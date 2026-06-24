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Pax Silica: Η Ελλάδα στη διεθνή αμερικανική πρωτοβουλία

Η Ελλάδα εντάχθηκε στην πρωτοβουλία των ΗΠΑ για ΤΝ, ημιαγωγούς και κρίσιμα ορυκτά

Tεχνητή νοημοσύνη 24.06.2026, 08:49
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Pax Silica: Η Ελλάδα στη διεθνή αμερικανική πρωτοβουλία
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Στην Pax Silica, την οποία προωθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης και της ενέργειας και της ασφάλειας στις εφοδιαστικές αλυσίδες ημιαγωγών και κρίσιμων ορυκτών εντάχθηκε επισήμως η Ελλάδα.

Η ένταξη στην πρωτοβουλία επιτρέπει στην Ελλάδα να συμμετέχει στον αμερικανικό σχεδιασμό για την ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων

Η Pax Silica

Η σχετική Διακήρυξη υπεγράφη την Τρίτη το απόγευμα στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ από τον πρέσβη της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, Αντώνη Αλεξανδρίδη, και τον υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδιο για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Ενέργεια και το Περιβάλλον, Τζέικομπ Χέλμπεργκ.

Η Pax Silica περιγράφεται ως πρωτοβουλία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, η οποία αποβλέπει στη διαμόρφωση πιο ασφαλών και ανθεκτικών εφοδιαστικών αλυσίδων σε κρίσιμους τεχνολογικούς τομείς. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ημιαγωγοί και τα κρίσιμα ορυκτά, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης των δυτικών χωρών από την Κίνα.

Μαζί με την Ελλάδα, στην Pax Silica προσχώρησαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γερμανία και η Ολλανδία. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν ήδη η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Σιγκαπούρη, η Αυστραλία, το Ισραήλ, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σουηδία, η Φινλανδία και η Ινδία.

Η σημερινή ένταξη της χώρας μας έρχεται σε συνέχεια της Διακήρυξης Οικονομικής Ασφάλειας που υπέγραψε η Ελλάδα με τις ΗΠΑ τον περασμένο Νοέμβριο, στο πλαίσιο της ενεργειακής συνόδου P-Tec στο Ζάππειο Μέγαρο. Η συγκεκριμένη διακήρυξη αποτέλεσε στη συνέχεια τη βάση για τη διαμόρφωση της Pax Silica.

Από την ελληνική πλευρά, η συμμετοχή στην Pax Silica αντιμετωπίζεται ως κίνηση που ενισχύει τη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε πεδία που συνδέονται με την οικονομική και την εθνική ασφάλεια.

Υπό αυτό το πρίσμα, η ένταξη στην πρωτοβουλία επιτρέπει στην Ελλάδα να συμμετέχει στον αμερικανικό σχεδιασμό για την ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ημιαγωγοί, τα κρίσιμα ορυκτά και οι ψηφιακές υποδομές αποκτούν αυξανόμενη γεωπολιτική σημασία.

Στην Αθήνα εκτιμούν επίσης ότι η συμμετοχή στην Pax Silica μπορεί να ενισχύσει την πρόσβαση της χώρας σε κρίσιμα ορυκτά, τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Παράλληλα, η χρήση προηγμένης και αξιόπιστης αμερικανικής τεχνολογίας, τόσο σε επίπεδο εξοπλισμού όσο και λογισμικού, συνδέεται από την ελληνική πλευρά με την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας των ελληνικών υποδομών.

Τα επενδυτικά σχέδια

Στο ελληνικό ενδιαφέρον για την πρωτοβουλία εντάσσονται επενδυτικά σχέδια και υποδομές που συνδέονται με τις τεχνολογίες αιχμής, όπως το data center της ΔΕΗ στην Κοζάνη, ισχύος 300 MW σε πρώτη φάση και σε συνεργασία με μεγάλο αμερικανικό τεχνολογικό όμιλο που παρέχει υποδομές και υπηρεσίες cloud, καθώς και ο υπερυπολογιστής ΔΑΙΔΑΛΟΣ στο Λαύριο, ο οποίος θα λειτουργεί με εξοπλισμό της αμερικανικής Nvidia.

Σύμφωνα με την ίδια προσέγγιση, τα συγκεκριμένα σχέδια, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, μπορούν να συμβάλουν ώστε να ενισχυθεί η διαθέσιμη υπολογιστική ισχύς για μεγάλα ερευνητικά προγράμματα και να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για νέες επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας.

Η πρώτη σύνοδος της Pax Silica έχει προγραμματιστεί να φιλοξενηθεί στην Ουάσιγκτον στις 25 και 26 Ιουνίου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των χωρών που μετέχουν στην πρωτοβουλία, καθώς και εταιρειών από τον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και των τεχνολογιών αιχμής.

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