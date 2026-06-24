Πετρέλαιο: Στα 76 δολάρια μετά την πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν

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Πάνω από 1% μειώθηκε το πετρέλαιο την Τετάρτη, διευρύνοντας τις απώλειες αυτής της εβδομάδας και διαπραγματευόμενες κοντά σε χαμηλά τεσσάρων μηνών, εν μέσω ενδείξεων ότι περισσότερα πετρελαιοφόρα που έχουν εγκλωβιστεί στον Κόλπο πρόκειται να απομακρυνθούν από τα Στενά του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent μειώθηκαν κατά 78 σεντς, ή 1,0%, στα 76,30 δολάρια το βαρέλι στις 05:50 GMT. Το αμερικανικό West Texas Intermediate υποχώρησε κατά 78 σεντς, ή 1,1%, στα 72,43 δολάρια το βαρέλι, σύμφωνα με το Reuters.

Και οι δύο δείκτες αναφοράς υποχώρησαν περίπου κατά 1% την Τρίτη, αγγίζοντας τα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές Μαρτίου.

«Τα θετικά μηνύματα από τον Περσικό Κόλπο τροφοδοτούν την αισιοδοξία για τις ροές πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ. Οι διελεύσεις πλοίων αυξήθηκαν τις τελευταίες ημέρες, αν και παραμένουν πολύ κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα», ανέφεραν οι στρατηγικοί αναλυτές εμπορευμάτων της ING σε σημείωμα την Τετάρτη.

Οι τιμές έχουν επίσης δεχθεί πιέσεις αυτή την εβδομάδα, αφότου η Ουάσινγκτον χορήγησε στην Τεχεράνη απαλλαγή από τις κυρώσεις για 60 ημέρες μετά τις αρχικές ειρηνευτικές συνομιλίες, επιτρέποντάς της να πουλάει πετρέλαιο, και καθώς οι εχθροπραξίες στον Λίβανο μειώθηκαν.

«Οι τιμές του αργού πετρελαίου μειώθηκαν λόγω των ελπίδων για μείωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και ανάκαμψη των αποστολών πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ», δήλωσε στο Reuters ο Τομομίτσι Ακούτα, ανώτερος οικονομολόγος στην Mitsubishi UFJ Research and Consulting.

Μπορεί το πετρέλαιο να φτάσει σε προπολεμικά επίπεδα;

«Η περαιτέρω πρόοδος στις πυρηνικές διαπραγματεύσεις θα μπορούσε να ωθήσει τις τιμές πίσω στα προπολεμικά επίπεδα», πρόσθεσε.

Την Τρίτη, το Ομάν και το Ιράν συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συζητήσεις σχετικά με τη μελλοντική διαχείριση της ναυσιπλοΐας στο Στενό. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οποιαδήποτε ιρανική προσπάθεια επιβολής τελών διέλευσης θα παραβίαζε το διεθνές δίκαιο.

Ωστόσο, η αβεβαιότητα παραμένει σχετικά με τη βιωσιμότητα της συμφωνίας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη ότι το Ιράν συμφώνησε σε πυρηνικές επιθεωρήσεις «επ’ άπειρον», ενώ η Τεχεράνη δήλωσε ότι δεν είχε κάνει καμία τέτοια παραχώρηση στις διαπραγματεύσεις.

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης πόσο γρήγορα οι παραγωγοί της Μέσης Ανατολής μπορούν να αποκαταστήσουν τις εξαγωγές και αν περισσότερα πλοία θα εισέλθουν στην περιοχή.

Μια ιρανική στρατιωτική πηγή δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Fars ότι επιτρέπεται σε έναν περιορισμένο αριθμό πλοίων να διέρχονται από το στενό κάθε μέρα, σε συντονισμό με το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

Τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων έδειξαν ότι τρία ακινητοποιημένα υπερδεξαμενόπλοια πέρασαν από το στενό την Τρίτη. Η ναυτιλιακή υπηρεσία του ΟΗΕ δήλωσε ότι ένα σχέδιο εκκένωσης για να επιτρέψει σε εκατοντάδες πλοία με 11.000 ναυτικούς που έχουν εγκλωβιστεί στον Κόλπο να πλεύσουν μέσω του στενού βρίσκεται σε εξέλιξη μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Εν τω μεταξύ, τα αποθέματα αργού πετρελαίου μειώθηκαν κατά 765.000 βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 19 Ιουνίου, ανέφεραν πηγές της αγοράς, επικαλούμενες στοιχεία από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη. Εννέα αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters εκτίμησαν, κατά μέσο όρο, ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου μειώθηκαν κατά περίπου 4,5 εκατομμύρια βαρέλια την τελευταία εβδομάδα.