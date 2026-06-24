Ήρθαν άλλα «σύννεφα» στις αγορές, το σερί του Aktor, καμπανάκι για ΑΔΜΗΕ, ο οικοδεσπότης Μυτιληναίος, τα μηνύματα του Βόλου

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Μπορεί να «χύθηκε αίμα» χτες στον παγκόσμιο κλάδο των ημιαγωγών, αλλά για τη Λ. Αθηνών ήταν μία ελεγχόμενη διόρθωση μετά την κατάκτηση των 2.500 μονάδων.

Ουδείς φυσικά μπορεί να προβλέψει πως μπορεί να εξελιχθεί το νέο πτωτικό κύμα διεθνώς, αλλά πλησιάζουμε στη λήξη του πρώτου εξαμήνου του έτους και το ταμείο είναι στο «συν».

Ευλόγως λοιπόν οι πωλητές είχαν τον πρώτο λόγο, αν και οι πιέσεις δεν έλαβαν ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Επίσης, αν εξαιρεθούν οι προσυμφωνημένες συναλλαγές, η επιλεκτικότητα ήταν εμφανής.

Πάντως δεν πέρασε απαρατήρητο ότι ο τζίρος προσέγγισε το μισό δισ.

Το μεγαλύτερο μέρος προήλθε από τη μεταβίβαση του ποσοστού της Viohalco στη Cenergy Holdings, με συναλλαγές 6,3 εκατ. μετοχών αξίας 152,4 εκατ. ευρώ στην τιμή των 24,20 ευρώ ανά μετοχή.

Σημαντική ήταν και η κινητικότητα στη ΔΕΗ, όπου άλλαξαν χέρια μέσω πακέτων περίπου 2,73 εκατ. μετοχές, αξίας 62,6 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 0,45% του μετοχικού της κεφαλαίου.

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Μία ανάσα από τα 13 ευρώ

Μέσα στα «κόκκινα» πάντως του ταμπλό, το ανοδικό σερί της Aktor όμως συνεχίστηκε ακόμη και σε μια συνεδρίαση με έντονες πιέσεις για το ταμπλό, με τη μετοχή να κλείνει στα 12,84 ευρώ.

Από τις 12 Ιουνίου, όταν διαπραγματευόταν στα 9,71 ευρώ, έχει καταγράψει εντυπωσιακή άνοδο, με μόλις μία πτωτική συνεδρίαση, «φουντώνοντας» τα σενάρια για το τι μπορεί να προεξοφλεί η κίνηση της μετοχής.

Μάλιστα η διοίκηση προχώρησε σε διευκρινιστική ανακοίνωση, αναφέροντας ότι εξετάζει διαρκώς επενδυτικές ευκαιρίες στο πλαίσιο της αναπτυξιακής του στρατηγικής, ωστόσο, επί του παρόντος, δεν υπάρχει κάποια οριστική απόφαση ή δεσμευτική συμφωνία που να χρήζει ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού.

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Στο ταμπλό

Ένα μίνι τεστ θα περάσει η μετοχή του ΑΔΜΗΕ σήμερα, καθώς εισέρχονται στο ταμπλό οι νέες μετοχές μετά την επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Την έναρξη της συνεδρίασης θα κηρύξουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης και ο κ. Ιωάννης Καράμπελας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.

Φυσικά αυτό που θα κάνει τη διαφορά είναι το κατά πόσο η αγορά θα απορροφήσει την αυξημένη προσφορά, με την εισηγμένη ήδη να έχει κάνει μια μικρή διήμερη διόρθωση της τάξεως του 5%.

Σε κάθε περίπτωση, η σημερινή και η αυριανή συνεδρίαση αναμένεται να αποτελέσουν το πρώτο ουσιαστικό τεστ για τις διαθέσεις της νέας μετοχικής βάσης, αφού όσοι συμμετείχαν στην έκδοση είχαν τη δυνατότητα να κατοχυρώσουν σημαντικά κέρδη.

Δεν μπήκαν βραχυπρόθεσμοι

Φυσικά, οι πιθανότητες συνηγορούν προς τις long θέσεις, αν συνυπολογίσει κανείς το διόλου αμελητέο ενδιαφέρον.

Δεν ήταν λίγο το ότι η εισηγμένη ζητούσε 530 εκατ. ευρώ και πήρε προσφορές περίπου 3,5 δισ. ευρώ, με ισχυρή συμμετοχή μεγάλων αμερικανικών θεσμικών χαρτοφυλακίων.

Ο Διαχειριστής, έχει ήδη υλοποιήσει επενδύσεις 4 δισ. ευρώ την τελευταία εννεαετία, ενώ μέχρι το 2029 σχεδιάζει νέο επενδυτικό πρόγραμμα 6 δισ. ευρώ.

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Στην τελική ευθεία

Η εισαγωγή της Attica Πολυκαταστήματα στο Euronext Athens μπαίνει στην τελική ευθεία, καθώς αρχίζει σήμερα η δημόσια προσφορά, με το εύρος τιμής να διαμορφώνεται στα 3-3,20 ευρώ ανά μετοχή.

Αποτίμηση που μεταφράζεται σε περίπου 181-193 εκατ. ευρώ για το σύνολο της εταιρείας.

Θυμίζω εδώ ότι πρόκειται αποκλειστικά για πώληση υφιστάμενων μετοχών από τον βασικό μέτοχο και όχι για αύξηση κεφαλαίου, γεγονός που σημαίνει ότι η Attica δεν αντλεί νέα κεφάλαια από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο.

Η επιλογή αυτή δείχνει ότι το IPO λειτουργεί κυρίως ως κίνηση διεύρυνσης της μετοχικής βάσης και δημιουργίας χρηματιστηριακής αγοράς για τη μετοχή, παρά ως εργαλείο χρηματοδότησης της ανάπτυξης.

Το τελικό τεστ θα δοθεί στο βιβλίο προσφορών, καθώς η ποιότητα της ζήτησης από τους θεσμικούς επενδυτές θα καθορίσει όχι μόνο την τελική τιμή διάθεσης, αλλά και το σήμα που θα σταλεί για τη διάθεση της αγοράς.

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Στον Βόλο

Την τιμητική του είχε χθες 23 Ιουνίου ο Βόλος. Η Metlen πραγματοποίησε τα εγκαίνια της τέταρτης παραγωγικής μονάδας στο αμυντικό hub της M Technologies στη ΒΙΠΕ της θεσσαλικής πρωτεύουσας.

Ο μισός χώρος της μονάδας είχε διατεθεί για τη διοργάνωση της εκδήλωσης και της υποδοχής των προσκεκλημένων της διοίκησης της Metlen.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος και οι στενοί συνεργάτες του ήταν από νωρίς στο χώρο όπου υποδέχονταν τους καλεσμένους τους.

Μπόρεσα να διακρίνω στελέχη των ευρωπαϊκών αμυντικών βιομηχανιών με τις οποίες συνεργάζεται η MTechnologies όπως η KNDS, η Naval κλπ. καθώς και στελέχη των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Στο χώρο δε είχαν εκτεθεί και αμαξώματα αρμάτων μάχης τα οποία κατασκευάζει η θυγατρική της Metlen.

Και όσοι παραβρίσκονταν δεν έχαναν την ευκαιρία μίας μίνι περιήγησης.

Ανάμεσα στα πολιτικά πρόσωπα που εντόπισα ήταν οι Ευάγγελος Βενιζέλος, πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και Μιχάλης Κατρίνης.

Φυσικά το παρών έδωσε και ο δήμαρχος Αχιλλέας Μπέος.

Αλλά την εκδήλωση παρακολούθησε και ο Ευτύχης Βασιλάκης (Aegean).

Δένδιας και Θεοδωρικάκος

Οι Νίκος Δένδιας, υπουργός Εθνικής Άμυνας και Τάκης Θεοδωρικάκος, υπουργός Ανάπτυξης έφτασαν μαζί στο χώρο της μονάδας της M Technologies.

Η εισόδος τους μέχρι το stage της εκδήλωσης δεν πέρασε απαρατήρητη.

Και οι δύο στάθηκαν ανάμεσα στο κοινό και χαιρέτισαν τους παρισταμένους, θυμίζοντας και λίγο το ό,τι έστω και άτυπα βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο.

Και οι δύο πρέπει να σας πω ότι αντάλλαξαν και χειραψία με τον Ευάγγελο Βενιζέλο με τον οποίο είχαν ο καθένας ξεχωριστά και μία ολίγων δευτερολέπτων συνομιλία.

Αρχηγική (;) εμφάνιση

Πάντως οφείλω να σας πω ότι όταν ήρθε η σειρά του Νίκου Δένδια να ανέβει στο stage για την ομιλία του δεν επέλεξε να ανέβει στο πόντιουμ όπως έπραξαν οι Μυτιληναίος, Θεοδωρικάκος και Τσιάμης (M Technologies).

Στάθηκε στο μέσο της σκηνής και έκανε την ομιλία τους κινούμενος στο χώρο.

Δεν ήταν και λίγοι εκείνοι που σχολίασαν ως αρχηγική την εμφάνιση Δένδια… παραπέμποντας στα γνωστά σενάρια διαδοχής στη ΝΔ…

Πάντως η τοποθέτηση Δένδια είχε και στοιχεία οικονομικά και ένα οραματικο περιεχόμενο ως προς τη σημασία της βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία.

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Άργησε, αλλά…

Και ενώ όλα αυτά συνέβαιναν στο Βόλο, το οικονομικό επιτελείο προσπάθησε να κλείσει μια μεγάλη εκκρεμότητα που, μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου κύματος αντιδικιών μεταξύ servicers, τραπεζών και δανειοληπτών.

Αναφέρομαι φυσικά στον τρόπο υπολογισμού των τόκων στις ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη.

Το ενδιαφέρον βρίσκεται στο ότι το υπουργείο πάει ένα βήμα παραπέρα από όσα υπαγόρευε η ίδια η δικαστική απόφαση.

Δεν αλλάζει μόνο τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στις ενεργές ρυθμίσεις, αλλά αναγνωρίζει και αναδρομικά τα ποσά που καταβλήθηκαν επιπλέον ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας έτσι το υπόλοιπο της οφειλής και τον αριθμό των δόσεων που απομένουν.

Με άλλα λόγια, επιχειρεί να δώσει ένα απτό όφελος στους συνεπείς δανειολήπτες, μεταφέροντας μέρος του κόστους σε τράπεζες και «Ηρακλή», χωρίς να ανοίγει μέτωπο με τα δημόσια οικονομικά.

Υπάρχουν ανησυχίες

Τώρα λογικά θα περιμένουμε τις εκτιμήσεις των τραπεζών (ίσως και αναλυτών) για το κόστος που θα επωμιστούν και οι τράπεζες. Μην θεωρείτε δηλαδή τυχαία τη χθεσινή διόρθωση των μετοχών τους.

Και φυσικά η επίπτωση (εάν υπάρχει) στους senior τίτλους του προγράμματος «Ηρακλής».

Ωστόσο, δεν πέρασε απαρατήρητη η διευκρίνιση για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό.

Το υπουργείο φρόντισε να βάλει εξαρχής «κόκκινη γραμμή», ξεκαθαρίζοντας ότι η νέα λογική δεν αφορά τις ρυθμίσεις του εξωδικαστικού, όπου ο υπολογισμός των δόσεων παραμένει ως έχει.

Έτσι επιχειρεί να προλάβει αιτήματα επέκτασης της ρύθμισης και σε χιλιάδες άλλους οφειλέτες, αποφεύγοντας να ανοίξει ένα πολύ ακριβότερο δημοσιονομικό και τραπεζικό μέτωπο.