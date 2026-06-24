ΕΕ: Οι φιναλίστ για τα βραβεία βιολογικών προϊόντων – Δύο ελληνικές συμμετοχές

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Δύο ελληνικές συμμετοχές περιλαμβάνονται στους φιναλίστ για τα βραβεία βιολογικών προϊόντων της ΕΕ 2026, τα οποία ξεκίνησαν το 2022.

Ειδικότερα, για κάθε κατηγορία, έχουν επιλεγεί τα τρία κορυφαία έργα, που αντιπροσωπεύουν 21 φιναλίστ από 12 χώρες της ΕΕ. Στις κατηγορίες καλύτερης βιοκαλλιεργήτριας ανάμεσα στις τρεις υποψήφιες βρίσκεται η Αργυρώ Κουτσουράδη, από τη Χίο και στην κατηγορία για τον καλύτερο βιοκαλλιεργητή ο Γιώργος Αντωνόπουλος (Αγρόκτημα Αντωνόπουλου) από τα Φάρσαλα Θεσσαλίας.

Οι νικητές των επτά βραβείων θα αποκαλυφθούν στην επίσημη τελετή στις Βρυξέλλες στις 23 Σεπτεμβρίου

Οι νικητές των επτά βραβείων θα αποκαλυφθούν στην επίσημη τελετή στις Βρυξέλλες στις 23 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο μιας σειράς εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων για τον εορτασμό της ετήσιας Ημέρας Βιολογικών Προϊόντων της ΕΕ.

Τα βραβεία βιολογικών προϊόντων της ΕΕ

Τα βραβεία βιολογικών προϊόντων της ΕΕ ξεκίνησαν το 2022 ως δέσμευση στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής.

Στόχος των βραβείων είναι η αναγνώριση της αριστείας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των βιολογικών προϊόντων, από τους αγρότες και τα εστιατόρια έως τις ΜΜΕ (Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις) και τις πόλεις.

Επίσης, ενισχύουν τη συνολική προβολή της αλυσίδας αξίας των βιολογικών προϊόντων και αναπτύσσουν τη γνώση του λογότυπου των βιολογικών προϊόντων.

Φέτος είναι η πέμπτη έκδοση των βραβείων, με επτά μεμονωμένα βραβεία. Τα βραβεία στοχεύουν να τιμήσουν έργα που είναι εξαιρετικά, καινοτόμα, βιώσιμα και εμπνευσμένα, προσθέτοντας πραγματική αξία στη βιολογική παραγωγή και κατανάλωση. Οι νικητές έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα έργα τους σε ένα ευρύτερο κοινό, παρουσιάζοντας τις βέλτιστες πρακτικές.

Τα βραβεία διοργανώνονται από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, την COPA-COGECA και την IFOAM Organics Europe. Η κριτική επιτροπή για τα βραβεία αποτελείται από εκπροσώπους αυτών των οργανισμών, καθώς και εκπροσώπους άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Η κριτική επιτροπή επιλέγει τους νικητές σε κάθε κατηγορία κρίνοντας τα έργα τους με βάση οριζόντια κριτήρια βράβευσης.

Οι φετινοί φιναλίστ

Οι φετινοί φιναλίστ σε κάθε κατηγορία είναι:

-Καλύτερη βιοκαλλιεργήτρια (γυναίκα)

Susana Vilar, Sonim, Vila Real, Πορτογαλία

Κέι Ο’ Σάλιβαν, Μούρνιαμπεϊ, Κορκ, Ιρλανδία

Αργυρώ Κουτσουράδη, Χαλκείο, Χίος, Ελλάδα

-Καλύτερος βιοκαλλιεργητής (άνδρας)

Hans Erik Joergensen, Risbjerg Landbrug, Haarby, Δανία

Άλφρεντ Γκραντ, GRAND FARM για Έρευνα και Επίδειξη, Άμπσντορφ, Κάτω Αυστρία, Αυστρία

Γεώργιος Αντωνόπουλος, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, Φάρσαλα, Θεσσαλία, Ελλάδα

-Καλύτερη βιολογική περιοχή/«βιο-περιοχή»

Sardegna Bio, Quartucciu, Ιταλία

Alto Tâmega e Barroso, Chaves, Πορτογαλία

Pla de Manlleu, El Pla de Manlleu, Ισπανία

-Η καλύτερη βιολογική πόλη

Cussac Fort Médoc, Gironde, Γαλλία

Ελέμ, Λιλ, Γαλλία

Τορίνο, Πεδεμόντιο, Ιταλία

-Καλύτερη ΜΜΕ επεξεργασίας βιολογικών τροφίμων (Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις)

Bio Bulgaria, Σόφια, Βουλγαρία

Cantero de Letur SA, Letur (Albacete), Castile-La Mancha, Ισπανία

Genusskoarl GmbH, Wolkersdorf, Κάτω Αυστρία, Αυστρία

-Ο καλύτερος λιανοπωλητής βιολογικών τροφίμων

Boßhammersch Hof GmbH & Co. KG, Γκρόζεελχαϊμ, Έσση, Γερμανία

Ψηφιακές Αγορές Relio – ÖkoPiactér (Οργανική Αγορά), Βουδαπέστη, Ουγγαρία

OHNE BVBA, Γάνδη, Φλάνδρα, Βέλγιο

-Καλύτερο βιολογικό εστιατόριο/υπηρεσία φαγητού