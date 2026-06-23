Wall Street: Βουτιά άνω του 2% για τον Nasdaq

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Έντονες πιέσεις δέχθηκε σήμερα η Wall Street, καθώς ένα διεθνές κύμα ρευστοποιήσεων στις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών αναζωπύρωσε τους προβληματισμούς για τη βιωσιμότητα του ισχυρού ράλι που έχει τροφοδοτηθεί από την τεχνητή νοημοσύνη.

Ειδικότερα, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 1,44% στις 7.365 μονάδες, ενώ ο Nasdaq κατέγραψε απώλειες 2,22%, διολισθαίνοντας στις 25.587 μονάδες. Ο Dow Jones, αν και έδειξε αρχικά μεγαλύτερη αντοχή, τελικά δεν απέφυγε το αρνητικό κλίμα και έκλεισε με οριακή πτώση 0,09% στις 51.666 μονάδες.

Οι δείκτες

Οι κύριοι δείκτες ανέκαμψαν από τα χαμηλά τους επίπεδα, καθώς οι μετοχές τεχνολογικών εταιρειών εκτός των κατασκευαστών τσιπ, όπως η Microsoft και η Amazon, καθώς και οι μετοχές εταιρειών αμυντικού τομέα όπως η Walmart, η Procter & Gamble και η Johnson & Johnson, σημείωσαν άνοδο. Επιπλέον, οι μετοχές της International Business Machines σημείωσαν άνοδο 5% μετά την αναβάθμιση της σύστασης σε «overweight» από την JPMorgan, ενώ κέρδη σημείωσαν επίσης οι Sherwin-Williams και Merck.

Ο Nasdaq, με μεγάλη συμμετοχή εταιρειών τεχνολογίας, έχασε 1,3% στη συνεδρίαση της Δευτέρας, επηρεασμένος κυρίως από τις μετοχές της Alphabet. Στη συνέχεια, οι πωλήσεις εντάθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο, με τον Kospi της Νότιας Κορέας να ηγείται των απωλειών στην περιοχή. Η SK Hynix, ηγέτης στον τομέα των τσιπ μνήμης, η οποία έχει οδηγήσει σε μια κερδοσκοπική φρενίτιδα λόγω της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα, έκλεισε με πτώση άνω του 12%. Ο δείκτης αναφοράς της Νότιας Κορέας, ο οποίος έχει σημειώσει άνοδο 95% φέτος, υποχώρησε σχεδόν 10%, ενώ ο ιαπωνικός Nikkei 225 σημείωσε πτώση 3,55%, διακόπτοντας μια σειρά οκτώ συνεδριών με κέρδη.

Οι μετοχές της τεχνολογίας

Η Alphabet συνέχισε την πτωτική της πορεία, σημειώνοντας πτώση κάτω του 1%, μετά από πτώση 5% τη Δευτέρα, η οποία συνδέεται με ανησυχίες σχετικά με τις αποχωρήσεις κορυφαίων στελεχών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης από την εταιρεία.

«Οι μετοχές που επωφελούνται από την τεχνητή νοημοσύνη (AI) αποτελούν στόχο πώλησης, και δεν πιστεύω ότι είναι ακριβές, αλλά υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση επενδυτών σε αυτές», δήλωσε ο Andrew Slimmon, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη Morgan Stanley Investment Management, στην εκπομπή «Squawk Box» του CNBC τη Δευτέρα. «Αυτό αντανακλά κατά κάποιον τρόπο το πνεύμα της εποχής των επενδυτών που ακολουθούν τη δυναμική της αγοράς και, όταν συμβαίνει αυτό, θα έχουμε απότομες πωλήσεις όπως αυτές που βιώνουμε τώρα. Θα έλεγα ότι είναι υγιές φαινόμενο».