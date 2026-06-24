ΑΔΜΗΕ: Ψήφος εμπιστοσύνης στην αναπτυξιακή διάσταση της ΑΜΚ

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Τη σημασία της εμπιστοσύνης που έδειξε η κεφαλαιαγορά στην αναπτυξιακή διάσταση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών τόνισε οι κορυφαίοι εκπρόσωποι της Euronext Athens, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, των τραπεζών αλλά και της ηγεσίας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η σημερινή έναρξη της συνεδρίασης της Euronext Athens ήταν αφιερωμένη στην είσοδο των 130,8 εκατομμυρίων μετοχών που προέκυψαν από την ΑΜΚ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.

Ο πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης και ο πρόεδρος και CEO της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Ιωάννης Καράμπελας σήμαναν την έναρξη της συνεδρίασης της Euronext Athens υποσχόμενοι πώς θα τιμήσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών αλλά και θα υλοποιήσουν το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 6 δις. ευρώ για την ενίσχυση και αναβάθμιση των δικτύων ενέργειας και υποδομών.

Η κεφαλαιαγορά στηρίζει τις επενδύσεις του αύριο

Ο Γιάννος Κοντόπουλος CEO της Euronext Athens σημείωσε ότι η ΑΜΚ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών υπερκαλύφθηκε 14 φορές με τη ζήτηση να ανέρχεται στα 7 δις. ευρώ.

Σύμφωνα με τον ίδιο τα κεφάλαια των 530 εκατ. ευρώ που άντλησε η εισηγμένη θα χρησιμοποιηθούν για την ΑΜΚ ύψους 1 δις. ευρώ του ΑΔΜΗΕ προκειμένου να υποστηρίξει το επενδυτικό πρόγραμμα των 6 δις. ευρώ. Αυτό, τόνισε, αφορά στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών και τη δεύτερη διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας. «Η κεφαλαιαγορά μπορεί να υποστηρίξει τις επενδύσεις του αύριο», σημείωσε ο κ. Κοντόπουλος.

Τα μηνύματα Μανουσάκη και Καράμπελα

Ο Ιωάννης Καράμπελας πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών χαρακτήρισε «συγκλονιστική» τη σημερινή ημέρα καθώς αναγνωρίστηκε το έργο του αλλά και το νέο business plan.

Από την πλευρά του ο Μάνος Μανουσάκης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ ευχαρίστησε την κυβέρνηση, τους επενδυτές, τους συντονιστές της έκδοσης δίνοντας την υπόσχεση ότι «θα τιμήσουμε αυτήν την εμπιστοσύνη και θα στηρίξουμε την ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας.

Ο Σταύρος Παπασταύρου

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μίλησε για επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Τόνισε ότι πρόκειται για ένα διπλό θετικό μήνυμα τόσο ως προς το σκέλος το χρηματοοικονομικό όσο και ως προς το ενεργειακό και το όφελος για τον πολίτη.

Υπογράμμισε την είσοδο μεγάλων διεθνών funds αλλά και τα έργα που θα αναπτυχθούν για τη διασύνδεση των νησιών με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 1 δισ. ευρώ ετησίως από τους λογαριασμούς ρεύματος.

Οι τράπεζες

Ο Φωκίων Καραβίας, CEO της Eurobank τόνισε με τη σειρά του την επιτυχημένη ΑΜΚ της ΑΔΜΗΕ.

Σημείωσε ότι είναι αναπτυξιακή και συνεχάρη τη διοίκηση του ομίλου για το συνεκτικό επενδυτικό πλάνο. Εξέφρασε τη στήριξη της Eurobank καθώς και των άλλων τραπεζών σε αυτό το πλάνο με τη χρηματοδότηση του. Υπογράμμισε την ευρύτερη διάσταση της ΑΜΚ.

H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Η Βασιλική Λαζαράκου πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τόνισε ότι η περίπτωση του ΑΔΜΗΕ αποδεικνύει πώς η κεφαλαιαγορά στηρίζει στρατηγικές επενδύσεις. Δήλωσε ότι το γεγονός της υπερκάλυψης από κορυφαία διεθνή επενδυτικά κεφάλαια δείχνει ότι η ελληνική αγορά είναι στο ραντάρ και ξένων κεφαλαίων. Σημείωσε ότι αποτελεί ένδειξη ωρίμανσης της αγοράς και δήλωσε την ετοιμότητα της αρχής να στηρίξει κάθε νέα προσπάθεια.