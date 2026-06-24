ΦΑΓΕ: Από ζημίες σε κέρδη – Στο +18,1% η άνοδος για το 2025

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Τα βαρίδια του παρελθόντος αποτινάσσει η ΦΑΓΕ Ελλάς, που φαίνεται πως επιστρέφει στην κερδοφορία μέσα από μια σειρά στρατηγικών κινήσεων.

Ενδεικτικό είναι πως σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση του 2025, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 205,62 εκατ. ευρώ έναντι 174,06 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 18,1%, η οποία οφείλεται στην αύξηση των πωλήσεων στο εξωτερικό κατά 25,4%, καθώς και στην αύξηση των πωλήσεων στην ελληνική αγορά κατά 7,2%.

Η ΦΑΓΕ Ελλάς, που διατηρεί δύο εργοστάσια στη Μεταμόρφωση Αττικής και στα Τρίκαλα, επιτάχυνε το πλάνο των επενδύσεών της, με τις αγορές ενσώματων παγίων στοιχείων να διαμορφώνονται στα 11,02 εκατ. ευρώ, ποσό υπερδιπλάσιο από τα 4,81 εκατ. ευρώ του 2024.

Οι δείκτες της ΦΑΓΕ Ελλάς

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 38,207 εκατ. ευρώ, έναντι 30,593 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση παρουσιάζοντας αύξηση κατά 24,9%. Το μικτό περιθώριο ανήλθε σε 18,6% κατά το 2025, έναντι 17,6% κατά το 2024.

Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης ανήλθαν σε 26,775 εκατ. ευρώ, έναντι 24,938 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,4%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κόστους μισθοδοσίας και των εξόδων διαφήμισης. Σαν ποσοστό επί των καθαρών πωλήσεων τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης ανήλθαν κατά το 2025 στο 13,0%, έναντι 14,3% κατά το 2024.

Το σύνολο των υποχρεώσεων της ΦΑΓΕ Ελλάδας για τη χρήση του 2025 διαμορφώθηκε στα 54,12 εκατ. ευρώ έναντι 62,38 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας μείωση 13,2%.

Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε 5,535 εκατ. ευρώ κατά το 2025, από το οποίο ποσό 4,482 εκατ. ευρώ αφορά προβλέψεις για εν εξελίξει δικαστικές υποθέσεις. Κατά το 2024 τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε 23,907 εκατ. ευρώ, από το οποίο ποσό 22,848 εκατ. ευρώ αφορά προβλέψεις για εν εξελίξει δικαστικές υποθέσεις.

Στον έλεγχο της FAGE USA

Την 1η Δεκεμβρίου 2025 τέθηκε σε ισχύ Συμφωνία Αγοράς Μετοχών, βάσει της οποίας η FAGE International S.A. (μητρική του ομίλου στο Λουξεμβούργο, ελεγχόμενη από την οικογένεια Φιλίππου) συμφώνησε να πωλήσει και να εκχωρήσει το σύνολο των μετοχών της ελληνικής θυγατρικής στην αμερικανική εταιρεία του ομίλου, FAGE USA Dairy Industry Inc.

Το τίμημα της ενδοομιλικής αυτής μεταβίβασης, η οποία ολοκληρώθηκε την 1η Ιανουαρίου 2026, ανήλθε σε 85 εκατ. δολ., ποσό που με βάση τη χθεσινή ισοτιμία αντιστοιχεί σε περίπου 74,4 εκατ. ευρώ.

Η εν λόγω στρατηγική εσωτερική «μετακόμιση» της Φάγε Ελλάδος φέρεται ότι έχει στόχο την ενοποίηση των δραστηριοτήτων γύρω από την ισχυρή αμερικανική αγορά και την απλοποίηση των χρηματοδοτικών σχέσεων, καθώς η FAGE USA αποτελούσε ήδη τον βασικό ενδοομιλικό δανειστή της ελληνικής εταιρείας.

Το παρελθόν και η ΦΑΓΕ

Υπενθυμίζεται πως τo 2024 ήταν χρονιά ρεκόρ για την FAGE International, με τα καθαρά της κέρδη να εκτινάσσονται στα 112,3 εκατ. δολάρια. Στην Ελλάδα όμως σημειώθηκε μείωση πωλήσεων κατά 0,4%.

Πέρυσι η FAGE είχε ανακοινώσει πως προχωρά με το στρατηγικό της σχέδιο για τη δημιουργία νέας παραγωγικής μονάδας στην Ολλανδία, επένδυση ύψους 150–170 εκατ. ευρώ. Το εργοστάσιο προβλέπεται να κατασκευαστεί στο επιχειρηματικό πάρκο Riegmeer Hoogeveen, σε έκταση 15 εκταρίων, με στόχο την παραγωγή 40.000 τόνων γιαουρτιού ετησίως.

Ωστόσο, το έργο έχει πλέον μετατεθεί για το τέλος του 2028 λόγω καθυστερήσεων στις άδειες και αλλαγών εργολάβων. Το εργοστάσιο προορίζεται να ενισχύσει την παρουσία της FAGE στην ευρωπαϊκή αγορά, εκμεταλλευόμενο την ισχυρή γαλακτοπαραγωγή της Ολλανδίας και μειώνοντας το ενεργειακό και μεταφορικό κόστος προς τις ευρωπαϊκές χώρες.

Για το 2024, οι συνολικές επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν σε 19,3 εκατ. δολάρια, εκ των οποίων περίπου 2 εκατ. δολάρια διοχετεύθηκαν στο project της Ολλανδίας.