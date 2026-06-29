 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(24) "Family and Relationships"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(9) "Parenting"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(16) "Personal Finance"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(18) "Family & Parenting"
}

Έκτακτο επίδομα: Την Τρίτη τα 150 ευρώ για κάθε παιδί – Ποιοι θα λάβουν τα χρήματα τον Αύγουστο

Τα κριτήρια και οι δικαιούχοι για το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ - Τι αναφέρει υπουργική απόφαση

Economy 29.06.2026, 07:00
Σχολιάστε
Έκτακτο επίδομα: Την Τρίτη τα 150 ευρώ για κάθε παιδί – Ποιοι θα λάβουν τα χρήματα τον Αύγουστο
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μέχρι αύριο, Τρίτη 30 Ιουνίου, θα έχει μπει στους λογαριασμούς των δικαιούχων το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί, με σχεδόν ένα εκατομμύριο οικογένειες να ωφελούνται από την έκτακτη οικονομική ενίσχυση.

Η καταβολή του επιδόματος θα γίνει αυτόματα και χωρίς δικαιολογητικά για όσους πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία καλύπτουν περίπου το 80% των νοικοκυριών με εξαρτώμενα τέκνα.

Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται με πίστωση του λογαριασμού ΙΒΑΝ του δικαιούχου

Το έκτακτο επίδομα

Τα κριτήρια, τους δικαιούχους, τα ποσά και τον τρόπο καταβολής τους εξειδικεύει υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την οποία:

1. Δικαιούχοι είναι γονείς εξαρτώμενων τέκνων, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων αυτών, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, πραγματικό και τεκμαρτό:

  • Έως 40.000 ευρώ για τον έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο πέραν του πρώτου τέκνου.
  • Έως 39.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του πρώτου. Ως αριθμός εξαρτώμενων τέκνων λογίζεται το άθροισμα κοινών και μη κοινών εξαρτώμενων τέκνων. Μονογονεϊκή οικογένεια με εξαρτώμενα τέκνα θεωρείται η οικογένεια που απαρτίζεται αποκλειστικά από τον γονέα και ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

2. Η ενίσχυση υπολογίζεται και καταβάλλεται χωρίς την υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους, με βάση τα στοιχεία της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των γονέων και των εξαρτώμενων τέκνων, για το φορολογικό έτος 2024 (φορολογικές δηλώσεις 2025), όπως αυτή έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαΐου 2026. Η ενίσχυση καταβάλλεται έως την 30ή Ιουνίου 2026.

Η εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη

3. Παιδιά που γεννήθηκαν από 1η Ιανουαρίου 2025 έως και 31 Ιουλίου 2026. Η ενίσχυση ή τυχόν επιπλέον ποσό ενίσχυσης καταβάλλεται μέχρι και την 31η Αυγούστου 2026, ως εξής:

  • Για τέκνα που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2025, εφόσον έχουν περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2025 (φορολογική δήλωση 2026- πίνακας 8.1 Ε1), του υπόχρεου, με βάση τα εισοδηματικά όρια φορολογικού έτους 2025.
  • Για τέκνα που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως και την 31η Ιουλίου 2026, εφόσον έχει ζητηθεί για αυτά έκδοση ΑΦΜ μέχρι τις 10 Αυγούστου 2026, με βάση τα εισοδηματικά φορολογικού έτους 2025.

4. Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται με πίστωση του λογαριασμού ΙΒΑΝ του δικαιούχου που έχει γνωστοποιηθεί στην ΑΑΔΕ.

5. Σε περίπτωση κοινής φορολογικής δήλωσης (έγγαμοι / σύμφωνο συμβίωσης) η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον υπόχρεο της εκκαθαρισμένης δήλωσης.

6. Για χωριστές δηλώσεις με κοινά τέκνα η ενίσχυση καταβάλλεται κατά το ήμισυ σε κάθε γονέα.

7. Για χωριστές δηλώσεις με μη κοινά τέκνα η ενίσχυση καταβάλλεται κατά το ήμισυ σε κάθε γονέα αν και οι δύο τα δηλώνουν ως εξαρτώμενα. Διαφορετικά στο σύνολό της στον γονέα που τα δηλώνει.

8. Εάν ο ένας εκ των δύο γονέων είναι φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής, δικαιούχος της ενίσχυσης είναι μόνο ο έτερος γονέας.

9. Στην περίπτωση χωριστών δηλώσεων εγγάμων, εφόσον δεν έχει υποβληθεί ή εκκαθαρισθεί η δήλωση ενός εκ των δύο γονέων εντός των προθεσμιών δικαιούχος της ενίσχυσης είναι ο έτερος γονέας με βάση τα στοιχεία της εκκαθαρισμένης δήλωσής του.

10. Τα στοιχεία της οικογενειακής κατάστασης και της φορολογικής κατοικίας λαμβάνονται όπως προκύπτουν, κατά περίπτωση, από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικών ετών 2024 και 2025.

11. Σε περίπτωση που κατά τον χρόνο καταβολής της ενίσχυσης έχει αποβιώσει ο ένας εκ των δύο γονέων, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον έτερο γονέα.

12. Κατά τη διαδικασία της καταβολής γίνονται έλεγχοι και στα επιμέρους στοιχεία των εξαρτώμενων τέκνων (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, κ.λπ.) ή σε τυχόν ασυνέπειες.

13. Η εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων.

14. Αν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία της δήλωσης βάσει των οποίων υπολογίστηκε η ενίσχυση είναι ανακριβή, με αποτέλεσμα αχρεώστητη καταβολή (εν όλω ή εν μέρει), τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται με τόκο από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Νόμος Κατσέλη: Γιατί η Moody’s δεν ανησυχεί για το κόστος στις τράπεζες
Economy

Νόμος Κατσέλη: Γιατί η Moody's δεν ανησυχεί για το κόστος στις τράπεζες
Ακίνητα: Αυξάνονται οι τιμές σε γραφεία και καταστήματα υψηλών προδιαγραφών [πίνακες]
Ακίνητα

Οι χρυσοί δρόμοι του εμπορίου - Ποια ακίνητα ανεβαίνουν [πίνακες]
Ακίνητα: Οι δήμοι με το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο στην Ελλάδα [πίνακες]
Ακίνητα

Οι πιο πλούσιοι δήμοι στη χώρα σε ακίνητα [πίνακες]
90η ΔΕΘ: Μέτρα για τους μικρομεσαίους σχεδιάζει το Μαξίμου
Economy

Με το βλέμμα στους μικρομεσαίους το «καλάθι» της ΔΕΘ
Νόμος Κατσέλη: Τα άτοκα δάνεια και η πιθανή επόμενη μάχη
Economy

Τα άτοκα δάνεια του ν. Κατσέλη και η πιθανή επόμενη μάχη
ΚΕΦΙΜ: Οι Ελληνες θα εργαστούν 179 ημέρες για φόρους και εισφορές το 2026
Economy

Φόροι και εισφορές «τρώνε» τα εισοδήματα 6 μηνών

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
90η ΔΕΘ: Μέτρα για τους μικρομεσαίους σχεδιάζει το Μαξίμου
Economy

Με το βλέμμα στους μικρομεσαίους το «καλάθι» της ΔΕΘ

Τα σενάρια για μέτρα στην 90η ΔΕΘ - Αλλαγές στη φορολογία των ΜμΕ, στο τέλος επιτηδεύματος και στην προκαταβολή φόρου

Ντίνος Σιωμόπουλος
Ελληνικά νοικοκυριά: Αυξήθηκε 23% ο πλούτος αλλά η σύγκλιση αργεί
Economy

Ανεβαίνει ο πλούτος των νοικοκυριών, αλλά η σύγκλιση δεν ήρθε…

Ο πλούτος για τα ελληνικά νοικοκυριά σύμφωνα με την ΕΚΤ ανήλθε στα 117.936 ευρώ – Παραμένει χαμηλότερος από τα επίπεδα προ της οικονομικής ύφεσης

Αναστάσιος Μαντικίδης
Αλλαγή ηγεσίας στις αμερικανικές μετοχές
Financial Times

Αλλαγή ηγεσίας στις αμερικανικές μετοχές

Μια αγορά που αναζητά κατεύθυνση

Robert Armstrong
Νόμος Κατσέλη: Τα άτοκα δάνεια και η πιθανή επόμενη μάχη
Economy

Τα άτοκα δάνεια του ν. Κατσέλη και η πιθανή επόμενη μάχη

Ο Νόμος Κατσέλη περιλαμβάνει και οφειλέτες που μένουν εκτός της τελευταίας ρύθμισης με βάση την απόφαση του Αρείου Πάγου

Αγης Μάρκου
Reformation: Αύξηση πωλήσεων και IPO για την αγαπημένη της Τέιλορ Σουίφτ
World

Reformation: Αύξηση πωλήσεων και IPO για την αγαπημένη της Τέιλορ Σουίφτ

Η Reformation υποβάλλει αίτηση για δημόσια εγγραφή, επισημαίνοντας 20 συνεχόμενα τρίμηνα διψήφιας ανάπτυξης

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τουρισμός: Ρεκόρ αεροπορικών αφίξεων παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή
Τουρισμός

Αντέχει στις αναταράξεις ο τουρισμός – Οι προορισμοί που σπάνε τα κοντέρ

Ανθεκτικός ο ελληνικός τουρισμός παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις - Ποιες περιοχές της χώρας «ξεχωρίζουν»

Λάμπρος Καραγεώργος
Επενδύσεις: Τα σύγχρονα εργαλεία που κάνουν τη διαφορά
Business

Πώς θα τονωθούν οι επενδύσεις - Τι προτείνουν οι βιομήχανοι [γράφημα]

Τα παραδείγματα από τη διεθνή εμπειρία που ενθαρρύνουν τις επενδύσεις και βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα

Μαρία Σιδέρη
Flip.gr: Ισχυρή ανάπτυξη τζίρου και πάνω από 30.000 νέοι πελάτες το 2025
Τεχνολογία

Ρεκόρ για τη Flip.gr το 2025 με άλμα τζίρου και αύξηση πελατών

Η πλατφόρμα Flip.gr κατέγραψε αύξηση τζίρου 92% και ενίσχυσε σημαντικά τη θέση της στην ελληνική αγορά ανακατασκευασμένων συσκευών

Γιώργος Πολύζος
Περισσότερα από Economy
Νόμος Κατσέλη: Γιατί η Moody’s δεν ανησυχεί για το κόστος στις τράπεζες
Economy

Νόμος Κατσέλη: Γιατί η Moody's δεν ανησυχεί για το κόστος στις τράπεζες

Διαχειρίσιμο το κόστος από τον επανυπολογισμό των τόκων στα δάνεια του νόμου Κατσέλη για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ακίνητα: Οι δήμοι με το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο στην Ελλάδα [πίνακες]
Ακίνητα

Οι πιο πλούσιοι δήμοι στη χώρα σε ακίνητα [πίνακες]

Τι δείχνουν τα στοιχεία της BluPeak Estate Analytics για τα ακίνητα των δήμων

90η ΔΕΘ: Μέτρα για τους μικρομεσαίους σχεδιάζει το Μαξίμου
Economy

Με το βλέμμα στους μικρομεσαίους το «καλάθι» της ΔΕΘ

Τα σενάρια για μέτρα στην 90η ΔΕΘ - Αλλαγές στη φορολογία των ΜμΕ, στο τέλος επιτηδεύματος και στην προκαταβολή φόρου

Ντίνος Σιωμόπουλος
Νόμος Κατσέλη: Τα άτοκα δάνεια και η πιθανή επόμενη μάχη
Economy

Τα άτοκα δάνεια του ν. Κατσέλη και η πιθανή επόμενη μάχη

Ο Νόμος Κατσέλη περιλαμβάνει και οφειλέτες που μένουν εκτός της τελευταίας ρύθμισης με βάση την απόφαση του Αρείου Πάγου

Αγης Μάρκου
ΚΕΦΙΜ: Οι Ελληνες θα εργαστούν 179 ημέρες για φόρους και εισφορές το 2026
Economy

Φόροι και εισφορές «τρώνε» τα εισοδήματα 6 μηνών

Στην 9η θέση της Ευρώπης η Ελλάδα στους φόρους - Τι δείχνει νέα μελέτη του ΚΕΦΙΜ

Έκτακτο επίδομα: Την Τρίτη τα 150 ευρώ για κάθε παιδί – Ποιοι θα λάβουν τα χρήματα τον Αύγουστο
Economy

Αύριο τα 150 ευρώ ανά παιδί - Ποιοι πληρώνονται τον Αύγουστο

Τα κριτήρια και οι δικαιούχοι για το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ - Τι αναφέρει υπουργική απόφαση

Ελληνικά νοικοκυριά: Αυξήθηκε 23% ο πλούτος αλλά η σύγκλιση αργεί
Economy

Ανεβαίνει ο πλούτος των νοικοκυριών, αλλά η σύγκλιση δεν ήρθε…

Ο πλούτος για τα ελληνικά νοικοκυριά σύμφωνα με την ΕΚΤ ανήλθε στα 117.936 ευρώ – Παραμένει χαμηλότερος από τα επίπεδα προ της οικονομικής ύφεσης

Αναστάσιος Μαντικίδης
Latest News
ΔΕΔΔΗΕ: Δημιουργεί νέο ηλεκτρικό χώρο για τις ΑΠΕ
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Ο ΔΕΔΔΗΕ δημιουργεί νέο ηλεκτρικό χώρο για τις ΑΠΕ

Ο ΔΕΔΔΗΕ ολοκληρώνει το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης ισχύος Υποσταθμών 150/20kV στην Ελλάδα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπια ανοδικά η αγορά – Βγαίνουν αγοραστές στις τράπεζες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ήπια ανοδικά το ΧΑ, βγαίνουν αγοραστές στις τράπεζες

Το πυκνό σε γεωπολιτικές εξελίξεις Σαββατοκύριακο έχει επιβαρύνει το κλίμα στις αγορές, με τη Λ. Αθηνών να ανοίγει θετικά

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΗΠΑ: Ρεκόρ συγχωνεύσεων και εξαγορών πυροδοτεί η ανάγκη για ενέργεια από data centers
World

Η ΑΙ πυροδοτεί ρεκόρ deals στον κλάδο της ενέργειας

Οι επενδύσεις σε data centers στις ΗΠΑ ανήλθαν σε 151,5 δισ. δολ., ποσό υπερδιπλάσιο από τα 68,7 δισ. δολ. που είχαν ανακοινωθεί κατά την ίδια περίοδο πέρυσι

ΑΑΔΕ: Ψηφιακό αποδεικτικό είσπραξης με ένα κλικ από την 1η Ιουλίου
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ψηφιακό αποδεικτικό με ένα κλικ - Τι αλλάζει από 1η Ιουλίου

Ποιους αφορά το ψηφιακό αποδεικτικό είσπραξης - Η διαδικασία

ΚΕΟΣΟΕ: Συνεχίζονται οι πλειστηριασμοί στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς για κόκκινα δάνεια
AGRO

Συνεχίζονται οι πλειστηριασμοί στους Συνεταιρισμούς για κόκκινα δάνεια

«Όμηροι» παραμένουν οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, αναφέρει η ΚΕΟΣΟΕ

Νόμος Κατσέλη: Γιατί η Moody’s δεν ανησυχεί για το κόστος στις τράπεζες
Economy

Νόμος Κατσέλη: Γιατί η Moody's δεν ανησυχεί για το κόστος στις τράπεζες

Διαχειρίσιμο το κόστος από τον επανυπολογισμό των τόκων στα δάνεια του νόμου Κατσέλη για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υποτονικές κινήσεις, επανήλθαν οι γεωπολιτικές ανησυχίες
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Υποτονικές κινήσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Οι διεθνείς αγορές παραμένουν επιφυλακτικές μετά τις νέες στρατιωτικές επιθέσεις που αντάλλαξαν ΗΠΑ και Ιράν το σαββατοκύριακο

Κίνα: Διευρύνει τη «μαύρη λίστα» με ιαπωνικές εταιρείες
World

Κλιμακώνει τον εμπορικό πόλεμο με την Ιαπωνία η Κίνα

Στις εταιρείες που προστέθηκαν στη λίστα ελέγχου εξαγωγών από την Κίνα περιλαμβάνονται θυγατρικές της Mitsubishi Electric και της Mitsubishi Heavy Industries

RWE – ΔΕΗ: Σε πλήρη λειτουργία φωτοβολταϊκά σχεδόν 1 GW στη Δυτική Μακεδονία
Business

RWE – ΔΕΗ: Σε πλήρη λειτουργία φωτοβολταϊκά σχεδόν 1 GW στη Δυτική Μακεδονία

Σε λειτουργία βρίσκονται τα εννέα μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα της RWE και της ΔΕΗ, συνολικής ισχύος 930 MWp (884 MWac)

Ακίνητα: Αυξάνονται οι τιμές σε γραφεία και καταστήματα υψηλών προδιαγραφών [πίνακες]
Ακίνητα

Οι χρυσοί δρόμοι του εμπορίου - Ποια ακίνητα ανεβαίνουν [πίνακες]

Τι αποκαλύπτουν οι τιμές στα ακίνητα - Η οικοδομική δραστηριότητα και οι προσδοκίες αγοράς

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα, άλμα για την Baidu
Ασία

Μικτά πρόσημα στις αγορές της Ασίας, άλμα για την Baidu

Ισχυρή άνοδο, άνω του 7%, σημείωσαν οι μετοχές της Baidu που διαπραγματεύονται στο Χονγκ Κονγκ

Alpha Bank: Έγκριση για μέρισμα – Στα 0,062 ανά μετοχή
Τράπεζες

Alpha Bank: Έγκριση για μέρισμα – Στα 0,062 ανά μετοχή

Το συνολικό ποσό της διανομής της Alpha Bank ανέρχεται σε 259.393.285,09 ευρώ

Φυσικό αέριο: Σε χαμηλό 15ετίας τα αποθέματα στην Ευρώπη – Φόβοι για ανατιμήσεις
Φυσικό αέριο

Σε χαμηλό 15ετίας τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Η πληρότητα σε φυσικό αέριο στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης εκτιμάται ότι θα ανέλθει μόλις στο 76% στο τέλος της περιόδου αναπλήρωσης

ΕΕ: Στρατηγική για τη βιώσιμη κτηνοτροφία
AGRO

Στρατηγική για τη βιώσιμη κτηνοτροφία

Η νέα στρατηγική της ΕΕ θα αναγνωρίζει ότι η βιώσιμη κτηνοτροφία είναι λύση για την αντιμετώπιση των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών προκλήσεων

Bitcoin: Κάτω από τα 60.000 δολ. – Επιφυλακτικοί οι αναλυτές
Crypto

Κάτω από τα 60.000 δολ. το Bitcoin - Επιφυλάξεις για περαιτέρω πτώση

Οι αναλυτές παραμένουν επιφυλακτικοί και προβλέπουν περαιτέρω πτώση της τιμής του Bitcoin

Γαλαξίας: Μείωση κερδών το 2025 – Μηδενικός δανεισμός για 55η χρονιά
Business

Γαλαξίας: Μείωση κερδών το 2025 – Μηδενικός δανεισμός για 55η χρονιά

Η διαχείριση της αλυσίδας Γαλαξίας είναι εξαιρετικά νοικοκυρεμένη, παρά την υποχώρηση στα κέρδη και τη μείωση στα διαθέσιμα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies