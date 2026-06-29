Θεοδωρικάκος: Ελλάδα και Ινδία ενισχύουν τη συνεργασία τους σε επενδύσεις, εμπόριο και βιομηχανία

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Ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Τάκης Θεοδωρικάκος συναντήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Ανάπτυξης Με τον υπουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας της Ινδίας Shri Piyush Goyal συναντήθηκε στο υπουργείο Ανάπτυξης ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Οπως ανακοινώθηκε, κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων Ελλάδας και Ινδίας, με έμφαση στην αύξηση των αμοιβαίων επενδύσεων, την περαιτέρω ανάπτυξη του διμερούς εμπορίου και τη συνεργασία στους τομείς της βιομηχανίας και της μεταποίησης.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε και η προώθηση του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC), ενός έργου στρατηγικής σημασίας για τη διασύνδεση της Ινδίας με την Ευρώπη, που αναβαθμίζει σημαντικά τον ρόλο της Ελλάδας ως πύλης εισόδου προς την ευρωπαϊκή αγορά.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι οι σχέσεις Ελλάδας και Ινδίας είναι σχέσεις ουσιαστικής στρατηγικής συνεργασίας, που στηρίζονται στη φιλία και την αμοιβαία εμπιστοσύνη, με στόχο τη δημιουργία νέων ευκαιριών για τις επιχειρήσεις, τη βιομηχανία και τις επενδύσεις στις δύο χώρες.