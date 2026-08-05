Τουρισμός για Όλους: Ξεκινούν οι αιτήσεις με βάση τον ΑΦΜ – Οι ημερομηνίες

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Από σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027».

Το πρόγραμμα προβλέπει σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών της μεσαίας τάξης

Οι αιτήσεις για το Τουρισμός για Όλους

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σταδιακά, με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, ως εξής:

– 5 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2

– 6 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4

– 7 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6

– 8 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8

– 9 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0

Από 10 έως 21 Αυγούστου, η υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα ΑΦΜ. Η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 στις 23:59.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται: Ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027, με τους κωδικούς Taxisnet. Με φυσική παρουσία, σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Τια πρώτη φορά, τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ ≥67%) και οι οικογένειες με τέκνα ΑμεΑ εντάσσονται στο πρόγραμμα χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο

Σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού, το νέο, αναβαθμισμένο Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» σχεδιάστηκε και υλοποιείται με βάση τη στρατηγική του υπουργείου για βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, διάχυση της επισκεψιμότητας στον χώρο και στον χρόνο και περιφερειακή και κοινωνική συνοχή.

Έτσι, το 70% του συνολικού προϋπολογισμού κατευθύνεται σε διακοπές μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου, ενώ τα ποσά των δυνητικών ωφελούμενων είναι διευρυμένα κατά τους χειμερινούς και πλάγιους μήνες του έτους.

Τα εισοδηματικά όρια

Επίσης, προβλέπει σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών της μεσαίας τάξης.

Συγκεκριμένα, για τους άγαμους χωρίς τέκνα, το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τα 19.000 ευρώ στα 21.000 ευρώ. Αντίστοιχα, για τους έγγαμους χωρίς παιδιά, το όριο διαμορφώνεται πλέον στα 33.000 ευρώ, από 31.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως.

Όσον αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια επεκτείνονται σημαντικά, καθώς αυξάνονται κατά 5.000Euro/ανά τέκνο για μονογονείς και οικογένειες με περισσότερα από 4 τέκνα χωρίς ανώτερο όριο, διευρύνοντας ουσιαστικά τον αριθμό ατόμων που είναι δυνητικά ωφελούμενοι. Ενώ οι κληρωθέντες δικαιούχοι όλων των κατηγοριών, με τέσσερα και περισσότερα προστατευόμενα τέκνα, λαμβάνουν πρόσθετη επιδότηση ύψους πενήντα (50,00) ευρώ ανά τέκνο.

Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά, τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ ≥67%) και οι οικογένειες με τέκνα ΑμεΑ εντάσσονται στο πρόγραμμα χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο.

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις: Η α’ φάση υλοποιείται μέχρι τις 30.06.2027 και η β’ φάση έως 31.12.2027. Στη δεύτερη φάση, δεν θα διεξαχθεί νέα κλήρωση, καθώς οι ωφελούμενοι θα αντληθούν απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας (κλήρωση Αυγούστου 2026).