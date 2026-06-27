Παραγωγικότητα: Ποια είναι η συμβολή των εργαλείων ΑΙ

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Την ώρα που η παραγωγικότητα παραμένει ως μία από τις βασικές διαρθρωτικές προκλήσεις της Ελλάδας, η πλειονότητα των εργοδοτών της χώρας εκτιμά ότι η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης συμβάλει σημαντικά στην κατεύθυνση ενίσχυσής της.

Εργαλεία ΑΙ και παραγωγικότητα

Ειδικότερα, σύμφωνα με έρευνα του ομίλου ManpowerGroup σε συνολικό δείγμα 40.592 εργοδοτών σε 42 χώρες παγκοσμίως και 520 από την Ελλάδα, το 53% των Ελλήνων εργοδοτών εκτιμά ότι τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης συμβάλλουν σημαντικά στην παραγωγικότητα, έχοντας άμεσο αντίκτυπο στις καθημερινές εργασίες και το 50% σε αυτοματοποιημένες εργασίες.

Επίσης, ως σημαντικοί παράγοντες που έχουν επηρεάσει την παραγωγικότητα των επιχειρήσεών τους κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, αναδεικνύονται η εκπαίδευση κι αναβάθμιση δεξιοτήτων που δεν σχετίζονται με την ΑΙ σε ποσοστό 49%, η αύξηση μισθών (47%), η αναβάθμιση δεξιοτήτων για την αποτελεσματικότερη χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης (47%), οι ευκαιρίες mentoring & coaching (43%), αλλά και η αύξηση ή επέκταση παροχών εκτός του μισθού.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η εικόνα είναι αντίστοιχη, με την τεχνητή νοημοσύνη να αναδεικνύεται ως βασικός μοχλός αύξησης της παραγωγικότητας, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Περισσότεροι από τους μισούς εργοδότες ανέφεραν ότι η παραγωγικότητα αυξήθηκε χάρη στα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, τόσο γενικά όσο και ειδικά στην τεχνητή νοημοσύνη.

Αναβάθμιση δεξιοτήτων

Συγκεκριμένα, το 57% ανέφερε ότι η παραγωγικότητα ενισχύθηκε με τη χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης για τις καθημερινές εργασίες, και ακολουθούν η εκπαίδευση κι αναβάθμιση δεξιοτήτων που δεν σχετίζονται με την ΑΙ (54%), τα εργαλεία ΑΙ για αυτοματοποιημένες διαδικασίες (53%), τα εργαλεία ΑΙ για την στρατηγική της επιχείρησης (51%), με ίδιο ποσοστό η αναβάθμιση δεξιοτήτων για αποτελεσματικότερη χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης και με 49% η αύξηση μισθών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τράπεζα της Ελλάδος στην έκθεσή της για τη νομισματική πολιτική, υπογραμμίζει ότι σε διεθνές επίπεδο η ταχύτερη διάχυση της Τεχνητής Νοημοσύνης θα μπορούσε να αυξήσει τη συνολική παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής (total factor productivity). Ωστόσο, σημειώνει ότι για να συμβεί αυτό απαιτούνται συμπληρωματικές επενδύσεις σε υποδομές, ψηφιακά δίκτυα και ανθρώπινο κεφάλαιο.