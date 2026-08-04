UBS: «Σπάνια επενδυτική ευκαιρία» η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

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Με σύσταση «Buy» (Αγορά) και τιμή-στόχο 55 ευρώ ανά μετοχή, που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περίπου 22% από τα τρέχοντα επίπεδα, ξεκινά την κάλυψη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η UBS, χαρακτηρίζοντας τον όμιλο ως την κορυφαία επενδυτική επιλογή στον αναπτυσσόμενο κλάδο των υποδομών στην Ελλάδα.

Στην έκθεσή της, η ελβετική τράπεζα εκτιμά ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προσφέρει μια σπάνια επενδυτική ευκαιρία, καθώς συνδυάζει ένα από τα μεγαλύτερης διάρκειας χαρτοφυλάκια παραχωρήσεων στην Ευρώπη, ισχυρές προοπτικές αύξησης της κερδοφορίας και αποτίμηση που παραμένει ελκυστική σε σύγκριση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές εταιρείες υποδομών.

Η UBS προβλέπει ότι τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) του ομίλου θα διπλασιαστούν έως το 2030 σε σχέση με το 2025, ενώ θεωρεί ότι η επιτυχής υλοποίηση των μεγάλων έργων παραχώρησης και η ανάληψη νέων συμβάσεων μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική αναβάθμιση της αποτίμησης της μετοχής τα επόμενα χρόνια.

Οι παραχωρήσεις αποτελούν τον βασικό πυλώνα της αξίας

Η αποτίμηση της UBS βασίζεται στη μέθοδο Sum of the Parts (SoTP), με τις παραχωρήσεις μεταφορών να αντιπροσωπεύουν περίπου το 64% της συνολικής αξίας του ομίλου.

Όπως επισημαίνει η έκθεση, οι παραχωρήσεις αυτές προσφέρουν ταμειακές ροές μεγάλης διάρκειας, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με τον πληθωρισμό και χαρακτηρίζονται από υψηλή προβλεψιμότητα.

Παράλληλα, η κατασκευαστική δραστηριότητα της ΤΕΡΝΑ, η οποία αντιστοιχεί περίπου στο 23% της αποτίμησης, στηρίζεται σε ένα ιδιαίτερα ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων, εξασφαλίζοντας ορατότητα εσόδων για πολλά χρόνια.

Η UBS θεωρεί ότι η αγορά δεν έχει ακόμη αποτιμήσει πλήρως την αξία των δύο σημαντικότερων παραχωρήσεων του ομίλου, της Αττικής Οδού και της Εγνατίας Οδού. Σύμφωνα με την ανάλυση, η επιτυχής ανάπτυξη των δύο αυτών έργων, σε συνδυασμό με την ανάληψη νέων παραχωρήσεων, αξιοποιώντας την τεχνική τεχνογνωσία και την ηγετική θέση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην ελληνική αγορά, μπορεί να αποτελέσει τον βασικό καταλύτη για την ανατιμολόγηση της μετοχής.

Από τις κατασκευές στις υποδομές με σταθερές ταμειακές ροές

Η UBS σημειώνει ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει μετασχηματιστεί τα τελευταία χρόνια από έναν όμιλο με επίκεντρο τις κατασκευές και τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας στον κορυφαίο διαχειριστή υποδομών της χώρας, έχοντας σήμερα υπό τη διαχείρισή της περίπου το 80% του ελληνικού δικτύου αυτοκινητοδρόμων με διόδια.

Η στρατηγική του ομίλου επικεντρώνεται στην περαιτέρω ενίσχυση του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων μέσω της σταδιακής ωρίμανσης των νέων έργων που έχουν ήδη αναληφθεί, αυξάνοντας την έκθεσή του σε μακροχρόνιες, προβλέψιμες και συνδεδεμένες με τον πληθωρισμό ταμειακές ροές.

Κατά την UBS, η μετάβαση αυτή ενισχύει σημαντικά την ορατότητα των μελλοντικών κερδών, δημιουργώντας προϋποθέσεις για υψηλότερη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) και ισχυρή παραγωγή ταμειακών ροών. Ο οίκος προβλέπει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης περίπου 8% τόσο για το EBITDA όσο και για τις ελεύθερες ταμειακές ροές την περίοδο 2026-2030.

Παρότι μεγάλο μέρος αυτής της ανάπτυξης προέρχεται ήδη από το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο, η UBS επισημαίνει ότι τόσο η Αττική Οδός όσο και η Εγνατία Οδός βρίσκονται ακόμη στη φάση της σταδιακής ανάπτυξης, ενώ πρόσθετη αξία μπορεί να προκύψει από νέες παραχωρήσεις. Οι προοπτικές αυτές ενισχύονται από το ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα, τη συνεχιζόμενη χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους και το μεγάλο πρόγραμμα έργων παραχώρησης και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Ισχυρές προοπτικές και για τον κατασκευαστικό κλάδο

Θετικές παραμένουν, σύμφωνα με την UBS, και οι προοπτικές της κατασκευαστικής δραστηριότητας του ομίλου.

Η τράπεζα εκτιμά ότι επίκειται η δημοπράτηση έργων υποδομής συνολικής αξίας 8-10 δισ. ευρώ, δημιουργώντας σημαντικές ευκαιρίες για τους εγχώριους κατασκευαστικούς ομίλους.

Παρά το αυξανόμενο ενδιαφέρον διεθνών εταιρειών για την ελληνική αγορά, η UBS θεωρεί ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ βρίσκεται σε ιδιαίτερα πλεονεκτική θέση, καθώς διαθέτει περίπου 50% μερίδιο αγοράς, μεγάλη κλίμακα δραστηριοτήτων και σημαντική τεχνική εξειδίκευση.

Ο όμιλος διαθέτει ήδη ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων, ύψους περίπου 9 δισ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου 5,5 φορές τα εκτιμώμενα έσοδα του 2025, ενώ η UBS εκτιμά ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω διεύρυνσής του, γεγονός που θα στηρίξει την περαιτέρω αύξηση της κερδοφορίας.

Η αγορά υποτιμά την αξία της Αττικής και της Εγνατίας Οδού

Η UBS αποτιμά τις παραχωρήσεις μεταφορών μέσω μοντέλων προεξόφλησης ταμειακών ροών (DCF), χρησιμοποιώντας κόστος κεφαλαίου (WACC) μεταξύ 6% και 7%, ενώ αποτιμά την κατασκευαστική δραστηριότητα με πολλαπλασιαστή περίπου 6,5 φορές το EV/EBITDA του 2028.

Με βάση τη λεπτομερή αποτίμησή της, η τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενσωματώνει περίπου 40% έκπτωση σε σχέση με την αξία που αποδίδει η UBS μόνο στις παραχωρήσεις της Αττικής Οδού και της Εγνατίας Οδού, τις οποίες αποτιμά σε περίπου 2,8 δισ. ευρώ σε επίπεδο ιδίων κεφαλαίων.

Παρότι η μετοχή διαπραγματεύεται περίπου στις 20 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2028, η UBS προβλέπει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης των κερδών ανά μετοχή περίπου 16% την επόμενη πενταετία, κυρίως χάρη στη συνεισφορά των δύο μεγάλων παραχωρήσεων.

Συγκρίνοντας τις προοπτικές ανάπτυξης με την αποτίμηση της εταιρείας έναντι των ευρωπαϊκών ανταγωνιστών της, η UBS καταλήγει ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με discount, γεγονός που αφήνει σημαντικά περιθώρια για αναβάθμιση της αποτίμησης της μετοχής στο μέλλον.