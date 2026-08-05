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Πετρέλαιο: Κάτω από τα 80 δολ. ενώ μέσω προσδοκιών για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Το πετρέλαιο συνεχίζει να υποχωρεί καθώς οι επενδυτές αναμένουν το αποτέλεσμα των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν

Commodities 05.08.2026, 07:50
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Πετρέλαιο: Κάτω από τα 80 δολ. ενώ μέσω προσδοκιών για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν
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Το πετρέλαιο συνέχισε τις απώλειές του την Τετάρτη μετά από τις απότομες πτώσεις στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις συναλλαγών, καθώς οι επενδυτές περίμεναν να δουν αν οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας μέσω του Ορμούζ σημειώνουν πρόοδο.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent μειώθηκαν κατά 92 σεντς, ή περίπου 1,2%, στα 78,44 δολάρια το βαρέλι έως τις 05:30 ώρα Ελλάδος. Έχουν υποχωρήσει περισσότερο από 12% για την εβδομάδα μέχρι στιγμής, αναφέρει το Reuters.

Τα ενδιάμεσα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Δυτικού Τέξας των ΗΠΑ έχασαν 1,07 δολάρια, ή 1,4%, στα 74,70 δολάρια το βαρέλι και έχουν μειωθεί περισσότερο από 11% αυτή την εβδομάδα.

Το Κατάρ δήλωσε την Τρίτη ότι οι μεσολαβητές σημειώνουν πρόοδο στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, οδηγώντας τις τιμές του πετρελαίου χαμηλότερα, αν και η Τεχεράνη έχει αρνηθεί τον ισχυρισμό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες. Το Brent έκλεισε την Τρίτη με πτώση άνω του 5% κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τις 13 Ιουλίου.

πετρέλαιο

Το πετρέλαιο εξομαλύνεται, αλλά απαιτείται προσοχή

«Ενώ το άμεσο γεωπολιτικό premium έχει εξομαλυνθεί, η ευρύτερη εικόνα της προσφοράς απαιτεί προσοχή», δήλωσε στο Reuters η Πριγιάνκα Σάτσντεβα, επικεφαλής της ανάλυσης αγοράς στην Phillip Nova.

«Εάν οι διπλωματικές προσπάθειες αποτύχουν και η φυσική προσφορά επηρεαστεί τελικά, η τρέχουσα υποχώρηση θα μπορούσε να αποδειχθεί βραχύβια, με τα αυστηρότερα αποθέματα να ενισχύουν τον αντίκτυπο οποιουδήποτε μελλοντικού σοκ προσφοράς», πρόσθεσε η ίδια.

«Το κύριο σημείο τριβής φαίνεται να είναι το εάν το Ιράν θα συνεχίσει να επιμένει σε έναν βαθμό ελέγχου της πλωτής οδού και εάν οι ΗΠΑ θα επιμείνουν στις θέσεις τους και θα αρνηθούν αυτό το αποτέλεσμα», ανέφεραν αναλυτές της IG σε σημείωμά τους.

Ο Τραμπ και ο Εμίρης του Κατάρ, Σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, συζήτησαν τις προσπάθειες για τη μείωση των διαφορών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης και τη βελτίωση των προοπτικών για μια διαρκή διευθέτηση κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας την Τρίτη, σύμφωνα με το γραφείο του Εμίρη του Κατάρ.

Τα αποθέματα αργού πετρελαίου και βενζίνης στις ΗΠΑ αυξήθηκαν, ενώ τα αποθέματα αποσταγμάτων μειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, ανέφεραν πηγές της αγοράς την Τρίτη, επικαλούμενες στοιχεία από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου.

Τα αποθέματα αργού πετρελαίου αυξήθηκαν κατά περίπου 2,7 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 31 Ιουλίου, ανέφεραν οι πηγές υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Τα επίσημα στοιχεία από την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ αναμένονται στις 16:30 ώρα Ελλάδος την Τετάρτη.

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