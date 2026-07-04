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Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες – Τι προβλέπεται για τα κοινόχρηστα

Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας, με στόχο την αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων και την αρμονική συγκατοίκηση

Κοινωνία 04.07.2026, 07:26
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Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες – Τι προβλέπεται για τα κοινόχρηστα
Ρεπορτάζ Μίνα Μουστάκα

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Ενενήντα επτά χρόνια μετά την πρώτη ρύθμιση των σχέσεων συνιδιοκτησίας στην Ελλάδα, με σημείο αναφοράς τις πολυκατοικίες, που τότε αποτελούσαν μια περιορισμένη μορφή δόμησης στο αστικό τοπίο, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης αποφάσισε να προχωρήσει άμεσα στον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας, με στόχο την αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων και την αρμονική συγκατοίκηση των οικογενειών που διαμένουν σε πολυκατοικίες.

Οπως εξήγησαν, χθες, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης και ο αρμόδιος υφυπουργός Γιάννης Μπούγας με τη σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, υπό την προεδρία της αρεοπαγίτη Κωνσταντίας Εμμανουηλίδου, η οποία έχει βαθιά γνώμη των νομικών ζητημάτων για συνιδιοκτησία, στοχεύουν σε ολιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων που πολλές φορές αποτελούν αιτία προστριβών σε πολυκατοικίες, οδηγώντας συχνά και σε δικαστική αντιπαράθεση ιδιοκτήτες.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας, η αλλαγή των κοινωνικών δομών και η εμφάνιση νέων μορφών σύγχρονης οικονομικής δραστηριότητας, όπως η βραχυχρόνια μίσθωση, το γνωστό Αirbnb, έχουν καταστήσει εκ των πραγμάτων ανεπαρκές το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.

Στον σχεδόν έναν αιώνα που μεσολάβησε από την αρχική νομοθετική παρέμβαση της πολιτείας, οι πολυκατοικίες αποτελούν την κυρίαρχη μορφή κατοικίας και επαγγελματικής στέγης, κυρίως στα αστικά κέντρα. Οι σχέσεις των συνιδιοκτητών έχουν γίνει με το πέρασμα των χρόνων πιο σύνθετες, δημιουργώντας την ανάγκη εκσυγχρονισμού του νομικού πλαισίου προς δύο κατευθύνσεις: Στην επίλυση των αναδυόμενων διαφορών και στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας.

Υπό αυτό το πρίσμα, η εξαγγελία του υπουργείου Δικαιοσύνης, που κινείται στην τροχιά των πρόσφατων εμβληματικών μεταρρυθμίσεων στο κληρονομικό δίκαιο, σηματοδοτεί όπως επισημάνθηκε από τα αρμόδια χείλη «την πολιτική βούληση της κυβέρνησης σε συνεργασία με τις οργανώσεις ιδιοκτητών ακινήτων να δοθεί  μία ριζική και ολοκληρωμένη αναμόρφωση του πλαισίου της συνιδιοκτησίας, προσαρμόζοντάς το στις σύγχρονες κοινωνικές, τεχνολογικές και οικονομικές συνθήκες».

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης Τύπου για τον εκσυγχρονισμό της συνιδιοκτησίας, οι κ. Γ. Φλωρίδης και Γ. Μπούγας παρουσίασαν τους βασικούς άξονες της νομοθετικής πρωτοβουλίας, που θα πάρουν βέβαια «σάρκα και οστά» μέσα από το νομοσχέδιο που εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμο μέχρι τον Σεπτέμβριο, ώστε να έχει ψηφιστεί και να γίνει νόμος του κράτους μέχρι το τέλος του 2026.

Το νομοθετικό τοπίο για τις πολυκατοικίες

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν, στο νέο νομοθετικό τοπίο:

1. Διευκολύνεται η διαδικασία τροποποίησης των κανονισμών της πολυκατοικίας που δεν ανταποκρίνονται στις σημερινές συνθήκες, ώστε να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες και να διασφαλίζουν κλίμα ηρεμίας μεταξύ ιδιοκτητών και ενοίκων.

2. Ενισχύεται ο μηχανισμός για την ταχύτερη επίλυση των διαφόρων μεταξύ των ιδιοκτητών, που θα μπορούν να τις επιλύουν και εξωδικαστικά με βάση και τον νέο Κώδικα, αποσυμφορώντας τα δικαστήρια, εκεί όπου καταλήγουν συχνά προς επίλυση τέτοιες αντιδικίες.

3. Ρυθμίζονται ζητήματα που προκύπτουν από τη βραχυχρόνια μίσθωση – μια νέα μορφή μισθώσεων που έχει μπει στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια με αυξανόμενο ρυθμό.

4. Επικαιροποιούνται οι ρυθμίσεις για τη σύσταση οριζοντίου και κάθετης ιδιοκτησίας, στα νέα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα, ώστε ιδιοκτησίες που βρίσκονται εδώ και χρόνια στην αφάνεια (π.χ. διαμερίσματα αγορασμένα με προσύμφωνο), να εμφανιστούν στο Κτηματολόγιο ώστε να μπορέσουν να ξεμπλοκαριστούν και να μεταβιβαστούν.

5. Αξιοποιείται το δικαίωμα του υψούν και των αδιάθετων ποσοστών είτε με την ανακατανομή μεταξύ συνιδιοκτητών με τροποποίηση συστατικής πράξης είτε με απόδοση στους οικοπεδούχους και τους καθολικούς διαδόχους. Από αυτή τη ρύθμιση αναμένεται να αξιοποιηθούν μεγάλα ποσοστά σε πολυκατοικίες.

6. Δίνεται η δυνατότητα, ανεξάρτητα από το αν το απαγορεύει ο κανονισμός της πολυκατοικίας, της κατάτμησης ή της συνένωσης οριζόντιων συνιδιοκτησιών, ώστε μεγάλα οροφοδιαμερίσματα να αξιοποιηθούν για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στέγασης στις μεγάλες πόλεις.

7. Παρέχεται η δυνατότητα όποιος αγοράζει ακίνητο να μπορεί να βλέπει και τον κανονισμό της πολυκατοικίας.

8. Αναμορφώνεται ο ρόλος του διαχειριστή με τη θέσπιση σαφέστερων κανόνων για τα καθήκοντά του, τη νομιμοποίηση και τις υποχρεώσεις όσων διαχειρίζονται κτίρια. Η έλλειψη σαφούς νομοθεσίας για τον ορισμό και τις αρμοδιότητες του διαχειριστή οδηγεί συχνά σε αδιέξοδο και δικαστικές διαμάχες μεταξύ των ενοίκων.

9. Προβλέπεται ειδική διαδικασία είσπραξης κοινόχρηστων αλλά και δημιουργία αποθεματικού και ασφάλισης της οικοδομής ώστε να αντιμετωπίζονται ζητήματα όπως αυτό που συνέβη πρόσφατα στα Πετράλωνα.

10. Αλλάζουν τα ποσοστά λήψης αποφάσεων για την εκτέλεση αναγκαίων εργασιών και ενεργειακών αναβαθμίσεων. Μειώνονται τα ποσοστά του απαιτούμενου αριθμού ψήφων για επισκευές συντήρησης και ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων. Και αυτό γιατί, όπως έχει δείξει η πράξη, εδώ και χρόνια οι αυστηρές προϋποθέσεις πλειοψηφίας (έως και 100% για τροποποίηση κανονισμού) καθιστούν αδύνατη την εκτέλεση αναγκαίων επισκευών ή ενεργειακών αναβαθμίσεων σε παλαιότερες πολυκατοικίες.

11. Δημιουργείται νέο περιβάλλον για τη διευκόλυνση της ενεργειακής αναβάθμισης των πολυκατοικιών με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις στέγες, σταθμών ηλεκτρικής φόρτισης οχημάτων ή αντλιών θερμότητας λόγω διαφωνιών επί των κοινόχρηστων χώρων.

12. Προσαρμόζονται οι διατάξεις συνιδιοκτησίας με αυτές του κληρονομικού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νομοπαρασκευαστική επιτροπή που αποτελείται από 13 πρόσωπα (δικαστές, καθηγητές πανεπιστημίου, θεσμικούς φορείς, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, εκπροσώπους του ΥΠΕΝ, του Κτηματολογίου και του ΤΕΕ) έχει να διεκπεραιώσει ένα σύνθετο έργο που αφορά, κατά κυριολεξία, ολόκληρη την κοινωνία. Και όπως με έμφαση ειπώθηκε, χθες, αυτό θα γίνει με σεβασμό στην ιδιοκτησία και τις συνταγματικές διατάξεις που ισχύουν για την προστασία της, καθώς στόχος είναι να αντιμετωπιστούν τα υπάρχοντα προβλήματα και όχι να δημιουργηθούν νέα πεδία αντιπαράθεσης.

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