Φορολογικές δηλώσεις: Πώς δηλώνονται οι φιλοξενούμενοι – Οι παγίδες

Τις παγίδες στις φορολογικές δηλώσεις καλούνται να προσέξουν φέτος εκατ. φορολογούμενοι κατά τη συμπλήρωση των κωδικών.

Κατά τη συμπλήρωση του εντύπου Ε1 οι κωδικοί της φιλοξενίας μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Το κρίσιμο σημείο βρίσκεται στον πίνακα 2 του εντύπου Ε1, όπου οι φορολογούμενοι που φιλοξενούν συγγενείς ή φίλους οι οποίοι δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη, αλλά υποχρεούνται να υποβάλουν δική τους φορολογική δήλωση, οφείλουν να συμπληρώσουν τους κωδικούς 007-008.

Στους συγκεκριμένους κωδικούς δηλώνονται ο ΑΦΜ του φιλοξενούμενου, οι μήνες φιλοξενίας καθώς και τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας και ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Από την πλευρά τους οι φιλοξενούμενοι θα πρέπει στον πίνακα 6 του βασικού εντύπου Ε1, να δηλώσουν υποχρεωτικά το ΑΦΜ του φορολογούμενου ο οποίος τους φιλοξενεί. Εάν ένα από τα δύο μέρη, είτε ο φιλοξενούμενος είτε αυτός που τον φιλοξενεί δεν το δηλώσει, τότε θα μπλοκάρει η υποβολή της δήλωσης του ετέρου.

Η ΑΑΔΕ έχοντας τα ΑΦΜ φιλοξενούμενων και φιλοξενούντων προχωρά αμέσως στη διασταύρωση. Αν ο φορολογούμενος που παρέχει φιλοξενία δεν έχει δηλώσει τον φιλοξενούμενο στη φορολογική του δήλωση, η δήλωση του φιλοξενούμενου δεν μπορεί να προχωρήσει.

Το σύστημα τον έχει μπλοκάρει και θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης.

Η δήλωση θα ξεμπλοκάρει μόνο στην περίπτωση που δηλωθεί ως φιλοξενούμενος από τον φιλοξενούντα.

Οι οδηγίες της ΑΑΔΕ

Σαφείς είναι οι οδηγίες της ΑΑΔΕ για την υποβολή της δήλωσης μέσω ερωταπαντήσεων:

1. Πώς θα συμπληρώσω τη δήλωσή μου όταν είμαι φιλοξενούμενος;

Σε περίπτωση φιλοξενίας, συμπληρώστε στον υποπίνακα του κωδικού 801 τον ΑΦΜ του προσώπου που σας φιλοξενεί, την επιφάνεια σε τ.μ., τον αριθμό παροχής ρεύματος της οικίας και τους μήνες φιλοξενίας. Εάν το πρόσωπο που σας φιλοξενεί έχει ήδη υποβάλλει φορολογική δήλωση και δεν έχει δηλώσει τη φιλοξενία, θα πρέπει να προηγηθεί η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης για να σας συμπεριλάβει στους φιλοξενούμενους.

2. Πώς θα συμπληρώσω στη δήλωσή μου ότι φιλοξενώ φυσικά πρόσωπα υπόχρεα σε δήλωση;

Στον κωδικό 007-008 ανοίγει υποπίνακας στον οποίο συμπληρώνετε τον ΑΦΜ του προσώπου που φιλοξενείτε, την επιφάνεια σε τ.μ., τον αριθμό παροχής ρεύματος της οικίας και τους μήνες που τον φιλοξενήσατε.

3. Έχω εξαρτώμενο μέλος το οποίο δηλώνω στον πίνακα 8 της δήλωσης, ενώ υπάρχει και η υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης από το μέλος. Θα πρέπει να συμπληρώσω τα στοιχεία του εξαρτώμενου μέλους στον υποπίνακα του κωδικού 007-008 για τη φιλοξενία;

Εφόσον το εξαρτώμενο μέλος συνοικεί μαζί σας και δηλώνεται στον πίνακα 8, δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του κωδικού 007-008.

4. Στον υποπίνακα των κωδικών 007-008 εμφανίζονται τα στοιχεία του τέκνου μου, το οποίο φιλοξενώ. Θα πρέπει να κάνω αποδοχή της φιλοξενίας;

Δεν είναι υποχρεωτική η αποδοχή της φιλοξενίας εφόσον το τέκνο σας είναι εξαρτώμενο και δηλώνεται στον πίνακα 8 της δήλωσής σας.