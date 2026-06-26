Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πιέσεις στις αγορές μετά τα ιστορικά υψηλά

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Με απώλειες κινούνται σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, ανατρέποντας γρήγορα τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης που είχαν οδηγήσει τον πανευρωπαϊκό δείκτη STOXX 600 σε ιστορικό υψηλό.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει απώλειες 0,47% στις 637 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,39% στις 10.488 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει πτώση 0,62% στις 24.841 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 0,29% στις 8.407 μονάδες.

Οι επενδυτές προχωρούν σε κατοχύρωση κερδών, καθώς οι αυξήσεις τιμών από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, τα υψηλότερα του αναμενομένου στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, οι πληροφορίες για καθυστέρηση της εισαγωγής της OpenAI στο χρηματιστήριο και η ένταση στη Μέση Ανατολή επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα.

Ισχυρές πιέσεις δέχεται ο τεχνολογικός κλάδος, καθώς δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η OpenAI εξετάζει το ενδεχόμενο να μεταθέσει για το 2027 την πολυαναμενόμενη αρχική δημόσια προσφορά (IPO). Η εξέλιξη αυτή αναζωπύρωσε τις αμφιβολίες για τη διάθεση των επενδυτών να συνεχίσουν να τοποθετούνται σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης με υψηλές αποτιμήσεις.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι ευρωπαϊκές εταιρείες ημιαγωγών, με τις ASML, ASMI, Infineon και STMicroelectronics να καταγράφουν τις μεγαλύτερες απώλειες.

Παράλληλα, η απόφαση της Apple να αυξήσει τις τιμές των MacBook και iPad ενίσχυσε τις ανησυχίες ότι το υψηλότερο κόστος θα περιορίσει τη ζήτηση των καταναλωτών για προϊόντα τεχνολογίας, επιβαρύνοντας τις προοπτικές του κλάδου. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι αυξήσεις τιμών ενδέχεται να περιορίσουν τις προαιρετικές καταναλωτικές δαπάνες και να δημιουργήσουν νέες προκλήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς οι κατασκευαστές θα προσαρμόζουν την παραγωγή τους σε χαμηλότερους ρυθμούς ζήτησης.

Αρνητικά στο επενδυτικό κλίμα λειτούργησαν και τα τελευταία στοιχεία από τις ΗΠΑ, τα οποία έδειξαν ότι ο πληθωρισμός ξεπέρασε το 4% για πρώτη φορά εδώ και τρία χρόνια. Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε τις προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα διατηρήσει πιο αυστηρή νομισματική πολιτική για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, οι αγορές αποτιμούν πλέον σε 64% την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Την ίδια ώρα, η γεωπολιτική αβεβαιότητα παραμένει στο προσκήνιο, μετά τις πληροφορίες για επίθεση σε εμπορικό πετρελαιοφόρο στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.