Ελλάδα – Ινδία: Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες στον ορίζοντα – Πού θεμελιώνονται οι μελλοντικές συνεργασίες

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Πώς μπορεί η Ελλάδα να μετεξελιχθεί σε έναν αξιόπιστο εμπορικό και επιχειρηματικό κόμβο για τις ινδικές επιχειρήσεις; Και ποιες δυνατότητες ανοίγει για τις ελληνικές εταιρείες η ινδική αγορά;

Αυτά ήταν τα ζητήματα που διερευνήθηκαν στο Επιχειρηματικό Φόρουμ Ελλάδας-Ινδίας, που διοργανώθηκε στις 29 Ιουνίου 2026 στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), με το οποίο άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην ενδυνάμωση της οικονομικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες.

Με αφορμή την ύπαρξη ισχυρών διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας, οι συζητήσεις εστίασαν στην από κοινού ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της εξωστρέφειας και της καινοτομίας σε τομείς «κλειδιά» όπως τα τρόφιμα, η ναυτιλία, τα logistics και η ψηφιοποίηση.

Κοινός παρονομαστής του Φόρουμ ήταν η συμπληρωματικότητα: Η Ελλάδα προσφέρει σταθερότητα, ένα φιλοεπενδυτικό περιβάλλον και μία γεωστρατηγική θέση, στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής, ενώ η Ινδία διαθέτει μια τεράστια εσωτερική αγορά, πρόσβαση στις αγορές της νοτιοανατολικής Ασίας και ευκαιρίες για συνεργασίες σε κλάδους όπως η ενέργεια και η AI.

Η Ελλάδα είναι κόμβος logistics και ναυτιλίας

Στον σύντομο χαιρετισμό του ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Ιωάννης Μπρατάκος υπογράμμισε ότι Ελλάδα και Ινδία οικοδομούν μαζί μια στρατηγική σχέση σε ένα κόσμο που αλλάζει με ταχύτατο ρυθμό.

«Η πρόκληση τώρα είναι να μετατρέψουμε την πολιτική δυναμική σε αποτελέσματα, σε επενδύσεις, σε επιχειρηματικές συνεργασίες και νέες ευκαιρίες για τις χώρες μας», πρόσθεσε ο ίδιος, ενώ ύστερα σκιαγράφησε το εμπορικό και επιχειρηματικό προφίλ των δύο χωρών.

«Η Ινδία είναι μια από τις πιο δυναμικές οικονομίες στον κόσμο: Είναι μια παγκόσμια δύναμη στην τεχνολογία, την καινοτομία, τη μεταποίηση, τα φαρμακευτικά προϊόντα, τις υπηρεσίες, τα αγροδιατροφικά προϊόντα και το ανθρώπινο κεφάλαιο. Η Ελλάδα, από την άλλη πλευρά, είναι ένα σταθερό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, αποτελεί πύλη προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, και διαθέτει ισχυρά πλεονεκτήματα στη ναυτιλία, τα logistics, την ενέργεια, τον τουρισμό, τις υποδομές, την παραγωγή τροφίμων και τις υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας», εξήγησε.

Ο κ. Μπρατάκος πρόσθεσε καταληκτικά ότι «για τις ινδικές εταιρείες, η Ελλάδα αντιπροσωπεύει μια αγορά με τεράστια κλίμακα, ταλέντο, καινοτομία και μπορεί να χρησιμεύσει ως μια αξιόπιστη ευρωπαϊκή βάση και ένας κόμβος logistics και ναυτιλίας. Είναι επίσης ένας εταίρος σε τομείς όπου η ποιότητα, η τεχνογνωσία και η συνδεσιμότητα είναι καθοριστικές. Το έργο μας λοιπόν είναι να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για συνέχεια».

Η Eurobank ενισχύει τους δεσμούς Ελλάδας – Ινδίας

Στη συνέχεια, ο Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, επεσήμανε ότι η τράπεζα συνιστά τον πρώτο ελληνικό και κυπριακό όμιλο με παρουσία στην Ινδία, καθώς εγκαινίασε το γραφείο της στη Βομβάη τον περασμένο Μάιο. Πρόσθεσε έπειτα ότι η Eurobank αποτελεί την πρώτη τράπεζα σε όλη την Ευρώπη που δίνει τη δυνατότητα εμβασμάτων από την Ελλάδα προς την Ινδία μέσω του UPI.

«Ως εκ τούτου, είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι που διευκολύναμε αυτήν την πύλη πληρωμών, η οποία ενισχύει σε μεγάλο βαθμό τις συναλλαγές για τους Ινδούς πολίτες που εργάζονται στην Ελλάδα», είπε.

Έπειτα, ο κ. Καραβίας αναφέρθηκε σε ορισμένα από τα βήματα που έχει κάνει η Eurobank για την ενίσχυση των επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, όπως το Συμβούλιο Επιχειρήσεων και Επενδύσεων Ινδίας-Ελλάδας-Κύπρου (IGC) και το άνοιγμα ενός Global Delivery Center στην Πούνε σε συνεργασία με τη LTIMindtree, ως μέρος μιας πολυετούς συνεργασίας τεχνολογίας και ψηφιακού μετασχηματισμού.

«Η Eurobank δεσμεύεται να αφιερώσει τους απαραίτητους πόρους για την περαιτέρω ενίσχυση των επιχειρηματικών δεσμών μεταξύ της Ινδίας και της Ελλάδας», υπογράμμισε ο CEO της Eurobank.

Τέσσερις ευκαιρίες στρατηγικής συνεργασίας

«Σήμερα συγκεντρωνόμαστε εδώ για να γράψουμε το επόμενο κεφάλαιο του ταξιδιού μας μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας. Στη γλώσσα του εμπορίου, της τεχνολογίας και της κοινής ευημερίας, βλέπουμε ένα λαμπρό μέλλον μπροστά μας» υπογράμμισε ο Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας Ινδίας κ. Piyush Goyal.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, για τις ελληνικές εταιρείες η Ινδία είναι ένας εταίρος που προσφέρει κλίμακα και ταλέντο, αποτελώντας παράλληλα μια πύλη για ολόκληρο τον Ινδο-Ειρηνικό, προς την Ασία, προς την Αφρική, και μάλιστα σε προσιτές και ανταγωνιστικές τιμές, «ακριβώς όπως βλέπουμε την Ελλάδα ως την πύλη μας προς την Ευρώπη».

Στο σημερινό γεωπολιτικό σκηνικό η αξιοπιστία και η ανθεκτικότητα αποτελούν σημεία «κλειδιά» για παγκόσμιες συνεργασίας, διαπίστωσε ο κ. Goyal, εξού και θεωρεί Ελλάδα και Ινδία ως φυσικούς συμμάχους και εταίρους.

«Η Ελλάδα προσφέρει μια στρατηγική τοποθεσία, τεχνογνωσία στη ναυτιλία και πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές , ενώ η Ινδία προσφέρει οικονομίες κλίμακας, ένα εξειδικευμένο, νεανικό και φιλόδοξο εργατικό δυναμικό», σύμφωνα με τον Ινδό υπουργό.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις τομείς στους οποίους οι δύο χώρες μπορούν να συνεργαστούν αποκομίζοντας αμοιβαίο όφελος: ναυτλία, ενέργεια, τεχνολογία –η Ινδία αριθμεί περισσότερες από 230.000 startups– και αγροτική παραγωγή με φόντο τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Ινδίας.

Σύμφωνα με τον κ. Goyal, η εν λόγω συμφωνία «θα βελτιώσει την πρόσβαση στην αγορά, θα διευκολύνει το εμπόριο και τις επενδυτικές ροές και θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και στις δύο πλευρές

Σκοπός η μακροπρόθεσμη στρατηγική εμπιστοσύνη

Στους τομείς των υποδομών, της βιομηχανίας τροφίμων και της τεχνολογίας ανοίγονται ευκαιρίας συνεργασίας για τις δύο χώρες, είπε ο υφυπουργός εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, αναφερόμενος στη συμμετοχή της GMR στο νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλλι και στον όμιλο Switz Group, ο οποίος έχει αναπτύξει σημαντική παρουσία στον τομέα αρτοποιίας και τροφίμων της Ελλάδας.

«Ο στόχος μας πρέπει να είναι ξεκάθαρος: να αυξήσουμε τις ελληνικές εξαγωγές στην Ινδία, να προσελκύσουμε περισσότερες ινδικές επενδύσεις στην Ελλάδα, να υποστηρίξουμε τις ελληνικές επενδύσεις στην ινδική αγορά, να συνδέσουμε την ινδική παραγωγή, τεχνολογία και κεφάλαια με τον ρόλο της Ελλάδας ως μιας μεγάλης ευρωπαϊκής πύλης και να χτίσουμε κοινοπραξίες σε αγορές τρίτων», ξεκαθάρισε ο ίδιος.

Όπως ανέφερε ο υφυπουργός, η Ελλάδα έχει τη δυνατόττηα να καταστεί μια αξιόπιστη ευρωπαϊκή πύλη για το εμπόριο και τις επενδυτικές ροές της Ινδίας: «Η Ελλάδα θα πρέπει να γίνει κόμβος προστιθέμενης αξίας στα logistics, στην αποθήκευση, για έργα ενεργειακής και πράσινης μετάβασης, για ινδικές εταιρείες που εισέρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά».

Πρόσθεσε δε ότι η κλίμακα, η ανάπτυξη, η τεχνολογία, η βιομηχανία και η φιλοδοξία της Ινδίας συναντούν σήμερα στην Ελλάδα τη σταθερότητα, τη ναυτιλία, τα logistics, την ενέργεια, τον τουρισμό, την πρόσβαση στην ΕΕ και ένα μεταρρυθμισμένο επενδυτικό της περιβάλλον.

«Μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε μια συνεργασία που θα εξυπηρετεί τις εταιρείες μας, θα ενισχύει τις δημοκρατίες μας, και θα συμβάλλει σε μια πιο συνδεδεμένη και ανθεκτική παγκόσμια οικονομία», είπε.