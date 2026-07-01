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Ταχιάος: «Η Θράκη χρειάζεται μια ενιαία αναπτυξιακή στρατηγική» – Τι είπε για τα διόδια της Εγνατίας Οδού

Ο Νίκος Ταχιάος υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη της Θράκης απαιτεί ενιαίο κυβερνητικό σχεδιασμό, ενώ ξεκαθάρισε το πλαίσιο που ισχύει για τις απαλλαγές διοδίων στην Εγνατία Οδό

Επικαιρότητα 01.07.2026, 19:45
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Ταχιάος: «Η Θράκη χρειάζεται μια ενιαία αναπτυξιακή στρατηγική» – Τι είπε για τα διόδια της Εγνατίας Οδού
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Οι υποδομές και οι μεταφορές αποτελούν βασικούς πυλώνες του σχεδιασμού για την αναπτυξιακή ενίσχυση της Θράκης, με την Εγνατία Οδό να διατηρεί κομβικό ρόλο στη διασύνδεση και την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής. Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, παρουσίασε το κυβερνητικό σκεπτικό για την ανάπτυξη της περιοχής και το καθεστώς που διέπει τις απαλλαγές διοδίων.

Ταχιάος: Οι εξηγήσεις για την ακριτικότητα και τις παρερμηνείες

Ο κ. Ταχιάος προχώρησε αρχικά σε διευκρινίσεις σχετικά με την τοποθέτησή του στη Βουλή, επισημαίνοντας ότι ανατρέχοντας στα πρακτικά διαπίστωσε πως, εύλογα, η αναφορά του σχετικά με την ακριτικότητα μίας περιοχής που συνορεύει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρερμηνεύθηκε, καθώς ήταν ελλιπής και επανέλαβε ότι αυτή δεν αφορούσε σε καμία περίπτωση τη Θράκη. «Από την πρότασή μου έλειψε η λέξη ‘‘αποκλειστικά’’, γεγονός που δικαιολογεί την παρερμηνεία σχετικά με τον ακριτικό χαρακτήρα της περιοχής», ανέφερε, σημειώνοντας ότι γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της Θράκης και τα αιτήματα του τόπου, τόσο από την επαγγελματική του διαδρομή, όσο και από τη σημερινή του θεσμική ευθύνη.

«Η αίσθηση της ακριτικότητας υπάρχει σε όλη τη Βόρειο Ελλάδα και σε όλο τον άξονα που διατρέχει η Εγνατία Οδός. Η αναφορά μου οφειλόταν στο ότι η ακριτικότητα, η οποία είναι αδιαμφισβήτητη και με σαφέστατες ιδιαιτερότητες στην περίπτωση της Θράκης, μπορεί να έχει πολλές και πολύ διαφορετικές διαστάσεις σε κάθε περιοχή, και για αυτό δεν μπορεί να αποτελεί αντικειμενικό λόγο – δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο ούτε νομικά – για εξαιρέσεις, οι οποίες αφορούν στη διαχείριση των οδικών υποδομών», πρόσθεσε.

Η Εγνατία Οδός ως βασικό αναπτυξιακό πλεονέκτημα

Αναφερόμενος στη θέση της Θράκης στον εθνικό αναπτυξιακό σχεδιασμό, ο Υφυπουργός επεσήμανε ότι η περιοχή διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα. «Η ίδια η Εγνατία Οδός είναι το μεγάλο της πλεονέκτημα», είπε, τονίζοντας ότι η ανάπτυξη της περιοχής δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μεμονωμένα, αλλά υπακούει σε έναν ενιαίο κυβερνητικό σχεδιασμό. «Η στρατηγική της Κυβέρνησης για τη Θράκη, εδράζεται σε μία μεγάλη εικόνα, σε μία ενιαία εικόνα. Δεν λειτουργεί κάθε υπουργείο αποσπασματικά. Η απώλεια εσόδων λόγω απαλλαγών διοδίων αποπληρώνεται στον παραχωρησιούχο από το Δημόσιο και σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το οποίο αποτελεί τον χρηματοδοτικό πυρήνα του, δεν επιτρέπει δαπάνες που δεν βασίζονται σε αμιγώς τεχνικούς λόγους», σημείωσε.

Τι ισχύει για τις απαλλαγές διοδίων

Σχετικά με το καθεστώς των απαλλαγών στην Εγνατία Οδό, ο κ. Ταχιάος υπενθύμισε ότι οι απαλλαγές για τους κατοίκους εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την ενεργοποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης. Υπογράμμισε ακόμα, ότι η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση προβλέφθηκε από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παρότι οι όροι της Σύμβασης γνωστοποιήθηκαν στους αναδόχους για πρώτη φορά το 2018, επί διαφορετικής κυβέρνησης: «Η διατήρηση της απαλλαγής για τα οχήματα των κατοίκων των περιοχών στις οποίες ίσχυε το σχετικό καθεστώς, όχι μόνο στη Θράκη αλλά και σε άλλες περιοχές κατά μήκος της Εγνατίας Οδού, για μεταβατική περίοδο 2+1 ετών, ήταν επιλογή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».

«Κρατήσαμε αυστηρά αυτή τη νομοθετική ρύθμιση, τόσο για τα μετωπικά όσο και για τα πλευρικά διόδια, γιατί αφορά σε διαδημοτικές μετακινήσεις με ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά. Στο διάστημα αυτό θα καταγράψουμε με ακρίβεια το κόστος τους στον κρατικό προϋπολογισμό. Αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες για διαδημοτικές ή ενδοδημοτικές μετακινήσεις των οποίων η διευκόλυνση συνιστά αντικειμενικά τεχνικό λόγο. Η επόμενη κυβέρνηση, μετά το τέλος αυτής της περιόδου, θα έχει σαφή εικόνα των σχετικών μετακινήσεων και τη δυνατότητα με ειδική εντολή να αναλάβει το κόστος τους, εάν κρίνει ότι το αντέχει ο κρατικός προϋπολογισμός και μπορεί να το συνεχίσει», εξήγησε.

Τι αλλάζει για τα επαγγελματικά οχήματα

Όσον αφορά στην κατάργηση της απαλλαγής για τα επαγγελματικά οχήματα ο κ. Ταχιάος διευκρίνισε ότι δεν αποτελεί νέα κυβερνητική απόφαση, αλλά εφαρμογή των όρων της Σύμβασης Παραχώρησης, όπως αυτή είχε σχεδιαστεί ήδη από το 2017, που ξεκίνησε ο σχετικός διαγωνισμός.

Προτεραιότητα η συντήρηση και οι νέες υποδομές

O Υφυπουργός Υποδομών μίλησε ακόμα για την σημασία της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για έναν αυτοκινητόδρομο που, μετά από περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια λειτουργίας, απαιτεί εκτεταμένες παρεμβάσεις συντήρησης και αναβάθμισης. «Η Εγνατία Οδός είναι ένας άξονας ο οποίος επιτρέπει σε πολύ σύντομο χρόνο διασχίσουμε οριζοντίως όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό αποτελεί πλεονέκτημα, που θα πρέπει να διατηρήσουμε», τόνισε. Επεσήμανε ακόμα ότι η διασφάλιση της ποιότητας και της ασφαλούς λειτουργίας του οδικού άξονα αποτελεί επί του παρόντος την πρώτη προτεραιότητα, ενώ παράλληλα, προωθούνται σημαντικές παρεμβάσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο του Έβρου, τον λεγόμενο κάθετο άξονα, με πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του ευρωπαϊκού μηχανισμού CEF.

Όπως τόνισε, η αναπτυξιακή προοπτική της Θράκης έχει ιδιαίτερο βάρος στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων για την Κυβέρνηση, με τις υποδομές, τις μεταφορές και την στοχευμένη αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων να αποτελούν βασικούς πυλώνες μιας συνεκτικής στρατηγικής για την περιοχή.

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