς θα δοθεί η επιδότηση για τους πληγέντες - Τα ποσά

Οι δικαιούχοι πληγέντες από τις φωτιές - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά και η διαδικασία

Ορμούζ: Οι πέντε όροι της προσωρινής συμφωνίας για τα Στενά
World

Axios: Οι 5 όροι της συμφωνίας για τα Στενά του Ορμούζ

Οι ΗΠΑ πλησιάζουν σε συμφωνία με το Ιράν για το Ορμούζ, στοχεύοντας σε ανακοίνωση την Τετάρτη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τράπεζα Πειραιώς: Από 5 Αυγούστου η καταβολή επιστροφής κεφαλαίου
Τράπεζες

Τράπεζα Πειραιώς: Από σήμερα η καταβολή επιστροφής κεφαλαίου

Πρόκειται για επιστροφή κεφαλαίου 494 εκατ. ευρώ.

τράπεζα Πειραιώς
Μια χώρα που δεν επενδύει στο μέλλον της
Opinion

Μια χώρα που δεν επενδύει στο μέλλον της

Το γεγονός ότι η χώρα μας έχει το πιο κακοπληρωμένο ερευνητικό δυναμικό μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ λέει πολλά για το πώς αντιμετωπίζει το ίδιο της το μέλλον

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Φωτιά στη Δυτική Αττική: Συνεχίζεται για 6η μέρα η μάχη της κατάσβεσης Στάχτη 144.243 στρέμματα
Κοινωνία

Συνεχίζεται η μάχη της κατάσβεσης - Στάχτη 144.243 στρέμματα

Η εικόνα είναι βελτιωμένη ωστόσο ο κίνδυνος τυχόν αναζωπυρώσεων ελλοχεύει καθώς υπάρχουν διάσπαρτες εστίες και «καντηλάκια»

Πετρέλαιο: Κάτω από τα 80 δολ. ενώ μέσω προσδοκιών για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν
Commodities

Κάτω από 80 δολ. το πετρέλαιο εν μέσω προσδοκιών για συμφωνία

Το πετρέλαιο συνεχίζει να υποχωρεί καθώς οι επενδυτές αναμένουν το αποτέλεσμα των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν

Αυτοκίνητα: Τέλος στα πανίσχυρα ΙΧ για τους νέους οδηγούς στη Γαλλία
World

Τέλος στα πανίσχυρα ΙΧ για τους νέους οδηγούς στη Γαλλία

Έρχονται πρόστιμα έως 15.000 ευρώ και φυλάκιση – Ποιος ο στόχος της γαλλικής κυβέρνησης

Γιώργος Μαζιάς

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies