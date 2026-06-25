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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ισχυρή ανάκαμψη

Με κέρδη έκλεισαν σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καταγράφοντας την πρώτη ανοδική συνεδρίαση της εβδομάδας

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 25.06.2026, 19:25
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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ισχυρή ανάκαμψη
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Με κέρδη έκλεισαν σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, καταγράφοντας την πρώτη ανοδική συνεδρίαση της εβδομάδας, καθώς η σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών του αργού πετρελαίου στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από την πρόσφατη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή περιόρισε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε κέρδη 0,79% στις 640 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,65% στις 10.529 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε άνοδο 1,05% στις 25.00 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε υψηλότερα κατά 0,55% στις 8.431 μονάδες.

Η μεταβολή του επενδυτικού κλίματος έρχεται λίγο μετά την αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από την ΕΚΤ, η οποία είχε στόχο να περιορίσει τις πληθωριστικές πιέσεις που προκάλεσαν οι αυξημένες τιμές της ενέργειας. Ωστόσο, η ταχεία αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου οδηγεί πλέον τις αγορές χρήματος να επανεκτιμούν την πορεία της νομισματικής πολιτικής της κεντρικής τράπεζας.

Η εξέλιξη αυτή ευνοεί κλάδους που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στις μεταβολές των επιτοκίων, όπως η τεχνολογία και η αγορά ακινήτων, οι οποίοι το προηγούμενο διάστημα είχαν δεχθεί πιέσεις λόγω των προσδοκιών για αυστηρότερη νομισματική πολιτική.

Οι βασικοί ευρωπαϊκοί χρηματιστηριακοί δείκτες έχουν σε μεγάλο βαθμό μείνει εκτός της ισχυρής ανόδου που καταγράφουν τους τελευταίους μήνες οι διεθνείς αγορές, καθώς η σύνθεσή τους εξακολουθεί να βασίζεται κυρίως σε παραδοσιακούς κλάδους της οικονομίας και στερείται των μεγάλων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογίας που οδηγούν τη Wall Street και αρκετές ασιατικές αγορές σε διαδοχικά ιστορικά υψηλά.

Στο μεταξύ, οριακή βελτίωση αναμένεται να καταγράψει η καταναλωτική εμπιστοσύνη στη Γερμανία τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησαν το ινστιτούτο ερευνών αγοράς GfK και το Ινστιτούτο της Νυρεμβέργης για τις Αποφάσεις της Αγοράς (NIM). Ειδικότερα, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης προβλέπεται να διαμορφωθεί στις -29,2 μονάδες, βελτιωμένος κατά 0,5 μονάδες σε σχέση με την αναθεωρημένη μέτρηση του Ιουνίου, που ήταν στις -29,7 μονάδες. Παράλληλα, ο δείκτης προσδοκιών για το εισόδημα εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί κατά 0,8 μονάδες, διαμορφούμενος στις -12,2 μονάδες.

Βελτίωση αναμένεται και στον δείκτη οικονομικών προσδοκιών, ο οποίος προβλέπεται να αυξηθεί στις -8,7 μονάδες από -11,2 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, υποδηλώνοντας μια ελαφρώς πιο αισιόδοξη στάση των καταναλωτών απέναντι στις προοπτικές της γερμανικής οικονομίας.

Τράπεζες και Βιοχάλκο έριξαν το ΧΑ

Με απώλειες έκλεισε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο δεν κατάφερε να απορροφήσει τις πιέσεις τόσο από τις αποκοπές μερίσματος όσο και από τον τραπεζικό κλάδο, αν και έδειξε αντοχές στη ζώνη των 2.450 μονάδων.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,78% στις 2.451,62 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.445,04 μονάδων (-1,05%) και 2.487,96 μονάδων (+0,69%). Ο τζίρος ανήλθε στα 278,7 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 40,3 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 6,8 εκατ. τεμάχια αξίας 45,1 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 0,84% στις 6.216,60 μονάδες, ενώ στο +0,32% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.176,49 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,81% στις 2.748,78 μονάδες.

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