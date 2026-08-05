Macy’s: Η προσωρινή «αποκαθήλωση» – Τι φέρνει η επόμενη μέρα

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Η τεράστια κόκκινη διαφημιστική πινακίδα με το λευκό αστέρι-λογότυπο της Macy’s, που βρισκόταν σε ένα κτίριο κρυμμένο σε μια γωνία του κεντρικού καταστήματος της αλυσίδας στη Herald Square της Νέας Υόρκης, έχει πλέον εξαφανιστεί.

Αυτή τη φορά, η αφαίρεση έγινε χωρίς αντιδράσεις, καθώς η Macy’s ισχυρίζεται ότι η πινακίδα είναι ξεπερασμένη. Αυτή ήταν μια έντονη αντίθεση σε σχέση με πέντε χρόνια πριν, όταν η αλυσίδα καταστημάτων προσέφυγε στα δικαστήρια για να εμποδίσει τον ιδιοκτήτη να την εκμισθώσει σε άλλη εταιρεία.

Τότε, η Macy’s, η οποία χρησιμοποιούσε τον χώρο για δεκαετίες, πίστευε ότι η Amazon θα έπαιρνε το συγκεκριμένο χώρο και υποστήριξε ότι αυτό θα προκαλούσε «ανυπολόγιστη ζημιά». Τελικά, το συγκεκριμένο σήμα παρέμεινε στην Macy’s.

Το τι θα γίνει με τον χώρο παραμένει όμως μυστήριο, με τον Στίβεν Κάουφμαν, πρόεδρο της Kaufman Organization, της εταιρείας διαχείρισης του κτιρίου όπου βρισκόταν κάποτε η πινακίδα, να μην δίνει καμία απάντηση.

Εκπρόσωπος της Macy’s ωστόσο ανέφερε στο Retail Dive, ότι «σύντομα θα παρουσιαστεί μια ανανεωμένη και δυναμική εταιρική ταυτότητα για το κατάστημα της Macy’s στη Herald Square, η οποία τιμά την κληρονομιά μας και ταυτόχρονα αντανακλά το μέλλον του εμβληματικού μας καταστήματος», αλλά σε μια επακόλουθη τηλεφωνική επικοινωνία δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με το αν αυτό περιλαμβάνει μια άλλη διαφημιστική πινακίδα ή κάτι άλλο.

«Για πολλές γενιές, η εμβληματική πινακίδα της Macy’s Herald Square αποτελεί αναγνωρίσιμο στοιχείο της εμπειρίας της 34ης Οδού και σύμβολο της Νέας Υόρκης, με την οποία και έχει ταυτιστεί στη συνείδηση των καταναλωτών».

Το στοίχημα της Berkshire

Η αλλαγή θα έρθει, ωστόσο το πολυκατάστημα που επέζησε της κρίσης του κλάδου φαίνεται ήδη καλύτερο τόσο στους αγοραστές όσο και στους επενδυτές όπως η Berkshire Hathaway.

Η επένδυση δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη για τα δεδομένα του ομίλου. Η αξία της υπολογίζεται σε περίπου 55 εκατομμύρια δολάρια, ποσό αμελητέο σε σύγκριση με τις πολλών δισεκατομμυρίων τοποθετήσεις της Berkshire. Παρ’ όλα αυτά, η αγορά μετοχών της Macy’s έστειλε ένα σαφές μήνυμα: ακόμη και σε έναν κλάδο που θεωρείται παρακμιακός, μπορεί να υπάρχουν ευκαιρίες αξίας, σημειώνει η Wall Street Journal.

Και μάλιστα η αγορά αντέδρασε θετικά. Από την στιγμή που η Berkshire γνωστοποίησε τη συμμετοχή της, η μετοχή της Macy’s κατέγραψε άνοδο περίπου 18%, ενώ τα πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας ενίσχυσαν περαιτέρω την αισιοδοξία των επενδυτών.

Και η αναδιάρθρωση συνεχίζεται

Καθώς η Macy’s βελτιώνει το merchandising και την εμπειρία των πελατών σε πάνω από 200 καταστήματα, ορισμένοι αναλυτές βλέπουν τώρα το πολυκατάστημα να παίρνει μερίδιο από τους ασθενέστερους ανταγωνιστές της.

Στις αρχές Ιουνίου, εξάλλου, ανακοίνωσε πως οι συνολικές καθαρές πωλήσεις του πρώτου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 1,8% σε ετήσια βάση στα 4,7 δισεκατομμύρια δολάρια, με θετικά αποτελέσματα στις Macy’s, Bloomingdale’s και Bluemercury. Συνολικά, τα αποτελέσματα αυξήθηκαν κατά 3%.

Οι επενδύσεις στην εξυπηρέτηση πελατών και στις βελτιώσεις στο merchandising απέδωσαν καρπούς σε 200 καταστήματα Macy’s, περίπου δηλαδή στο μισό του δυναμικού της αλυσίδας της, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 2,4%. Συνολικά, οι πωλήσεις των Macy’s αυξήθηκαν κατά 1,6%. Στο Bloomingdale’s οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 10,2% – η έβδομη συνεχόμενη άνοδος – και στο Bluemercury κατά 6,4%.

«Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, οι πελάτες μας εκτίμησαν την ποικιλία των προϊόντων, το μάρκετινγκ και τις εκδηλώσεις που υποστήριξαν βασικές γιορτές, όπως η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, η Ημέρα των Προέδρων και το Πάσχα», σχολίασε σχετικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της Macy’s Inc., Τόνι Σπρινγκ.

Ο Τόνι Σπρινγκ, που πέρασε τρεις δεκαετίες στην Bloomingdale’s, συμπεριλαμβανομένης της θέσης Διευθύνοντος Συμβούλου, πριν αναλάβει τα ηνία της Macy’s Inc., υπογράμμισε στο Retail Dive ότι η συνεργασία μεταξύ των «αδελφών» retailers συμβάλλει στην προώθηση της ανάκαμψης της Macy’s.