 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(6) "Travel"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(5) "Other"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(6) "Travel"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Τουρισμός για Όλους: Ξεκινούν οι αιτήσεις με βάση τον ΑΦΜ – Οι ημερομηνίες

Επιδότηση έως 600 ευρώ για το Τουρισμός για Όλους - Οι δικαιούχοι, η διαδικασία

Τουρισμός 05.08.2026, 09:22
Σχολιάστε
Τουρισμός για Όλους: Ξεκινούν οι αιτήσεις με βάση τον ΑΦΜ – Οι ημερομηνίες
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Από σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027».

Το πρόγραμμα προβλέπει σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών της μεσαίας τάξης

Οι αιτήσεις για το Τουρισμός για Όλους

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σταδιακά, με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, ως εξής:

– 5 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2

– 6 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4

– 7 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6

– 8 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8

– 9 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0

Από 10 έως 21 Αυγούστου, η υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα ΑΦΜ. Η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 στις 23:59.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται: Ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027, με τους κωδικούς Taxisnet. Με φυσική παρουσία, σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Τια πρώτη φορά, τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ ≥67%) και οι οικογένειες με τέκνα ΑμεΑ εντάσσονται στο πρόγραμμα χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο

Σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού, το νέο, αναβαθμισμένο Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» σχεδιάστηκε και υλοποιείται με βάση τη στρατηγική του υπουργείου για βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, διάχυση της επισκεψιμότητας στον χώρο και στον χρόνο και περιφερειακή και κοινωνική συνοχή.

Έτσι, το 70% του συνολικού προϋπολογισμού κατευθύνεται σε διακοπές μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου, ενώ τα ποσά των δυνητικών ωφελούμενων είναι διευρυμένα κατά τους χειμερινούς και πλάγιους μήνες του έτους.

Τα εισοδηματικά όρια

Επίσης, προβλέπει σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών της μεσαίας τάξης.

Συγκεκριμένα, για τους άγαμους χωρίς τέκνα, το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τα 19.000 ευρώ στα 21.000 ευρώ. Αντίστοιχα, για τους έγγαμους χωρίς παιδιά, το όριο διαμορφώνεται πλέον στα 33.000 ευρώ, από 31.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως.

Όσον αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια επεκτείνονται σημαντικά, καθώς αυξάνονται κατά 5.000Euro/ανά τέκνο για μονογονείς και οικογένειες με περισσότερα από 4 τέκνα χωρίς ανώτερο όριο, διευρύνοντας ουσιαστικά τον αριθμό ατόμων που είναι δυνητικά ωφελούμενοι. Ενώ οι κληρωθέντες δικαιούχοι όλων των κατηγοριών, με τέσσερα και περισσότερα προστατευόμενα τέκνα, λαμβάνουν πρόσθετη επιδότηση ύψους πενήντα (50,00) ευρώ ανά τέκνο.

Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά, τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ ≥67%) και οι οικογένειες με τέκνα ΑμεΑ εντάσσονται στο πρόγραμμα χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο.

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις: Η α’ φάση υλοποιείται μέχρι τις 30.06.2027 και η β’ φάση έως 31.12.2027. Στη δεύτερη φάση, δεν θα διεξαχθεί νέα κλήρωση, καθώς οι ωφελούμενοι θα αντληθούν απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας (κλήρωση Αυγούστου 2026).

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Θεσσαλία: Άμεσες λύσεις για τους χαλαζόπληκτους παραγωγούς
AGRO

Θεσσαλία: Άμεσες λύσεις για τους χαλαζόπληκτους παραγωγούς
Ασιατικά χρηματιστήρια: Ισχυρό ράλι στις αγορές
Επικαιρότητα

Ισχυρό ράλι στις αγορές της Ασίας
Όμιλος ΑΒΑΞ: Αναλαμβάνει ενεργειακό έργο 800 MW στη Λάρισα
Business

ΑΒΑΞ: Αναλαμβάνει ενεργειακό έργο 800 MW στη Λάρισα
FARIA Renewables: Ηλεκτροδότησε το αιολικό πάρκο Faria Αίολος Λάρυμνα
Business

Στην πρίζα το νέο αιολικό πάρκο της FARIA Renewables
Ελλάδα: Στρέφεται στο διάστημα για τη μάχη ενάντια στις δασικές πυρκαγιές
Κοινωνία

Το νέο «όπλο» της Ελλάδας απέναντι στις φωτιές
ΔΥΠΑ: Επιπλέον 8.000 επιδοτούμενες θέσεις στο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 55 ετών και άνω
Economy

Νέες 8.000 θέσεις εργασίας για ανέργους 55 ετών και άνω

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ευρωπαϊκά ομόλογα: Γιατί τα επιλέγουν οι επενδυτές κεφαλαίων
Ομόλογα

Οι διαχειριστές κεφαλαίων «ψηφίζουν» ευρωπαϊκά ομόλογα

Τα ευρωπαϊκά ομόλογα αναδεικνύονται ως μια ασφαλέστερη επιλογή για τους διαχειριστές κεφαλαίων

Τζούλη Καλημέρη
Standard Oil: Η γέννηση της σύγχρονης πετρελαϊκής βιομηχανίας
World

Η Standard Oil και η γέννηση της σύγχρονης πετρελαϊκής βιομηχανίας

Η ίδρυση της Standard Oil στις 5 Αυγούστου 1870 αποτέλεσε την αφετηρία μιας νέας εποχής για την αμερικανική οικονομία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Macy’s: Η προσωρινή «αποκαθήλωση» – Τι φέρνει η επόμενη μέρα
World

Η προσωρινή «αποκαθήλωση» της Macy's - Η επόμενη μέρα

Η εμβληματική πινακίδα της Macy’s στη Herald Square ανήκει στο παρελθόν - Η Berkshire Hathaway και η αναδιάρθρωση

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Συναυλίες: Κερδίζει έδαφος η online αγορά εισιτηρίων στην ΕΕ – Πού βρίσκεται η Ελλάδα
Economy

Ανεβαίνει η online αγορά εισιτηρίων στην Ευρώπη

Το 26,8 % των καταναλωτών στην ΕΕ αγόρασαν εισιτήρια μέσω διαδικτύου για συναυλίες και άλλα φεστιβάλ - Σε άνοδο οι online αγορές στην Ελλάδα - Η κατηγορία των εισιτηρίων

Κωνσταντίνος Δημητρίου
UBS: «Σπάνια επενδυτική ευκαιρία» η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Business

UBS: Σπάνια επενδυτική ευκαιρία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Τιμή στόχος στα 55 ευρώ

Η UBS ξεκινά την κάλυψη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και βάζει τον πήχη στα 55 ευρώ - Τι δίνει αξία στον όμιλο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Εξοχικές κατοικίες: Ακριβό το τ.μ. σε Μύκονο, Σαντορίνη και Πάρο [πίνακες]
Ακίνητα

Πόσο πάει το τ.μ. «στου ονείρου τα νησιά» [πίνακες]

Αυξημένες είναι και φέτος οι τιμές στις εξοχικές κατοικίες - Οι μεγάλοι «πρωταγωνιστές»

Ανδρομάχη Παύλου
Εθνική Τράπεζα: Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις η UBS
Τράπεζες

Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις για την Εθνική Τράπεζα η UBS

Η UBS διατήρησε τη σύσταση «Buy» και την τιμή-στόχο στα 18,70 ευρώ ανά μετοχή για την Εθνική Τράπεζα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελαιόλαδο: Σε δοκιμασία η παραγωγή – Φόβοι για αύξηση των τιμών
AGRO

Οι φωτιές απειλούν το ελαιόλαδο - Φόβοι για ράλι τιμών

Καύσωνες, ξηρασία και πυρκαγιές περιορίζουν την ευρωπαϊκή παραγωγή σε μια σειρά καλλιέργειες όπως το ελαιόλαδο

Ανθή Γεωργίου
Περισσότερα από Τουρισμός
Τουρισμός για Όλους: Ξεκινούν οι αιτήσεις με βάση τον ΑΦΜ – Οι ημερομηνίες
Τουρισμός

Τουρισμός για Όλους: Ξεκινούν οι αιτήσεις με βάση τον ΑΦΜ

Επιδότηση έως 600 ευρώ για το Τουρισμός για Όλους - Οι δικαιούχοι, η διαδικασία

Τουρισμός για Όλους: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα
Τουρισμός

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για το «Τουρισμός για Όλους»

Πώς θα υποβληθούν οι αιτήσεις - Τα εισοδηματικά κριτήρια για το νέο Τουρισμός για Όλους

Τουρισμός: Οι προορισμοί που υποδέχθηκαν περισσότερους επισκέπτες
Τουρισμός

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι του τουριστικού χάρτη

Η Κρήτη και τα Ιόνια Νησιά διευρύνουν τη δυναμική τους, ενώ μικρότεροι προορισμοί, όπως η Σάμος και η Σκιάθος, κερδίζουν εντυπωσιακά ποσοστά.

Λάμπρος Καραγεώργος
Airbnb στην Αθήνα: Διπλάσιες κλίνες από τα ξενοδοχεία – Οι γειτονιές με 700 τουρίστες ανά κάτοικο
Τουρισμός

Οι γειτονιές που άλλαξε το Airbnb - Πού χτυπά «κόκκινο»

Ποιες γειτονιές δέχονται τη μεγαλύτερη τουριστική πίεση από το Airbnb στην Αθήνα - Πώς επηρεάζονται τα ενοίκια, τι έφερε η αναστολή νέων αδειών

Λάμπρος Καραγεώργος
Αστέρας Βουλιαγμένης: Τι ταμείο έκανε το 2025 – Τα επόμενα βήματα
Business

Τι έγραψε η τελική γραμμή για τον «Αστέρα Βουλιαγμένης»

Πώς εξελίσσεται το σχέδιο ανάπτυξης της Αστήρ Παλάς αλλά και το πλάνο αναβάθμισης για την Μαρίνα Βουλιαγμένης

Λάμπρος Καραγεώργος
Dimand: Η επένδυση στις Γούρνες Ηρακλείου και οι επαφές με τη Hilton
Τουρισμός

Στη γραμμή εκκίνησης η μεγάλη τουριστική ανάπτυξη στις Γούρνες

Η επένδυση στις Γούρνες θα περιλαμβάνει δύο ξεχωριστά τουριστικά συγκροτήματα που θα προσθέσουν 1.614 κλίνες στο ξενοδοχειακό δυναμικό της βόρειας Κρήτης

Λάμπρος Καραγεώργος
Τουρισμός: Ποια ελληνικά νησιά κερδίζουν και ποια χάνουν έδαφος το φετινό καλοκαίρι
Τουρισμός

Ποια ελληνικά νησιά κερδίζουν και ποια χάνουν έδαφος το φετινό καλοκαίρι

Nέοι προορισμοί κερδίζουν έδαφος και καταξιωμένοι υποχωρούν - Τι δείχνει ανάλυση της Ferryscanner

Latest News
Θεσσαλία: Άμεσες λύσεις για τους χαλαζόπληκτους παραγωγούς
AGRO

Θεσσαλία: Άμεσες λύσεις για τους χαλαζόπληκτους παραγωγούς

Σοβαρά προβλήματα στην αγροτική παραγωγή στη Θεσσαλία - Οι προτάσεις

Ασιατικά χρηματιστήρια: Ισχυρό ράλι στις αγορές
Επικαιρότητα

Ισχυρό ράλι στις αγορές της Ασίας

Οι αγορές ακολουθούν το θετικό κλίμα της Wall Street

Όμιλος ΑΒΑΞ: Αναλαμβάνει ενεργειακό έργο 800 MW στη Λάρισα
Business

ΑΒΑΞ: Αναλαμβάνει ενεργειακό έργο 800 MW στη Λάρισα

Η νέα μονάδα, καθαρής ισχύος 794 MW, θα αποτελεί την πρώτη στην Ευρώπη που θα αξιοποιεί την προηγμένη τεχνολογία M701JAC της Mitsubishi Power

FARIA Renewables: Ηλεκτροδότησε το αιολικό πάρκο Faria Αίολος Λάρυμνα
Business

Στην πρίζα το νέο αιολικό πάρκο της FARIA Renewables

Το νέο αιολικό πάρκο, FARIA Αίολος Λάρυμνα αποτελεί μια σημαντική επένδυση στην παραγωγή καθαρής ενέργειας

Ελλάδα: Στρέφεται στο διάστημα για τη μάχη ενάντια στις δασικές πυρκαγιές
Κοινωνία

Το νέο «όπλο» της Ελλάδας απέναντι στις φωτιές

Η Ελλάδα δοκιμάζει κατά πόσον ένας νέος στόλος θερμικών δορυφόρων μπορεί να προσφέρει στους πυροσβέστες έγκαιρη προειδοποίηση

ΔΥΠΑ: Επιπλέον 8.000 επιδοτούμενες θέσεις στο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 55 ετών και άνω
Economy

Νέες 8.000 θέσεις εργασίας για ανέργους 55 ετών και άνω

Το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για την απασχόληση των ανέργων - Οι δικαιούχοι

Deutsche Bank: Βλέπει τον χρυσό στα 4.600 δολ. το τέταρτο τρίμηνο
Commodities

Η Deutsche Bank βλέπει τον χρυσό στα 4.600 δολ. το τέταρτο τρίμηνο

Η Deutsche Bank θεωρεί τη διόρθωση στις τιμές του χρυσού ως σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωμένη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τουρισμός για Όλους: Ξεκινούν οι αιτήσεις με βάση τον ΑΦΜ – Οι ημερομηνίες
Τουρισμός

Τουρισμός για Όλους: Ξεκινούν οι αιτήσεις με βάση τον ΑΦΜ

Επιδότηση έως 600 ευρώ για το Τουρισμός για Όλους - Οι δικαιούχοι, η διαδικασία

Coca-Cola HBC: Άλμα 15,2% στα κέρδη – Αναβάθμιση guidance
Business

Άλμα 15,2% στα κέρδη της Coca- Cola HBC - Αναβάθμιση guidance

H αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις για την Coca-Cola HBC αναμένεται πλέον να διαμορφωθεί στο ανώτερο όριο του εύρους 6% με 7%

Φωτιές: Πώς θα δοθεί η επιδότηση για τους πληγέντες
Economy

Φωτιές: Πώς θα δοθεί η επιδότηση για τους πληγέντες - Τα ποσά

Οι δικαιούχοι πληγέντες από τις φωτιές - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά και η διαδικασία

Ορμούζ: Οι πέντε όροι της προσωρινής συμφωνίας για τα Στενά
World

Axios: Οι 5 όροι της συμφωνίας για τα Στενά του Ορμούζ

Οι ΗΠΑ πλησιάζουν σε συμφωνία με το Ιράν για το Ορμούζ, στοχεύοντας σε ανακοίνωση την Τετάρτη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τράπεζα Πειραιώς: Από 5 Αυγούστου η καταβολή επιστροφής κεφαλαίου
Τράπεζες

Τράπεζα Πειραιώς: Από σήμερα η καταβολή επιστροφής κεφαλαίου

Πρόκειται για επιστροφή κεφαλαίου 494 εκατ. ευρώ.

τράπεζα Πειραιώς
Μια χώρα που δεν επενδύει στο μέλλον της
Opinion

Μια χώρα που δεν επενδύει στο μέλλον της

Το γεγονός ότι η χώρα μας έχει το πιο κακοπληρωμένο ερευνητικό δυναμικό μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ λέει πολλά για το πώς αντιμετωπίζει το ίδιο της το μέλλον

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Φωτιά στη Δυτική Αττική: Συνεχίζεται για 6η μέρα η μάχη της κατάσβεσης Στάχτη 144.243 στρέμματα
Κοινωνία

Συνεχίζεται η μάχη της κατάσβεσης - Στάχτη 144.243 στρέμματα

Η εικόνα είναι βελτιωμένη ωστόσο ο κίνδυνος τυχόν αναζωπυρώσεων ελλοχεύει καθώς υπάρχουν διάσπαρτες εστίες και «καντηλάκια»

Πετρέλαιο: Κάτω από τα 80 δολ. ενώ μέσω προσδοκιών για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν
Commodities

Κάτω από 80 δολ. το πετρέλαιο εν μέσω προσδοκιών για συμφωνία

Το πετρέλαιο συνεχίζει να υποχωρεί καθώς οι επενδυτές αναμένουν το αποτέλεσμα των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν

Αυτοκίνητα: Τέλος στα πανίσχυρα ΙΧ για τους νέους οδηγούς στη Γαλλία
World

Τέλος στα πανίσχυρα ΙΧ για τους νέους οδηγούς στη Γαλλία

Έρχονται πρόστιμα έως 15.000 ευρώ και φυλάκιση – Ποιος ο στόχος της γαλλικής κυβέρνησης

Γιώργος Μαζιάς

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies