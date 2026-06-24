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ΑΒ Βασιλόπουλος: Η ιστορία του μεγαλύτερου franchisee και το σχέδιο για 700 καταστήματα

Η πορεία του Τάσου Κάπου από τη Ζαχάρω μέχρι τα 42 καταστήματα – Έστησε το δίκτυο franchise της ΑΒ Βασιλόπουλος με 42 καταστήματα και παρουσία σε τρεις γεωγραφικές περιφέρειες

Τρόφιμα – ποτά 24.06.2026, 10:25
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ΑΒ Βασιλόπουλος: Η ιστορία του μεγαλύτερου franchisee και το σχέδιο για 700 καταστήματα
Ρεπορτάζ Δημήτρης Χαροντάκης

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Από το παντοπωλείο της Ζαχάρως σε μια μικρή αυτοκρατορία 60 εκατ. ευρώ. Κάπως έτσι θα μπορούσε να περιγράψει κάποιος την πορεία του Τάσου Κάπου, του ανθρώπου που έστησε το μεγαλύτερο δίκτυο franchisee της ΑΒ Βασιλόπουλος σε τζίρο στην Ελλάδα – πραγματοποιεί πωλήσεις ύψους περίπου 60 εκατ. ευρώ και διαθέτει 42 καταστήματα μικρά και μεγάλα στην Πελοπόννησο, την Δυτική Ελλάδα και την Αττική.

Ολα αυτά συνέβησαν στο διάστημα των τελευταίων 15 χρόνων – άρχισαν από τα χρόνια της κρίσης της ελληνικής οικονομίας με τις «σεισμικές δονήσεις» της ελληνικής αγοράς και την συρρίκνωση της. Πλέον η εταιρεία του του κ. Κάπου κατατάσσεται στην δωδέκατη θέση του κλάδου, αν μετρηθεί ως ανεξάρτητο δίκτυο και συνεχίζει να αναπτύσσεται.

Η διοίκηση της ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ την συγκεκριμένη περίπτωση την θεωρεί από την πιο χαρακτηριστική του δικτύου της, ως μοντέλο για τους άλλους συνεργάτες της για τα περιθώρια και τις δυνατότητες που έχουν – στην προσπάθεια που καταβάλει ο κ. Λαβίδας από το 2022 που με βάση τους τρέχοντες σχεδιασμούς, ώστε ως το 2028 η θυγατρική της Aholdνα διαθέτει 700 καταστήματα φραντσαιζ στην Ελλάδα.

Ο μπακάλης που ξεκίνησε από ένα κατάστημα

Ο κ. Κάπος, που αυτοπροσδιορίζεται ως μπακάλης, ξεκίνησε πριν από 14 χρόνια διαθέτοντας μόνο ένα κατάστημα στη Ζαχάρω Ηλείας.

Το 2026 διαχειρίζεται ένα δίκτυο 42 καταστημάτων σε τρεις περιοχές της χώρας. Το οικογενειακό παντοπωλείο της Ζαχάρως το ανέλαβε σε ηλικία 31 ετών όταν πέθανε ο πατέρας του. Και το 2011 σε μία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο είχε δύο επιλογές ή να κρατήσει αυτό που βρήκε ή να βρει έναν τρόπο να αναπτύξει την επιχειρηματική του δραστηριότητα.

Την πρώτη του επαφή την έκανε με την τότε κυρίαρχη της αγοράς, την Carrefour-Μαρινόπουλος. Δεν πείστηκε από όσα άκουσε. Απευθύνθηκε στην ΑΒ Βασιλόπουλος. Η πρόταση της δεύτερης ήταν πιο πειστική – με συγκεκριμένες προδιαγραφές λειτουργίας και μακροπρόθεσμο πλάνο ανάπτυξης.

Ετσι το πρώτο κατάστημα franchise άνοιξε το 2012 στη Ζαχάρω. Ακολούθησαν τα Κρέστενα το 2014, το Αιτωλικό το 2016 και στη συνέχεια η επέκταση στην Αθήνα. Σήμερα το δίκτυο αριθμεί 20 μεγάλα καταστήματα και 20 σημεία Shop & Go, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να προστεθούν ακόμη τέσσερα νέα καταστήματα.

Η στρατηγική της ΑΒ Βασιλόπουλος

Η επιχειρηματική διαδρομή του κ. Κάπου είναι μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που εφαρμόζει η ΑΒ Βασιλόπουλος. Οσο το δίκτυο της Βασιλόπουλος α υπό τον Νίκο Λαβίδα, μεταφέροντας σταδιακά το βάρος της ανάπτυξης σε αναπτύσσεται με την προαναφερόμενη μέθοδο, αντίστοιχα αναπτύσσεται και το δίκτυο των καταστημάτων του κ. Κάπου.

Σχετικά με το profile των καταναλωτών στην περιφλέρεια ο κ. Κάπος σημειώνει πως «στην επαρχία ο πελάτης θα κάνει σχεδόν όλες τις αγορές του από ένα κατάστημα. Στην Αθήνα μοιράζει το καλάθι του σε περισσότερα σημεία πώλησης».

Παράλληλα, οι αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες δημιουργούν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Όπως επί παραδείγματι το κρεοπωλείο που δημιούργησε στο κατάστημα της Ζαχάρως. Σήμερα η συγκεκριμένη δραστηριότητα πραγματοποιεί το 11% του συνολικού τζίρου του καταστήματος – οι ετήσιες πωλήσεις ανέρχονται περίπου στα 550.000 ευρώ.

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