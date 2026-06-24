Στερλίνα: Σε υψηλό 10 μηνών έναντι του ευρώ

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Σε υψηλό 10μήνου ανήλθε η στερλίνα έναντι του ευρώ, καθώς η προσοχή των επενδυτών εστιάζει στον διάδοχο της Ριβς στο υπουργείο Οικονομικών μετά την παραίτηση Στάρμερ.

Το ευρώ υποχώρησε στις 86,03 πένες κατά τη διάρκεια της νύχτας, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2025, και την τελευταία φορά είχε υποχωρήσει κατά 0,1% έναντι της στερλίνας.

Παρά την ελαφρά άνοδο έναντι του ευρώ, η στερλίνα έχει υποχωρήσει περίπου κατά 2% έναντι του δολαρίου αυτόν τον μήνα, καθώς οι αγορές έχουν αυξήσει τα στοιχήματά τους για αυξήσεις επιτοκίων από την Fed.

Οι traders προέβλεπαν τελευταία περίπου 38 μονάδες βάσης για αυξήσεις επιτοκίων από την Fed φέτος, έναντι 24 μονάδων βάσης για την Τράπεζα της Αγγλίας, ενισχύοντας τη σχετική ελκυστικότητα του δολαρίου.

Η στερλίνα υποχωρούσε τελευταία φορά κατά 0,1% έναντι του δολαρίου στα 1,319 δολάρια, ενώ το ευρώ υποχώρησε κατά 0,2%.

Η διαδοχή της Ριβς

O Άντι Μπέρναμ οδεύει όπως φαίνεται να γίνει ο έβδομος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου σε 10 χρόνια, αφού ο υπουργός Ντάρεν Τζόουνς δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν θα θέσει υποψηφιότητα για την ηγεσία των Εργατικών και στήριξε τον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ.

Η νυν υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ρέιτσελ Ριβς είναι πιθανό να αποχωρήσει από τον ρόλο της εάν ο Μπέρναμ γίνει πρωθυπουργός, ανέφεραν τα μέσα ενημέρωσης την Τρίτη και την Τετάρτη, με τον φιλοεπιχειρηματικό πρώην υπουργό Υγείας Γουές Στρίτινγκ να είναι ανάμεσα στα ονόματα που υποστηρίζονται για τη θέση.

«Τα εμπόδια για τη στέψη του Μπέρναμ σιγά σιγά ξεπερνιούνται προσφέροντας άριστη υποστήριξη στο περιθώριο» εξηγεί στο Reuters ο Νικ Ρις, επικεφαλής μακροοικονομικής ανάλυσης στην Monex Europe. Σημειώνει ότι η ανάδειξη του Στρίτινγκ ως φαβορί για να γίνει ο διάδοχός της, όπως αναφέρθηκε από ορισμένα μέσα ενημέρωσης, πιθανότατα θα στηρίξει τη στερλίνα.

«Ωστόσο, βρισκόμαστε ακόμη στην περίοδο του μέλιτος όσον αφορά τον Μπέρναμ και οι οικονομικές πραγματικότητες παραμένουν δύσκολες», πρόσθεσε.

Στρατηγικοί αναλυτές της JPMorgan εκτιμούν ότι η εκκαθάριση της πολιτικής αβεβαιότητας, με τον Μπέρναμ να είναι πιθανό να γίνει πρωθυπουργός χωρίς αντιπάλους, θα επιτρέψει να αναδειχθούν «θετικά θέματα» για τη στερλίνα, όπως η ανθεκτική ανάπτυξη.