Ασιατικά χρηματιστήρια: Ισχυρό ράλι στις αγορές

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Με ισχυρά κέρδη κινήθηκαν οι αγορές της Ασίας σήμερα, ακολουθώντας το θετικό κλίμα της Wall Street, καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ενδέχεται να καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Την επενδυτική αισιοδοξία στήριξαν επίσης η ισχυρή περίοδος ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων στις ΗΠΑ και τα νέα ιστορικά υψηλά του δείκτη S&P 500, ο οποίος έκλεισε για πρώτη φορά πάνω από τις 7.700 μονάδες.

Οι δείκτες

Οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Ασίας κινήθηκαν ανοδικά. Ο Kospi της Νότιας Κορέας κατέγραψε άνοδο 4,51%, ενώ ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας ενισχύθηκε κατά 3,66%.

Στην ηπειρωτική Κίνα, ο Shanghai Composite σημείωσε κέρδη 1,43% και ο Shenzhen Composite 2,20%, ενώ ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ παρέμεινε αμετάβλητος.

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 ενισχύθηκε κατά 0,90%.

Στο μεταξύ, τα πρακτικά της συνεδρίασης της Τράπεζας της Ιαπωνίας (BoJ) τον Ιούνιο, που δόθηκαν στη δημοσιότητα σήμερα, έδειξαν ότι η πλειονότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τάχθηκε υπέρ της αύξησης του βασικού επιτοκίου προς το επίπεδο του 1%, εκφράζοντας την ανησυχία ότι ο υποκείμενος πληθωρισμός ενδέχεται να υπερβεί τον στόχο του 2%.

Τα μέλη συμφώνησαν επίσης ότι περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων θα ήταν ενδεδειγμένες, εφόσον η οικονομική δραστηριότητα, οι τιμές και οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες εξελιχθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις.

Στα οικονομικά στοιχεία της ημέρας, ο κλάδος των υπηρεσιών στην Ιαπωνία παρέμεινε σε τροχιά ανάπτυξης τον Ιούλιο, με τον δείκτη PMI Υπηρεσιών της S&P Global να διαμορφώνεται στις 51,2 μονάδες. Αν και η μέτρηση υποχώρησε από τις 51,9 μονάδες του προηγούμενου μήνα, παρέμεινε πάνω από το όριο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση.

Στην Κίνα, ο γενικός δείκτης PMI Υπηρεσιών της RatingDog διαμορφώθηκε στις 50,4 μονάδες τον Ιούλιο, παραμένοντας πάνω από το όριο των 50 μονάδων αλλά αισθητά χαμηλότερα από τις 54,1 μονάδες του Ιουνίου. Ο σύνθετος δείκτης PMI υποχώρησε στις 50,8 μονάδες από 53,6 μονάδες τον προηγούμενο μήνα.

Θετική ήταν και η εικόνα στην Αυστραλία, όπου ο τομέας των υπηρεσιών επιτάχυνε τον ρυθμό ανάπτυξής του τον Ιούλιο.

Ο εποχικά προσαρμοσμένος δείκτης επιχειρηματικής δραστηριότητας PMI Υπηρεσιών της S&P Global αυξήθηκε στις 53,6 μονάδες, από 50,5 τον Ιούνιο, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών. Παράλληλα, ο σύνθετος PMI διαμορφώθηκε στις 53,2 μονάδες, έναντι 50,4 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.