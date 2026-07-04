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Πρίνος: Στην τελική ευθεία η έναρξη γεωτρήσεων για αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα

Προχωρούν τα έργα δέσμευσης, μεταφοράς και υπόγειας αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα

Green 04.07.2026, 08:31
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Πρίνος: Στην τελική ευθεία η έναρξη γεωτρήσεων για αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα
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Σάρκα και οστά λαμβάνει η αλυσίδα δέσμευσης, μεταφοράς και υπόγειας αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα στη χώρα μας καθώς τα δύο βασικά έργα, του ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα και της EnEarth στον Πρίνο ωριμάζουν παράλληλα και εξασφαλίζουν χρηματοδοτήσεις από εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους. Στόχος είναι η λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης και την έναρξη των γεωτρήσεων εντός του 2027.

Το συνολικό έργο APOLLOCO₂ έχει ενταχθεί στα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) της ΕΕ και απευθύνεται σε βιομηχανίες που δεν έχουν τεχνολογικά τη δυνατότητα να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται από το κόστος των εκπομπών αυτών.

Η λύση που επιλέγεται είναι η δέσμευση του διοξειδίου, η μεταφορά του με αγωγούς στις εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα όπου θα υγροποιείται, θα φορτώνεται σε πλοία και θα μεταφέρεται στον Πρίνο για αποθήκευση σε βάθος 2500-3600 μέτρων, στο εξαντλημένο κοίτασμα του Πρίνου.

Την περασμένη εβδομάδα υπεγράφη από τον ΔΕΣΦΑ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Συμφωνία Επιχορήγησης ύψους 169,3 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Καινοτομίας (Innovation Fund), για την κατασκευή της μονάδας υγροποίησης, προσωρινής αποθήκευσης και εξαγωγής CO₂ στη Ρεβυθούσα. Υπενθυμίζεται ότι στη νησίδα αυτή εισάγεται, αποθηκεύεται και αεριοποιείται υγροποιημένο φυσικό αέριο το οποίο διακινείται σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία και χρειάζεται ενέργεια για να θερμανθεί, και αεριοποιηθεί προκειμένου να εισαχθεί στους αγωγούς μεταφοράς.

Η ψύξη του διοξειδίου του άνθρακα προκειμένου να υγροποιηθεί θα γίνεται αξιοποιώντας την κρυογενική υποδομή της Ρεβυθούσας, μειώνοντας έτσι σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας και το λειτουργικό κόστος. Ο ΔΕΣΦΑ πρόκειται επίσης να αναπτύξει αγωγούς μεταφοράς του διοξειδίου του άνθρακα από βιομηχανίες της περιοχής προς τη Ρεβυθούσα.

Στην άλλη άκρη της αλυσίδας, προχωρά η τεχνική και χρηματοδοτική ωρίμανση της υπόγειας αποθήκης στον Πρίνο. Τα επόμενα βήματα είναι η έγκριση από τη Ρυθμιστική Αρχή και η υλοποίηση των δύο φάσεων του market test (μη δεσμευτική και δεσμευτική) προκειμένου μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2027 να ληφθεί η τελική επενδυτική απόφαση. Εν τω μεταξύ η νέα εξέδρα που θα εγκατασταθεί στην περιοχή βρίσκεται στο Πέραμα για εργασίες προκειμένου στις αρχές του έτους να ξεκινήσουν οι πρώτες από τις 6 συνολικά γεωτρήσεις εισπίεσης διοξειδίου του άνθρακα στον Πρίνο.

Η υπόγεια αποθήκη και τα συνοδά έργα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, έχουν εξασφαλίσει επίσης εθνικές και Κοινοτικές επιχορηγήσεις, ύψους 120 εκατ. από το Connecting Europe Facility και 150 εκατ. από το εθνικό και το αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ποσό στο οποίο περιλαμβάνονται 75 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή έχουν εξασφαλιστεί 270 εκατ. από το 1 δισ. ευρώ που είναι η συνολική επένδυση.

Τα δύο έργα σε Ρεβυθούσα και Πρίνο λειτουργούν και ανεξάρτητα, δηλαδή με διοξείδιο και από άλλες πηγές. Το κατ αρχήν ενδιαφέρον από τη ελληνική αγορά υπερκαλύπτει το δυναμικό αποθήκευσης που θα αναπτυχθεί σε δύο φάσεις (1 εκατ. τόνοι ετησίως αρχικά και 2,8 εκατ. τελικά), καθώς η EnEarth έχει υπογράψει 15 μη δεσμευτικά Μνημόνια Κατανόησης για 6,12 εκατομμύρια τόνους CO2 με βιομηχανίες που δεν είναι δυνατό να μειώσουν τις εκπομπές τους μέσω της αλλαγής καυσίμου.

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