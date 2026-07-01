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Εκτακτο επίδομα: Γιατί δεν το έλαβαν όλοι – Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ

Δείτε αναλυτικά τις διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ με ερωτήσεις - απαντήσεις για το έκτακτο επίδομα

Economy 01.07.2026, 08:39
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Εκτακτο επίδομα: Γιατί δεν το έλαβαν όλοι – Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ
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Αναλυτικό οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο εξέδωσε η ΑΑΔΕ, δίνοντας διευκρινίσεις για τις περιπτώσεις στις οποίες οι δικαιούχοι δεν είδαν την πίστωση στον τραπεζικό τους λογαριασμό ή έλαβαν μικρότερο ποσό.

Η πρώτη κύρια πληρωμή ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2026 και αφορά περισσότερους από 947.000 δικαιούχους και πάνω από 1,5 εκατομμύριο παιδιά. Ωστόσο, σημαντικός αριθμός πολιτών είτε δεν έλαβε καθόλου την ενίσχυση είτε διαπίστωσε διαφοροποιήσεις στο καταβληθέν ποσό.

Γιατί δεν πιστώθηκε το έκτακτο επίδομα

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η μη καταβολή ή η μερική καταβολή της ενίσχυσης μπορεί να οφείλεται σε:

  • μη δήλωση ή λανθασμένο IBAN
  • ασυνέπειες στα στοιχεία των τέκνων (ΑΜΚΑ ή μη ταυτοποίηση)
  • επιμερισμό του ποσού μεταξύ των δύο γονέων
  • μη πλήρωση των εισοδηματικών κριτηρίων
  • παιδιά που γεννήθηκαν το 2025 ή το 2026 και θα ενταχθούν σε συμπληρωματική καταβολή

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι οι περιπτώσεις αυτές δεν σημαίνουν απώλεια του δικαιώματος, αλλά πιθανή μεταφορά της πληρωμής σε επόμενο κύκλο εκκαθάρισης.

Τι ισχύει για τον IBAN

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη δήλωση τραπεζικού λογαριασμού. Αν ο IBAN δεν έχει δηλωθεί ή είναι λανθασμένος, η πληρωμή δεν εκτελείται. Σε αυτές τις περιπτώσεις αποστέλλεται ειδοποίηση για διόρθωση στοιχείων, ενώ η καταβολή μεταφέρεται σε επόμενη πληρωμή μετά την επικαιροποίηση.

Επιμερισμός του ποσού ανά γονέα

Η ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί:

  • καταβάλλεται ολόκληρη στον υπόχρεο σε κοινή δήλωση
  • επιμερίζεται 50%-50% σε χωριστές δηλώσεις ή όταν το παιδί δηλώνεται και από τους δύο γονείς
  • σε μονογονεϊκές περιπτώσεις καταβάλλεται στον έναν γονέα, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια

Ειδική πρόβλεψη για νέα παιδιά

Για παιδιά που γεννήθηκαν το 2025 ή το 2026, η ΑΑΔΕ προβλέπει ότι η ενίσχυση μπορεί να καταβληθεί έως τις 31 Αυγούστου 2026, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες απόδοσης ΑΦΜ και φορολογικής δήλωσης.

Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν πληρώθηκαν

Οι δικαιούχοι που δεν είδαν χρήματα στον λογαριασμό τους καλούνται να ελέγξουν:

  • αν έχει δηλωθεί σωστός IBAN στην ΑΑΔΕ
  • αν τα παιδιά εμφανίζονται σωστά ως εξαρτώμενα στη δήλωση
  • αν πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια
  • αν εμπίπτουν σε συμπληρωματική καταβολή

Σε περίπτωση λάθους IBAN ή ελλιπών στοιχείων, η διόρθωση οδηγεί σε ένταξη στην επόμενη πληρωμή χωρίς απώλεια του δικαιώματος.

Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για την Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση Εξαρτώμενων Τέκνων

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο και καταβάλλεται αυτόματα, χωρίς αίτηση, στους δικαιούχους που πληρούν τα κριτήρια της σχετικής απόφασης. Η πρώτη κύρια καταβολή ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2026 και αφορά 947.609 δικαιούχους για 1.525.188 εξαρτώμενα τέκνα, με συνολικό ποσό 219.737.550 ευρώ.

1. Γενικές ερωτήσεις

1.1 Τι είναι η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ;
Είναι εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο, η οποία χορηγείται σε οικογένειες με παιδιά που πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και λοιπά κριτήρια.

1.2 Χρειάζεται να κάνω αίτηση;
Όχι. Η ενίσχυση υπολογίζεται και καταβάλλεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τον δικαιούχο. Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων και τα στοιχεία που τηρούνται στην ΑΑΔΕ.

1.3 Ποιο ποσό καταβάλλεται;
Α: Το ποσό είναι 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Παραδείγματα:

  • Για 1 εξαρτώμενο παιδί: 150 ευρώ.
  • Για 2 εξαρτώμενα παιδιά: 300 ευρώ.
  • Για 3 εξαρτώμενα παιδιά: 450 ευρώ.

Το ποσό μπορεί να καταβληθεί ολόκληρο σε έναν γονέα ή να επιμεριστεί μεταξύ των δύο γονέων, ανάλογα με τον τύπο της δήλωσης και τα στοιχεία με τα οποία εμφανίζεται το τέκνο.

1.4 Πότε εμφανίζονται τα χρήματα στον λογαριασμό;
Α: Τα ποσά εμφανίζονται σταδιακά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Ο χρόνος εμφάνισης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τράπεζα.

2. Δικαιούχοι και εισοδηματικά κριτήρια

2.1 Ποιοι είναι δικαιούχοι;
Α: Δικαιούχοι είναι γονείς εξαρτώμενων τέκνων που:

  • είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας,
  • έχουν δηλώσει εξαρτώμενα τέκνα σύμφωνα με τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης,
  • πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά όρια.

2.2 Ποιο είναι το εισοδηματικό όριο για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης;
Για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, το εισοδηματικό όριο είναι 40.000 ευρώ για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου. Παραδείγματα:

  • Με 1 παιδί: όριο 40.000 ευρώ.
  • Με 2 παιδιά: όριο 45.000 ευρώ.
  • Με 3 παιδιά: όριο 50.000 ευρώ.

2.3 Ποιο είναι το εισοδηματικό όριο για μονογονεϊκές οικογένειες;
Για μονογονεϊκές οικογένειες, το εισοδηματικό όριο είναι 39.000 ευρώ για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου. Παραδείγματα:

  • Με 1 παιδί: όριο 39.000 ευρώ.
  • Με 2 παιδιά: όριο 44.000 ευρώ.
  • Με 3 παιδιά: όριο 49.000 ευρώ.

2.4 Ποιο εισόδημα λαμβάνεται υπόψη;
Λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, δηλαδή εισόδημα:

  • φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο,
  • πραγματικό ή τεκμαρτό,
  • ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του.

2.5 Με βάση ποια φορολογική δήλωση έγινε η πρώτη πληρωμή;

Η πρώτη καταβολή έγινε με βάση τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2024, όπως είχαν διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαΐου 2026.

3. Πώς καταβάλλεται η ενίσχυση ανά οικογενειακή κατάσταση

3.1 Τι ισχύει για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης που έχουν υποβάλει κοινή δήλωση;
Όταν έχει υποβληθεί κοινή φορολογική δήλωση, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον σύζυγο ή στο μέρος συμφώνου συμβίωσης που έχει δηλωθεί ως υπόχρεος της δήλωσης. Παράδειγμα: Οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα δικαιούται συνολικά 300 ευρώ. Το ποσό καταβάλλεται ολόκληρο στον υπόχρεο της κοινής δήλωσης.

3.2 Τι ισχύει για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης που έχουν υποβάλει χωριστές δηλώσεις;
Α: Όταν έχουν υποβληθεί χωριστές φορολογικές δηλώσεις, η ενίσχυση που αφορά στα κοινά εξαρτώμενα τέκνα καταβάλλεται κατά 50% σε κάθε γονέα. Παραδείγματα:

  • Για 1 κοινό εξαρτώμενο παιδί: 75 ευρώ σε κάθε γονέα.
  • Για 2 κοινά εξαρτώμενα παιδιά: 150 ευρώ σε κάθε γονέα.

Το εισοδηματικό όριο παραμένει αυτό που ισχύει για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης: 40.000 ευρώ + 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

3.3 Τι ισχύει όταν οι γονείς δεν είναι έγγαμοι και το παιδί εμφανίζεται σε μία μόνο δήλωση;
Αν το τέκνο εμφανίζεται ως εξαρτώμενο σε μία μόνο φορολογική δήλωση, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον γονέα που το δηλώνει, εφόσον πληροί τα κριτήρια. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζεται το εισοδηματικό όριο των 39.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.

3.4 Τι ισχύει όταν οι γονείς δεν είναι έγγαμοι και το παιδί δηλώνεται και από τους δύο;
Α: Αν το τέκνο εμφανίζεται ως εξαρτώμενο και στις δύο φορολογικές δηλώσεις, η ενίσχυση καταβάλλεται κατά 50% σε κάθε γονέα, εφόσον κάθε γονέας πληροί τα κριτήρια που τον αφορούν. Παράδειγμα: Για ένα παιδί, ο κάθε γονέας λαμβάνει 75 ευρώ.

3.5 Για ποιο λόγο, ενώ έχω την αποκλειστική επιμέλεια των τέκνων μου, έλαβα μόνο το μισό ποσό της ενίσχυσης;
Α: Η ενίσχυση καταβάλλεται στους γονείς που δηλώνουν τα τέκνα ως εξαρτώμενα. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, και οι δύο γονείς, ανεξάρτητα αν διαμένουν στην ίδια οικία ή έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση ή έχει λυθεί ο γάμος / το σύμφωνο συμβίωσης, μπορούν να δηλώνουν τα τέκνα ως εξαρτώμενα (Ε.2103/2021).

3.6 Τι ισχύει για μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα;
Για μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα:

  • αν και οι δύο γονείς τα δηλώνουν ως εξαρτώμενα, η ενίσχυση καταβάλλεται κατά 50% σε κάθε γονέα,
  • αν τα δηλώνει μόνο ο ένας γονέας, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον γονέα που τα δηλώνει.

4. Ειδικές περιπτώσεις γονέων

4.1 Τι ισχύει όταν ο ένας γονέας είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού;
Δικαιούχος της ενίσχυσης είναι μόνο ο γονέας που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, εφόσον πληροί τα λοιπά κριτήρια. Ο γονέας που είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού δεν λαμβάνει την ενίσχυση. Στις περιπτώσεις όπου η ενίσχυση επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, ο γονέας που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας λαμβάνει το ποσό που του αντιστοιχεί, δηλαδή το 50% της ενίσχυσης ανά τέκνο.

4.2 Τι ισχύει σε κοινή δήλωση όταν ένας από τους δύο είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού;
Ο φορολογικός κάτοικος εξωτερικού δεν λαμβάνει την ενίσχυση. Το ποσό που αντιστοιχεί στον γονέα φορολογικό κάτοικο Ελλάδας καταβάλλεται σε αυτόν, εφόσον πληροί τα κριτήρια.

4.3 Τι ισχύει σε χωριστές δηλώσεις όταν ένας γονέας είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού;
Ο γονέας που είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού δεν λαμβάνει την ενίσχυση. Ο άλλος γονέας, εφόσον είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και πληροί τα κριτήρια, λαμβάνει το μερίδιο που του αντιστοιχεί.

4.4 Τι ισχύει όταν οι γονείς δεν είναι έγγαμοι και ένας από τους δύο είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού;
Ο γονέας που είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού δεν λαμβάνει την ενίσχυση. Ο γονέας που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας λαμβάνει το ποσό που του αντιστοιχεί, εφόσον πληροί τα κριτήρια.

4.5 Τι ισχύει σε περίπτωση θανάτου ενός γονέα;
Α: Αν κατά τον χρόνο καταβολής έχει αποβιώσει ο ένας από τους δύο γονείς, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον επιζώντα γονέα, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από την οικογενειακή κατάσταση ή τον τύπο δήλωσης.

4.6 Τι γίνεται αν στις χωριστές δηλώσεις εγγάμων δεν έχει υποβληθεί ή δεν έχει εκκαθαριστεί η δήλωση του ενός γονέα;
Αν, στις χωριστές δηλώσεις εγγάμων, δεν έχει υποβληθεί ή δεν έχει εκκαθαριστεί εμπρόθεσμα η δήλωση του ενός γονέα, η ενίσχυση μπορεί να καταβληθεί στον άλλο γονέα, με βάση τα στοιχεία της δικής του εκκαθαρισμένης δήλωσης, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια.

5. Συχνές περιπτώσεις διαφορετικού ποσού

5.1 Εχω δύο παιδιά αλλά πληρώθηκα ποσό που αντιστοιχεί σε ένα παιδί. Γιατί;
πορεί να συμβαίνει ένα από τα εξής:

  • το δεύτερο παιδί δεν εμφανίζεται ως εξαρτώμενο στη δήλωση που ελήφθη υπόψη,
  • δεν έχει δηλωθεί ή δεν ταυτοποιείται σωστά ο ΑΜΚΑ ή άλλο αναγκαίο στοιχείο του παιδιού,
  • το παιδί γεννήθηκε το 2025 ή το 2026 και θα εξεταστεί στη συμπληρωματική καταβολή έως 31 Αυγούστου 2026,
  • υπάρχει ασυνέπεια στα στοιχεία του παιδιού,
  • δεν πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια.

Σε κάθε περίπτωση, ο δικαιούχος μπορεί να ελέγξει τα στοιχεία της δήλωσης και του Μητρώου του και να καλέσει στο 1521 για διευκρινίσεις.

5.2 Έλαβα 75 ευρώ αντί για 150 ευρώ. Είναι λάθος;
Όχι απαραίτητα. Αν το παιδί εμφανίζεται ως εξαρτώμενο και στις δηλώσεις των δύο γονέων ή αν έχει υποβληθεί χωριστή δήλωση όπου προβλέπεται επιμερισμός, η ενίσχυση καταβάλλεται κατά 50% σε κάθε γονέα. Για ένα παιδί, το 50% της ενίσχυσης είναι 75 ευρώ.

5.3 Έλαβα 150 ευρώ ενώ έχω δύο παιδιά. Τι σημαίνει;
Το ποσό των 150 ευρώ μπορεί να σημαίνει ότι:

  • αναγνωρίστηκε ένα παιδί για την τρέχουσα πληρωμή,
  • ή αναγνωρίστηκαν δύο παιδιά αλλά η ενίσχυση επιμερίστηκε 50%-50% μεταξύ των δύο γονέων,
  • ή το δεύτερο παιδί αφορά τη συμπληρωματική καταβολή, ιδίως αν γεννήθηκε το 2025 ή το 2026.

5.4 Δεν πληρώθηκα καθόλου, ενώ έχω παιδί. Γιατί;
Πιθανοί λόγοι:

  • δεν πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια,
  • δεν εμφανίζεται εξαρτώμενο τέκνο στη δήλωση που ελήφθη υπόψη,
  • δεν έχει δηλωθεί σωστά IBAN,
  • ο δηλωμένος IBAN είναι λανθασμένος,
  • υπάρχουν ασυνέπειες στα στοιχεία του τέκνου,
  • το παιδί γεννήθηκε το 2025 ή το 2026 και η περίπτωση θα εξεταστεί στη συμπληρωματική καταβολή.

6. Παιδιά που γεννήθηκαν το 2025 ή το 2026

6.1 Απέκτησα παιδί το 2025. Θα λάβω την ενίσχυση;
Για παιδιά που γεννήθηκαν από 1 Ιανουαρίου 2025 έως 31 Δεκεμβρίου 2025, η ενίσχυση ή τυχόν επιπλέον ποσό μπορεί να καταβληθεί έως 31 Αυγούστου 2026, εφόσον το παιδί έχει περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2025.

6.2 Απέκτησα παιδί το 2026. Τι πρέπει να κάνω;
Για παιδιά που γεννήθηκαν από 1 Ιανουαρίου 2026 έως και 31 Ιουλίου 2026, η ενίσχυση μπορεί να καταβληθεί έως 31 Αυγούστου 2026, εφόσον έχει ζητηθεί η απόδοση ΑΦΜ για το παιδί έως τις 10 Αυγούστου 2026.

6.3 Το παιδί μου γεννήθηκε το 2026 και δεν έχει ακόμη ΑΦΜ. Μπορώ να λάβω την ενίσχυση;
Ναι, εφόσον ζητηθεί η απόδοση ΑΦΜ για το παιδί έως τις 10 Αυγούστου 2026 και πληρούνται τα λοιπά κριτήρια. Η καταβολή για τις περιπτώσεις αυτές προβλέπεται έως τις 31 Αυγούστου 2026.

7. ΙBAN και τραπεζικός λογαριασμός

7.1 Σε ποιον λογαριασμό καταβάλλεται η ενίσχυση;
Η ενίσχυση καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό IBAN που έχει γνωστοποιηθεί στην ΑΑΔΕ από τον δικαιούχο.

7.2 Δεν έχω δηλώσει IBAN ή ο IBAN είναι λάθος. Τι γίνεται;
Αν δεν έχει γνωστοποιηθεί IBAN στην ΑΑΔΕ ή αν ο δηλωμένος IBAN είναι λανθασμένος, η πληρωμή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί άμεσα. Στις περιπτώσεις αυτές, η ΑΑΔΕ θα αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στους δικαιούχους, ώστε να δηλώσουν ή να διορθώσουν τον IBAN τους και να λάβουν την ενίσχυση. Στην πρώτη καταβολή εντοπίστηκαν 33.351 ΑΦΜ με μη δηλωμένο ή λανθασμένο IBAN.

7.3 Αν διορθώσω τον IBAN, θα χάσω την ενίσχυση;
Όχι. Αν είστε δικαιούχος και η πληρωμή δεν ολοκληρώθηκε λόγω IBAN, η διόρθωση του IBAN επιτρέπει να συμπεριληφθείτε σε επόμενη πληρωμή.

7.4 Δεν βλέπω ακόμη την πίστωση στον λογαριασμό μου. Τι να κάνω;
Τα ποσά εμφανίζονται σταδιακά στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Αν δεν εμφανιστεί η πίστωση, ελέγξτε:

  • αν έχετε δηλώσει IBAN στην ΑΑΔΕ,
  • αν ο IBAN είναι σωστός,
  • αν πληρούνται τα κριτήρια,
  • αν υπάρχει περίπτωση συμπληρωματικής καταβολής, ιδίως για παιδί που γεννήθηκε το 2025 ή το 2026.

Για διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε στο 1521.

8. Φορολογική μεταχείριση και προστασία της ενίσχυσης

8.1 Η ενίσχυση φορολογείται;
Όχι. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη.

8.2 Μπορεί να κατασχεθεί;
Όχι. Η ενίσχυση είναι ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων.

8.3 Μπορεί να συμψηφιστεί με οφειλές;
Όχι. Η ενίσχυση δεν συμψηφίζεται με χρέη προς τη φορολογική διοίκηση, το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ΟΤΑ, ασφαλιστικά ταμεία ή παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.

8.4 Υπόκειται σε κρατήσεις ή εισφορές;
Α: Όχι. Δεν υπόκειται σε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του e-ΕΦΚΑ.

8.5 Ε: Επηρεάζει άλλα κοινωνικά ή προνοιακά επιδόματα;
Όχι. Η ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή άλλης κοινωνικής ή προνοιακής παροχής.

9. Έλεγχοι και ασυνέπειες στοιχείων

9.1 Γίνονται έλεγχοι πριν από την καταβολή;
Ναι. Κατά τη διαδικασία καταβολής γίνονται διασταυρώσεις και έλεγχοι στα στοιχεία των γονέων και των εξαρτώμενων τέκνων, όπως ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και λοιπά στοιχεία, καθώς και σε τυχόν ασυνέπειες.

9.2 Τι σημαίνει “ασυνέπεια στα στοιχεία του τέκνου”;

Μπορεί να σημαίνει, ενδεικτικά, ότι:

  • δεν έχει δηλωθεί ή δεν ταυτοποιείται σωστά ο ΑΜΚΑ του τέκνου,
  • υπάρχει ασυμφωνία στα στοιχεία του τέκνου,
  • το τέκνο εμφανίζεται σε περισσότερες δηλώσεις από όσες μπορούν να ληφθούν υπόψη αυτόματα,
  • υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ δήλωσης και μητρώου.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η καταβολή μπορεί να μην ολοκληρωθεί αυτόματα και απαιτείται περαιτέρω έλεγχος ή διευκρίνιση.

9.3 Τι γίνεται αν έχουν δηλωθεί ανακριβή στοιχεία;
Αν διαπιστωθεί ότι η ενίσχυση καταβλήθηκε με βάση ανακριβή στοιχεία και προκύπτει αχρεώστητη καταβολή, το ποσό μπορεί να αναζητηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται.

10. Υποστήριξη – Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521:

  • Τηλεφωνικά: στο 1521, χωρίς χρέωση, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.
  • Ψηφιακά: μέσω της πλατφόρμας my1521 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, επιλέγοντας: κοινωνική πολιτική, επιδόματα και ενισχύσεις – επιδόματα – έκτακτο επίδομα τέκνου.

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Ο μεγαλύτερος πωλητής Rolex γυρίζει τους δείκτες... πίσω

Η αγορά πολυτελείας αλλάζει τους κανόνες και η Watches of Switzerland αναπροσαρμόζει τους στόχους της

Νατάσα Σινιώρη
Αγορά εργασίας: Με προσωρινή απασχόληση 1 στους 10 Ευρωπαίους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Με προσωρινή απασχόληση 1 στους 10 Ευρωπαίους

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της Eurostat για την αγορά εργασίας στην ΕΕ - Πού υπάρχουν οι περισσότερες συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου

Μελίνα Ζιάγκου
Adidas: Ποιος θέλει να κλέψει τη δόξα της Trionda;
World

Adidas: Ποιος θέλει να κλέψει τη δόξα της Trionda;

Η Trionda της Adidas είναι η πιο προηγμένη τεχνολογικά μπάλα στην ιστορία των Μουντιάλ

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ναδάλ: Πρωταθλητής στο τένις και στις… business
World

Όχι μόνο τένις - Ο Ράφα Ναδάλ πρωταθλητής και στις... business

Ο 22 φορές νικητής Grand Slam, Ράφα Ναδάλ, άνοιξε το τέταρτο ξενοδοχείο του

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Υπερπλεονάσματα: Τελειώνει η εποχή τους;
Economy

Τελειώνει η εποχή των εύκολων υπερπλεονασμάτων;

Το πρώτο crash test έρχεται πριν από τις εκλογές

Αλέξανδρος Κλώσσας
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Εκτακτο επίδομα: Γιατί δεν το έλαβαν όλοι – Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ
Economy

Ποιοι και γιατί δεν έλαβαν το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ - Οδηγός της ΑΑΔΕ

Δείτε αναλυτικά τις διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ με ερωτήσεις - απαντήσεις για το έκτακτο επίδομα

ΥΠΟΙΚ: Στους λογαριασμούς 950.000 οικογενειών η ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί
Economy

Ξεκίνησαν οι πληρωμές για το επίδομα των 150 ευρώ ανά παιδί

Το ΥΠΟΙΚ ολοκληρώνει την πρώτη και μεγαλύτερη καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο, με σχεδόν 950.000 οικογένειες να βλέπουν σήμερα τα χρήματα στους λογαριασμούς τους

Ιδιωτικό χρέος: Αυξήθηκε στα 417 δισ. ευρώ – Στα funds το 92% των κόκκινων δανείων
Economy

Θηλιά 417 δισ. από το ιδιωτικό χρέος – Στα funds το 92% των NPLs

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ το ιδιωτικό χρέος ανέρχεται στο 168% του ΑΕΠ – Στα 237,8 δισ. οι ληξιπρόθεσμες οφειλές – Που χρωστάμε

Χρήστος Κολώνας
Υπερπλεονάσματα: Τελειώνει η εποχή τους;
Economy

Τελειώνει η εποχή των εύκολων υπερπλεονασμάτων;

Το πρώτο crash test έρχεται πριν από τις εκλογές

Αλέξανδρος Κλώσσας
Πιερρακάκης: Το IRIS είναι το success story της ελληνικής ψηφιακής οικονομίας
Economy

Πιερρακάκης: Το IRIS είναι το success story της ελληνικής ψηφιακής οικονομίας

Oι άμεσες ψηφιακές πληρωμές δεν αλλάζουν μόνο τον τρόπο με τον οποίο συναλλασσόμαστε, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί η οικονομία στο μέλλον, τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Νταντάδες της γειτονιάς: Πόσοι έχουν ωφεληθεί – Πώς θα πάρετε τα 500 ευρώ
Economy

Νταντάδες της γειτονιάς: Πώς θα πάρετε τα 500 ευρώ

Μεγάλο ενδιαφέρον για τη δράση «Νταντάδες της γειτονιάς» - Ποιοι είναι δικαιούχοι - Πώς δίνονται τα χρήματα

Θεοδωρικάκος: Νέες «σοβαρές μειώσεις τιμών» από Σεπτέμβριο
Economy

Θεοδωρικάκος: Νέες «σοβαρές μειώσεις τιμών» από Σεπτέμβριο

Ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστεί το κόστος ζωής είναι οι αυξήσεις μισθών, τόνισε μεταξύ άλλων ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

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ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 3 δισ. οι προσφορές για την ΑΜΚ – Στα 42,50 η τιμή διάθεσης
Business

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 3 δισ. οι προσφορές για την ΑΜΚ – Στα 42,50 η τιμή διάθεσης

Άντλησε 659 εκατ. ευρώ, περίπου 32% άνω των 500 εκατ. που αρχικά σχεδίαζε να αντλήσει - Η ακτινογραφία της ΑΜΚ με ιδιωτική τοποθέτηση

Εκτακτο επίδομα: Γιατί δεν το έλαβαν όλοι – Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ
Economy

Ποιοι και γιατί δεν έλαβαν το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ - Οδηγός της ΑΑΔΕ

Δείτε αναλυτικά τις διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ με ερωτήσεις - απαντήσεις για το έκτακτο επίδομα

Βενεζουέλα: Αυξάνονται οι νεκροί, χιλιάδες αγνοούμενοι – Mεγάλες ελλείψεις τροφίμων
Κόσμος

Βενεζουέλα: Αυξάνονται οι νεκροί, χιλιάδες αγνοούμενοι – Mεγάλες ελλείψεις τροφίμων

Μεγαλώνει η μαύρη λίστα με τους νεκρούς στη Βενεζουέλα. Δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι

Πετρέλαιο: Οι τιμές αυξάνονται στα 73 δολ. λόγω κατάρρευσης των συνομιλιών Ιράν-ΗΠΑ
Commodities

Ανοδικά το πετρέλαιο - Φόβοι για αδιέξοδο στις συνομιλίες

Οι επενδυτές ανησυχούν ότι θα παραταθούν τα προβλήματα εφοδιασμού για το πετρέλαιο

Seanergy Maritime: Ποια είναι η ναυτιλιακή που προχωρεί στην έκδοση ομολόγου ύψους 100 εκατ. ευρώ
Ποντοπόρος

Ποια είναι η Seanergy Maritime που εκδίδει ομόλογο 100 εκατ.

Η κίνηση αυτή αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη στρατηγική χρηματοδότησης του φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος της Seanergy Maritime

Λάμπρος Καραγεώργος
Greece’s Demographic Warning: Deaths Far Outpace Births
English Edition

Greece’s Demographic Warning: Deaths Far Outpace Births

A Chios conference highlighted how border islands like Psara and Oinousses face vanishing populations and a shrinking pool of couples of childbearing age

Τραμπ: Έκτακτο συνέδριο των ρεπουμπλικάνων ενόψει των κρίσιμων εκλογών του Νοεμβρίου
Κόσμος

Τραμπ: Έκτακτο συνέδριο των ρεπουμπλικάνων ενόψει των κρίσιμων εκλογών

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιχειρεί να συσπειρώσει το κόμμα του, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για πιθανή απώλεια του ελέγχου του Κογκρέσου

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου διατάσσει τον στρατό να καταστρέψει ολοσχερώς τις υποδομές της Χεζμπολάχ
Κόσμος

Νετανιάχου προς Ισραήλ: Καταστρέψτε ολοσχερώς τις υποδομές της Χεζμπολάx

«Αυτή είναι η διαταγή: μην αφήσετε τίποτα (σ.σ. όρθιο) πίσω», διατάσσει ο Νετανιάχου τον ισραηλινό στρατό, απαιτώντας να καταστρέψει ολοσχερώς τις υποδομές της Χεζμπολάχ.

Κλιματική αλλαγή: Ρεκόρ θερμοκρασιών στην επιφάνεια των ωκεανών τον Ιούνιο
Κλιματική αλλαγή

Copernicus: Ρεκόρ θερμοκρασιών στην επιφάνεια των ωκεανών τον Ιούνιο

Η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια των ωκεανών, που καλύπτουν τα δυο τρίτα της Γης, έφθασε τους 20,98° Κελσίου τον Ιούνιο, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ, που είχε καταγραφτεί το 2024 (20,89° Κελσίου)

Από την επιβίωση στην εξωστρεφή ανάπτυξη
Experts

Ανάπτυξη μέσω εξωστρέφειας

Η εξωστρέφεια και η ανθεκτικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων αποτελούν σήμερα βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη

Αλκιβιάδης Καλαμπόκης
Ελλάδα: Η νέα «πύλη» των διεθνών ξενοδοχειακών επενδύσεων στην Ευρώπη
Τουρισμός

Τα ξένα κεφάλαια ποντάρουν στα ελληνικά ξενοδοχεία

Στην κορυφή της Ευρώπης για ξενοδοχειακές επενδύσεις αναδεικνύεται η Ελλάδα, προσελκύοντας το ισχυρότερο ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων

Λάμπρος Καραγεώργος
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Έσπασε τα κοντέρ η ΑΜΚ με προσφορές 3 δισ. ευρώ – Τα ρεκόρ και οι νέες μπίζνες
Business

Ιστορικό ρεκόρ από ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με την ΑΜΚ των δύο ωρών...

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ άντλησε 659,3 εκατ. ευρώ - Κύμα προσφορών με 3 δισ. ευρώ - Ισχυρή θέση για νέες μπίζνες 30 δισ. ευρώ

Χρήστος Κολώνας
Το ρουά ματ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η ώθηση των διυλιστηρίων, γυρίζει σελίδα ο ΕΛΛΑΚΤΩΡ, στη Eurobank τα «κλειδιά» της Ινδίας, τι ψάχνει η Qualco
Inside Stories

Το ρουά ματ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η ώθηση των διυλιστηρίων, γυρίζει σελίδα ο ΕΛΛΑΚΤΩΡ, στη Eurobank τα «κλειδιά» της Ινδίας, τι ψάχνει η Qualco

Αντοχές υψηλού επιπέδου

L’Oreal: H στροφή στα οικονομικά αρώματα και το στοίχημα με την Gen Z
Business

L'Oreal: Το άρωμα των 15 δολαρίων που αλλάζει την αγορά

Η L'Oréal εισέρχεται στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των οικονομικών αρωμάτων, αξιοποιώντας τη δυναμική της Gen Z

Νατάσα Σινιώρη
Ξενοδοχεία Ηλέκτρα: Ρεκόρ εσόδων το 2025 και αισιοδοξία για ακόμη καλύτερη χρονιά το 2026
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Ρεκόρ εσόδων το 2025 για τα Ξενοδοχεία Ηλέκτρα

Ο κύκλος εργασιών το 2025 για τα Ξενοδοχεία Ηλέκτρα διαμορφώθηκε στα 73,32 εκατ. ευρώ

Λάμπρος Καραγεώργος
ΕΛΕΤΑΕΝ: Ακριβότερη ενέργεια φέρνει το νέο Χωροταξικό για τις ΑΠΕ
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Ακριβότερη ενέργεια φέρνει το νέο Χωροταξικό για τις ΑΠΕ

Τα τρία «αγκάθια» για τα αιολικά που φέρνει το προτεινόμενο νέο Χωροταξικό για τις ΑΠΕ - Η ΕΛΕΤΑΕΝ προειδοποιεί για υψηλότερο ενεργειακό κόστος

Μάχη Τράτσα

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