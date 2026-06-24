Χρηματιστήριο Αθηνών: Τριπλή στήριξη για την άνοδο

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Τις στηρίξεις του και την επαφή εκ νέου με τις 2.500 μονάδες αναζητεί σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, έχοντας στο πλευρό του την αντίδραση αρκετών τίτλων, αλλά και την ανοδική κίνηση των Coca Cola, Eurobank και ΔΕΗ.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,74% στις 2.491,07 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 30,1 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 4,1 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 0,72% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.322,84 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 0,72% στις 2.843,30 μονάδες.

«Βαριά σκιά»

Με τις ανησυχίες για τη διάρκεια, αλλά και την επίδραση, του τεχνολογικού sell off στη Wall Street να παραμένουν, το ΧΑ βρίσκει ένα «παράθυρο» αντίδρασης και προσεγγίζει εκ νέου το επίπεδο των 2.500 μονάδων. Με τις βοήθειες φυσικά της Coca Cola, η οποία φαίνεται ότι βρίσκει και πάλι το ορόσημο των 20 δισ. στην κεφαλαιοποίησή της, μετά τη διόρθωση που έκανε.

Η εικόνα μέχρι τώρα της ελληνικής αγοράς ωστόσο μόνο ανησυχία δεν προκαλεί, παρά τη χθεσινή διόρθωση που ακολούθησε το διεθνές κύμα ρευστοποιήσεων στον αμερικανικό τεχνολογικό κλάδο. Ακόμη δηλαδή και μια μεγαλύτερη διόρθωση της αγοράς κρίνεται φυσιολογική, εφόσον παραμείνει εντός φυσιολογικών ορίων, με την περιοχή των 2.445 μονάδων να θεωρείται σημαντικό επίπεδο στήριξης.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται σήμερα η Optima Bank, η μετοχή της οποίας διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στο καθαρό μέρισμα των 0,2185 ευρώ ανά μετοχή, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει τη χρηματιστηριακή της εικόνα.

Παράλληλα, ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των 130,86 εκατ. νέων μετοχών που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο συνολικός αριθμός των μετοχών Bank διαμορφώνεται πλέον σε 362,87 εκατομμύρια, με τον τίτλο σήμερα να είναι στο +2,5%.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Coca Cola σημειώνει κέρδη 2,24%, με τις Eurobank και ΔΕΗ να είναι λίγο πάνω από το +1%. Ήπια ανοδικά κινούνται οι Κύπρου, ΔΑΑ, Πειραιώς, Aegean, Aktor, Helleniq Energy, Motor Oil, Allwyn, ΟΤΕ, Τιτάν, Εθνική, Alpha Bank, Metlen και Cenergy.

Στον αντίποδα, η Optima χάνει 1,64%, με τις Λάμδα, Βιοχάλκο, ΕΛΧΑ, Credia, ΕΥΔΑΠ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να κινούνται ήπια πτωτικά. Χωρίς μεταβολή η Jumbo.