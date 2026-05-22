JPMorgan: Επιδιώκει να απαλλαγεί από την έκθεση σε δάνεια ύψους 4 δισ. δολαρίων

Η JPMorgan επιδιώκει να μεταβιβάσει τον κίνδυνο που συνδέεται με δάνεια ύψους άνω των 4 δισ. δολαρίων προς εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων, καθώς η μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ επιδιώκει να μειώσει την έκθεσή της σε έναν κλάδο που αντιμετωπίζει παρατεταμένη ύφεση. Η τράπεζα με έδρα τη Νέα Υόρκη βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με επενδυτές για μια συναλλαγή που θα της επιτρέψει να μεταβιβάσει τον κίνδυνο που συνδέεται με τα λεγόμενα δάνεια καθαρής αξίας ενεργητικού (NAV), τα οποία υποστηρίζονται από ενεργητικά στοιχεία εταιρειών ιδιωτικών κεφαλαίων.

Οι συζητήσεις της JPMorgan σχετικά με τη μείωση της έκθεσής της σε δάνεια NAV έρχονται σε μια περίοδο που οι εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων δυσκολεύονται να αποχωρήσουν από τις επενδύσεις τους. Επενδυτές και αναλυτές φοβούνται επίσης ότι οι εταιρείες χαρτοφυλακίου, ιδίως στον τομέα του λογισμικού, θα επηρεαστούν αρνητικά από την τεχνητή νοημοσύνη. Η JPMorgan επεξεργαζόταν μια μεταφορά κινδύνου που θα της επέτρεπε να διατηρήσει τα δάνεια NAV στον ισολογισμό της, μεταφέροντας παράλληλα ένα μέρος των πιθανών ζημιών στους επενδυτές, σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

Το χαρτοφυλάκιο της JPMorgan

Το χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνει δεκάδες δάνεια συνδεδεμένα με ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια σε όλη τη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Όπως προβλέπει η συμφωνία, η JPMorgan θα μεταβιβάσει τον κίνδυνο έως και 12,5% ενός χαρτοφυλακίου δανείων NAV αξίας άνω των 4 δισ. δολαρίων, ανέφερε ένα από τα άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Η τράπεζα θα προσφέρει στους επενδυτές απόδοση της τάξης του 10-15% για την απορρόφηση της πρώτης ζημίας στα δάνεια NAV. Οι όροι βρίσκονται ακόμη υπό συζήτηση και ενδέχεται να αλλάξουν, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Η JPMorgan αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ο μεγαλύτερος δανειστής της Ιαπωνίας, ο Όμιλος Mitsubishi UFJ Financial Group, επιδιώκει επίσης να μεταβιβάσει τους κινδύνους που συνδέονται με δάνεια προς εισηγμένα ιδιωτικά πιστωτικά αμοιβαία κεφάλαια μέσω μεταφοράς κινδύνου, όπως είχε αναφερθεί προηγουμένως από τους FT. Οι εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων στρέφονται όλο και περισσότερο προς τα δάνεια NAV, τα οποία εξασφαλίζονται από την αγοραία αξία των υφιστάμενων επενδύσεων ενός αμοιβαίου κεφαλαίου, προκειμένου να επιστρέψουν μετρητά στους επενδυτές ή να εξασφαλίσουν επιπλέον χρηματοδότηση για την ανάπτυξή τους. Οι δευτερογενείς αγοραστές μεριδίων σε αμοιβαία κεφάλαια ιδιωτικών κεφαλαίων χρησιμοποιούν επίσης δάνεια NAV για να αυξήσουν τις αποδόσεις τους.

Η πρακτική

Πολλές τράπεζες έσπευσαν να χορηγήσουν δάνεια NAV, καθώς επιδίωκαν να αναπτύξουν χρηματοδοτικές δραστηριότητες που να εξυπηρετούν τους μεγαλύτερους διαχειριστές ιδιωτικών κεφαλαίων στον κόσμο. Τα δάνεια NAV λαμβάνονται από εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων έναντι του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων ενός αμοιβαίου κεφαλαίου και θεωρούνται χαμηλού κινδύνου από πολλούς δανειστές λόγω της διαφοροποίησης του υποκείμενου χαρτοφυλακίου.

Γενικά, οι εταιρείες δανείζονται έως και το ένα τέταρτο των περιουσιακών στοιχείων ενός αμοιβαίου κεφαλαίου. Ωστόσο, η πρόσφατη έλλειψη εκροών και οι ανησυχίες σχετικά με τις αποτιμήσεις των τεχνολογικών εταιρειών ενδέχεται να ασκήσουν πίεση στις αποδόσεις των κεφαλαίων ιδιωτικών επενδύσεων που έχουν βασιστεί σε μεγάλο βαθμό σε τέτοιου είδους δανεισμό.

Η αγορά για τέτοια δάνεια, η οποία κυμαίνεται γύρω στα 100 δισ. δολάρια, αναμένεται να αυξηθεί στα 350 δισ. δολάρια έως το 2030, σύμφωνα με έκθεση της AllianceBernstein που δημοσιεύθηκε τον Μάιο.

Η αυξημένη χρήση δανείων με βάση την καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) έχει τεθεί υπό την εποπτεία των ρυθμιστικών αρχών των ΗΠΑ και της Ευρώπης, οι οποίες έχουν προειδοποιήσει για κινδύνους «μόχλευσης πάνω στη… μόχλευση», δεδομένου ότι οι υποκείμενες ιδιωτικές εταιρείες φέρουν ήδη βαρύ χρέος.