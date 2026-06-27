 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(22) "Technology & Computing"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(23) "Artificial Intelligence"
    [1]=>
    string(19) "Business Operations"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Παραγωγικότητα: Ποια είναι η συμβολή των εργαλείων ΑΙ

Τι πιστεύουν οι εργοδότες στην Ελλάδα για την συνεισφορά της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ενίσχυση της παραγωγικότητας

Economy 27.06.2026, 15:47
Σχολιάστε
Παραγωγικότητα: Ποια είναι η συμβολή των εργαλείων ΑΙ
Επιμέλεια Μαρία Σιδέρη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την ώρα που η παραγωγικότητα παραμένει ως μία από τις βασικές διαρθρωτικές προκλήσεις της Ελλάδας, η πλειονότητα των εργοδοτών της χώρας εκτιμά ότι η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης συμβάλει σημαντικά στην κατεύθυνση ενίσχυσής της.

Εργαλεία ΑΙ και παραγωγικότητα

Ειδικότερα, σύμφωνα με έρευνα του ομίλου ManpowerGroup σε συνολικό δείγμα 40.592 εργοδοτών σε 42 χώρες παγκοσμίως και 520 από την Ελλάδα, το 53% των Ελλήνων εργοδοτών εκτιμά ότι τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης συμβάλλουν σημαντικά στην παραγωγικότητα, έχοντας άμεσο αντίκτυπο στις καθημερινές εργασίες και το 50% σε αυτοματοποιημένες εργασίες.

Επίσης, ως σημαντικοί παράγοντες που έχουν επηρεάσει την παραγωγικότητα των επιχειρήσεών τους κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, αναδεικνύονται η εκπαίδευση κι αναβάθμιση δεξιοτήτων που δεν σχετίζονται με την ΑΙ σε ποσοστό 49%, η αύξηση μισθών (47%), η αναβάθμιση δεξιοτήτων για την αποτελεσματικότερη χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης (47%), οι ευκαιρίες mentoring & coaching (43%), αλλά και η αύξηση ή επέκταση παροχών εκτός του μισθού.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η εικόνα είναι αντίστοιχη, με την τεχνητή νοημοσύνη να αναδεικνύεται ως βασικός μοχλός αύξησης της παραγωγικότητας, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Περισσότεροι από τους μισούς εργοδότες ανέφεραν ότι η παραγωγικότητα αυξήθηκε χάρη στα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, τόσο γενικά όσο και ειδικά στην τεχνητή νοημοσύνη.

Αναβάθμιση δεξιοτήτων

Συγκεκριμένα, το 57% ανέφερε ότι η παραγωγικότητα ενισχύθηκε με τη χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης για τις καθημερινές εργασίες, και ακολουθούν η εκπαίδευση κι αναβάθμιση δεξιοτήτων που δεν σχετίζονται με την ΑΙ (54%), τα εργαλεία ΑΙ για αυτοματοποιημένες διαδικασίες (53%), τα εργαλεία ΑΙ για την στρατηγική της επιχείρησης (51%), με ίδιο ποσοστό η αναβάθμιση δεξιοτήτων για αποτελεσματικότερη χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης και με 49% η αύξηση μισθών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τράπεζα της Ελλάδος στην έκθεσή της για τη νομισματική πολιτική, υπογραμμίζει ότι σε διεθνές επίπεδο η ταχύτερη διάχυση της Τεχνητής Νοημοσύνης θα μπορούσε να αυξήσει τη συνολική παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής (total factor productivity). Ωστόσο, σημειώνει ότι για να συμβεί αυτό απαιτούνται συμπληρωματικές επενδύσεις σε υποδομές, ψηφιακά δίκτυα και ανθρώπινο κεφάλαιο.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Παραγωγικότητα: Ποια είναι η συμβολή των εργαλείων ΑΙ
Economy

Σύμμαχος της παραγωγικότητας η ΑΙ; [γράφημα]
Πιερρακάκης: Οι αποταμιεύσεις μπορούν να χρηματοδοτήσουν το μέλλον της Ευρώπης
Economy

Πιερρακάκης: Οι αποταμιεύσεις μπορούν να χρηματοδοτήσουν το μέλλον της Ευρώπης
Θερινές εκπτώσεις: Πότε αρχίζουν – Tι ισχύει για τις προσφορές
Economy

Πότε ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις - Τι ισχύει με τις προσφορές
Στουρνάρας για νόμο Κατσέλη: Αναγκαία και χρήσιμη η νομοθετική ρύθμιση
Economy

Στουρνάρας: Αναγκαία η νομοθετική ρύθμιση για το ν. Κατσέλη
Επενδύσεις: Πώς επηρεάζονται από τις γεωπολιτικές αναταραχές
Economy

Οι γεωπολιτικές κρίσεις ξαναγράφουν τον χάρτη των επενδύσεων
Μισθοί: Πόσο απέχει η Ελλάδα από τα επίπεδα του 2009;
Economy

Πόσο απέχει η Ελλάδα από τους μισθούς του 2009;

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάνω από 5 δισ. οι αυξήσεις κεφαλαίου το 2026, υπάρχει και συνέχεια…
Xρηματιστήριο Αθηνών

Πάνω από 5 δισ. οι αυξήσεις κεφαλαίου το 2026, υπάρχει και συνέχεια

Τα κεφάλαια κατευθύνονται πλέον σε επενδύσεις, υποδομές, ενέργεια και ανάπτυξη και το Χρηματιστήριο Αθηνών εξελίσσεται σε μηχανή άντλησης ρευστότητας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Επενδύσεις: Πώς επηρεάζονται από τις γεωπολιτικές αναταραχές
Economy

Οι γεωπολιτικές κρίσεις ξαναγράφουν τον χάρτη των επενδύσεων

Σύμφωνα με την ανάλυση της ΤτΕ, οι γεωπολιτικοί κλυδωνισμοί και η συνεπαγόμενη αβεβαιότητα συνιστούν κρίσιμο στοιχείο της διαδικασίας λήψης επενδυτικών αποφάσεων

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Κρασί: Ο δρόμος από το αμπέλι στις διεθνείς αγορές – Το στοίχημα
AGRO

Το στοίχημα του ελληνικού κρασιού – Από το αμπέλι στις διεθνείς αγορές

Τι αναφέρει στον ΟΤ ο νέος πρόεδρος της ΕΔΟΑΟ Γιάννης Σκούτας - Με ισχυρή ταυτότητα το ελληνικό κρασί - Οι ευκαιρίες και η ανάγκη για εθνικό σχέδιο

Ανθή Γεωργίου
Μισθοί: Πόσο απέχει η Ελλάδα από τα επίπεδα του 2009;
Economy

Πόσο απέχει η Ελλάδα από τους μισθούς του 2009;

Σε όρους αγοραστικής δύναμης (οι μισθοί εν πολλοίς), η Ελλάδα εμφανίζει πλέον σημαντική υστέρηση έναντι των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης

Γιάννης Αγουρίδης
Στενά του Ορμούζ: Συνεχίζονται οι διελεύσεις παρά την επίθεση στο Ever Lovely
Ναυτιλία

Τι συμβαίνει με τα Στενά του Ορμούζ [γράφημα]

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά παρά το νέο επεισόδιο ασφαλείας

Λάμπρος Καραγεώργος
Η άνοδος και η πτώση της ηγεμονίας των ΗΠΑ
Partners

Η άνοδος και η πτώση της ηγεμονίας των ΗΠΑ

Την παραμονή των 250ών γενεθλίων της, η Αμερική και η παγκόσμια τάξη που δημιούργησε βρίσκονται σε κρίση

Martin Wolf
Gen Z: Μισθολογικό «προβάδισμα» σε σχέση με τους Millenials – Πού οφείλεται και πόσο θα κρατήσει
World

Γιατί οι Gen Z κερδίζουν περισσότερα από τους Millenials

Ο πραγματικός εβδομαδιαίος μισθός για την Gen Z είναι 12% υψηλότερος από ό,τι για όσους γεννήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1980

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ: Προβλήματα, μερίδια και… μπίζνες
World

Τα προβλήματα από τις μπίζνες του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ

Ο Τραμπ Τζούνιορ και η Kalshi έχουν επωφεληθεί από ένα ρυθμιστικό περιβάλλον χαλαρής εποπτείας υπό την αμερικανική κυβέρνηση

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από Economy
Παραγωγικότητα: Ποια είναι η συμβολή των εργαλείων ΑΙ
Economy

Σύμμαχος της παραγωγικότητας η ΑΙ; [γράφημα]

Τι πιστεύουν οι εργοδότες στην Ελλάδα για την συνεισφορά της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ενίσχυση της παραγωγικότητας

Μαρία Σιδέρη
Θερινές εκπτώσεις: Πότε αρχίζουν – Tι ισχύει για τις προσφορές
Economy

Πότε ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις - Τι ισχύει με τις προσφορές

Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές στις θερινές εκπτώσεις - Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Στουρνάρας για νόμο Κατσέλη: Αναγκαία και χρήσιμη η νομοθετική ρύθμιση
Economy

Στουρνάρας: Αναγκαία η νομοθετική ρύθμιση για το ν. Κατσέλη

Με την συγκεκριμένη διάταξη για το νόμο Κατσέλη αφορά περίπου 100.000 δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο Νόμο Κατσέλη

Επενδύσεις: Πώς επηρεάζονται από τις γεωπολιτικές αναταραχές
Economy

Οι γεωπολιτικές κρίσεις ξαναγράφουν τον χάρτη των επενδύσεων

Σύμφωνα με την ανάλυση της ΤτΕ, οι γεωπολιτικοί κλυδωνισμοί και η συνεπαγόμενη αβεβαιότητα συνιστούν κρίσιμο στοιχείο της διαδικασίας λήψης επενδυτικών αποφάσεων

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Μισθοί: Πόσο απέχει η Ελλάδα από τα επίπεδα του 2009;
Economy

Πόσο απέχει η Ελλάδα από τους μισθούς του 2009;

Σε όρους αγοραστικής δύναμης (οι μισθοί εν πολλοίς), η Ελλάδα εμφανίζει πλέον σημαντική υστέρηση έναντι των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης

Γιάννης Αγουρίδης
Ελληνικές εξαγωγές: Αύξηση 14,5% στις ΗΠΑ το 4μηνο
Economy

Αύξηση 14,5% των ελληνικών εξαγωγών στις ΗΠΑ το 4μηνο

Κυριαρχούν τα πετρελαιοειδή, ενώ οι εξαγωγές αγροδιατροφικών και βιομηχανικών προϊόντων ήταν μειωμένες κατά 16,7%

Αναστάσιος Μαντικίδης
Επισιτιστική κρίση: Ένα στα τέσσερα παιδιά στην ΕΕ σε κίνδυνο φτώχειας
Economy

Ένα στα τέσσερα παιδιά στην ΕΕ σε κίνδυνο φτώχειας

Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στα κράτη της ΕΕ που αντιμετωπίζουν έντονα το πρόβλημα της επισιτιστικής κρίσης στα παιδιά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Latest News
Anthropic: Κοντά στην επαναφορά του Fable 5 μετά τη χαλάρωση των αμερικανικών περιορισμών
Tεχνητή νοημοσύνη

«Πράσινο φως» για την Anthropic – Επιστρέφει το Fable 5

Η Anthropic βρίσκεται ένα βήμα πριν ανακτήσει την πρόσβαση στο μοντέλο Fable 5, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει την άρση των περιορισμών που είχαν επιβληθεί για λόγους εθνικής ασφάλειας

Νατάσα Σινιώρη
e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ από 29 Ιουνίου έως 3 Iουλίου

Από e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ θα καταβληθούν συνολικά 1.191.311.337,31 ευρώ σε 1.740.042 δικαιούχους

Γαλλία: Πώς τα σούπερ μάρκετ απέτρεψαν νέο κύμα ανατιμήσεων στα ράφια
Τρόφιμα – ποτά

Πώς οι γαλλικές αλυσίδες «έκοψαν» έως και 37% το κόστος για τους καταναλωτές

Τα σούπερ μάρκετ στη Γαλλία ενώνουν τις δυνάμεις τους για να αποδείξουν ότι οι διαπραγματεύσεις με τις βιομηχανίες αποτελούν βασικό «ανάχωμα» στις ανατιμήσεις

Νατάσα Σινιώρη
Asda: Συμμαχία με την Amazon για νέα υπηρεσία retail advertising στο ηλεκτρονικό κατάστημα
Business

Η Asda φέρνει τη δύναμη της Amazon στις online αγορές

H Asda ενώνει τις δυνάμεις της με την Amazon, λανσάροντας μια νέα υπηρεσία retail advertising που φιλοδοξεί να βελτιώσει την εμπειρία των online αγορών

Νατάσα Σινιώρη
Ευρώπη: Ο καύσωνας είναι η νέα πραγματικότητα – Πώς αλλάζει τα χαρτοφυλάκια
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Πώς ο καύσωνας στην Ευρώπη αλλάζει τα χαρτοφυλάκια

Οι ευκαιρίες που βλέπουν οι επενδυτές καθώς ο καύσωνας γίνεται κανόνας στην Ευρώπη

Παραγωγικότητα: Ποια είναι η συμβολή των εργαλείων ΑΙ
Economy

Σύμμαχος της παραγωγικότητας η ΑΙ; [γράφημα]

Τι πιστεύουν οι εργοδότες στην Ελλάδα για την συνεισφορά της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ενίσχυση της παραγωγικότητας

Μαρία Σιδέρη
Fed: Οι οικονομολόγοι αναθεωρούν τις προβλέψεις για πληθωρισμό και απασχόληση
World

Fed: Οι οικονομολόγοι αναθεωρούν τις προβλέψεις για πληθωρισμό και απασχόληση

«Σβήνουν» μέχρι το 2027 τα σενάρια για μείωση των επιτοκίων

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: «Μπρα ντε φερ για τα μέτρα της ΔΕΘ»
Κοινωνία

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: «Μπρα ντε φερ για τα μέτρα της ΔΕΘ»

Οι ενδοκυβερνητικές κόντρες και οι κερδισμένοι του «Πακέτου»

Φοροδιαφυγή: Έρχεται «σαφάρι» της εφορίας – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο
Επικαιρότητα

Έρχεται «σαφάρι» της εφορίας - Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Η φοροδιαφυγή φέρνει απώλεια εσόδων για το δημόσιο - Ποιες υποθέσεις «τρέχουν» προς παραγραφή

Από τεχνολογία μέχρι τρόφιμα – Τα funds συνεχίζουν ακάθεκτα τα deals
Business

Ανεβαίνει το επενδυτικό «θερμόμετρο» στην ελληνική αγορά

Σε εταιρείες με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης και με δυνατότητα εξωστρέφειας ποντάρουν τα επενδυτικά ταμεία - Ποιοι είναι οι τομείς «κλειδιά» στα νέα deals

Κωνσταντίνος Δημητρίου
One in Four Greek Workers Receive Meal Benefits From Employers
English Edition

One in Four Greek Workers Receive Meal Benefits From Employers

A new survey highlights the growing role of meal vouchers and food allowances in supporting employees’ purchasing power, reducing financial pressure and helping businesses attract and retain staff.

Αμοιβαία κεφάλαια: Εβδομαδιαίες ρευστοποιήσεις για τα αμερικανικά μετοχικά
Markets

Αμοιβαία κεφάλαια: Εβδομαδιαίες ρευστοποιήσεις για τα αμερικανικά μετοχικά

Οι επενδυτές απέσυραν 3,53 δισ. δολάρια από τα αμερικανικά μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια

Ουγγαρία: Μέχρι το 2030 θα πληροί τα κριτήρια ένταξης στο ευρώ
Συνάλλαγμα

Ουγγαρία: Μέχρι το 2030 θα πληροί τα κριτήρια ένταξης στο ευρώ

Ο Μαγιάρ έδωσε το πρώτο σαφές χρονοδιάγραμμα για την ένταξη της Ουγγαρίας στο ευρώ

Δημοσκόπηση: Η πλειοψηφία ζητά άλλη κυβέρνηση, ζουν χειρότερα από ό,τι το 2019
Πολιτική

Δημοσκόπηση: Ενισχύεται η ΕΛΑΣ - Υποχωρούν ΠΑΣΟΚ και «Ελπίδα»

Ανοδικά κινείται η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, η οποία βρίσκεται σταθερά στη δεύτερη θέση και αυξάνει τα ποσοστά της κατά 1,3 μονάδες, στη δημοσκόπηση της GPO

Airbnb: Αλλάζει ο χάρτης από 1η Ιουλίου – Πού μπαίνουν πρόστιμα
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Αλλάζει ο χάρτης των Airbnb - Πού μπαίνουν πρόστιμα

Οι νέοι περιορισμοί που μπαίνουν στα Airbnb από 1η Ιουλίου - Το νέο τοπίο για ιδιοκτήτες ακινήτων

Porsche: Σχεδιάζει να μεταφέρει την παραγωγή του Cayenne στη Λειψία
World

Porsche: Σχεδιάζει να μεταφέρει την παραγωγή του Cayenne στη Λειψία

Η μείωση των μισθών είναι ζητούμενο για τη μεταφορά της παραγωγής

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies