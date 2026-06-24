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Wall Street: Εν αναμονή της Micron

Ανακάμπτει ο τεχνολογικός τομέας στη Wall Street

Wall Street 24.06.2026, 16:45
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Wall Street: Εν αναμονή της Micron
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Ασταθής είναι η άνοδος σήμερα στους αμερικανικούς δείκτες, με τον τεχνολογικό κλάδο να ανακάμπτει, ενώ η Wall Street αναμένει την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Micron Technology μετά το κλείσιμο της αγοράς.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει πτώση 0,03% στις 51.652 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,21% στις 7.380 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύεται κατά 0,18% στις 25.633 μονάδες.

Στο ταμπλό της Wall Street

Στο επίκεντρο σήμερα είναι η μετοχή της Micron, η οποία ενισχύεται περίπου κατά 4%, ενώ η Sandisk καταγράφει κέρδη σχεδόν 3%. Οι δύο μετοχές του κλάδου μνήμης είχαν δεχθεί ισχυρές πιέσεις στην προηγούμενη συνεδρίαση, καταγράφοντας απώλειες 13%.

Παράλληλα, το ETF Roundhill Memory (DRAM), το οποίο είχε υποχωρήσει κατά 14% την Τρίτη, κινείται υψηλότερα κατά περίπου 3%.

Η Micron αναμένεται να ανακοινώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα μετά το πέρας των συναλλαγών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών που συγκέντρωσε η FactSet, η εταιρεία αναμένεται να παρουσιάσει κέρδη 20,83 δολαρίων ανά μετοχή και έσοδα ύψους 35,75 δισ. δολαρίων.

Η σημερινή προσπάθεια ανάκαμψης έρχεται μετά τις ισχυρές πιέσεις που δέχθηκε ο τεχνολογικός κλάδος την Τρίτη, οδηγώντας τους βασικούς δείκτες της Wall Street σε σημαντικές απώλειες. Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν οι μετοχές που σχετίζονται με τη βιομηχανία ημιαγωγών, με το VanEck Semiconductor ETF (SMH) να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση με απώλειες 7%.

Ο επικεφαλής έρευνας και στρατηγικής αγορών της Morgan Stanley Wealth Management, Dan Skelly, εκτίμησε ότι η χθεσινή διόρθωση δεν οφείλεται αποκλειστικά σε τεχνικούς παράγοντες. Όπως δήλωσε στο CNBC, ενδέχεται να αρχίζουν να εμφανίζονται και θεμελιώδεις κίνδυνοι για τον κλάδο.

«Οι εκτιμήσεις περί εξάντλησης της τεχνικής δυναμικής μπορεί να είναι σωστές, αλλά θεωρώ ότι αναδύονται και ορισμένοι θεμελιώδεις κίνδυνοι», ανέφερε.

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