ΑΑΔΕ: Αγροτικές πληρωμές 42,2 εκατ. ευρώ μέχρι τέλος Ιουλίου

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Πληρωμές συνολικού ύψους 42,2 εκατ. ευρώ πραγματοποιεί μέχρι τις 31 Ιουλίου η ΑΑΔΕ σε περισσότερους από 158.800 αγρότες και κτηνοτρόφους για εκκρεμότητες του ΟΣΔΕ, ειδικά καθεστώτα ενίσχυσης και στοχευμένα μέτρα στήριξης.

Στο ίδιο χρονοδιάγραμμα περιλαμβάνονται η πρώτη καταβολή της ενίσχυσης για τα λιπάσματα, καθώς και η δεύτερη δόση της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο αγροτικό πετρέλαιο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις έως τις 31 Ιουλίου οι αγρότες και κτηνοτρόφοι θα πληρωθούν για:

Μηδική Έβρου 1,8 εκατ. ευρώ και τομάτα θερμοκηπίου Daniel 0,25 εκατ. ευρώ. Σύνολο 2,05 εκατ. ευρώ

Προανθικό 2021: 2,5 εκάτ. ευρώ και λειψυδρία Ιωαννίνων 1,85 εκατ. ευρώ. Σύνολο 4,35 εκατ. ευρώ.

Ρύζι: 20,3 εκατ. ευρώ

Λιπάσματα: 41 εκατ. ευρώ (μετά την ολοκλήρωση της κοινοτικής διαδικασίας)

Έκτακτο μέτρο στήριξης κτηνοτροφίας Λέσβου: 38,1 εκατ. ευρώ

θερμοκηπιακή τομάτα που επλήγη από τον Daniel, 250.000 ευρώ

Επίσης, έως 30 Σεπτεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί:

Προανθικός 2025: 80 εκατ. (ακριβές ποσό μετά από ελέγχους)

Τενάγη Φιλίππων: 4,8 εκατ. ευρώ (αποζημίωση για διάβρωση των πλημμυρισμένων εδαφών που δεν μπορούν να καλλιεργηθούν).

Ακόμη, μέσα στον Ιούλιο αναμένεται, όπως ανακοινώθηκε, η πληρωμή εκκρεμοτήτων που αφορούν περιπτώσεις ανωτέρας βίας στο ζωικό κεφάλαιο, καθώς και η καταβολή της ενίσχυσης για την ευζωία των χοίρων για το 2024 και για το 2025.

Ακόμη, αναμένονται οι εκκαθαρίσεις για προγράμματα και δράσεις όπως οι δασώσεις γεωργικών γαιών, καθώς και εκκρεμότητες του Πυλώνα Ι και του Πυλώνα ΙΙ που συνδέονται µε το ΟΣ∆Ε 2024, αλλά και μέτρων και επενδυτικών προγραμμάτων του Πυλώνα Ι και ΙΙ που υλοποιούνται εκτός ΟΣ∆Ε.

Την ίδια περίοδο, προγραμματίζονται και οι πληρωμές για τα δεσμευμένα αγροτεμάχια λόγω συστήματος παρακολούθησης εκτάσεων και αυτών με μεικτό καθεστώς ΚΑΕΚ-ΑΤΑΚ.