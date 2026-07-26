 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(11) "Agriculture"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

ΑΑΔΕ: Αγροτικές πληρωμές 42,2 εκατ. ευρώ μέχρι τέλος Ιουλίου

Τι έχει προγραμματίσει να καταβάλει η ΑΑΔΕ σε περισσότερους από 158.800 αγρότες και κτηνοτρόφους

AGRO 26.07.2026, 15:46
Σχολιάστε
ΑΑΔΕ: Αγροτικές πληρωμές 42,2 εκατ. ευρώ μέχρι τέλος Ιουλίου
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Πληρωμές συνολικού ύψους 42,2 εκατ. ευρώ πραγματοποιεί μέχρι τις 31 Ιουλίου η ΑΑΔΕ σε περισσότερους από 158.800 αγρότες και κτηνοτρόφους για εκκρεμότητες του ΟΣΔΕ, ειδικά καθεστώτα ενίσχυσης και στοχευμένα μέτρα στήριξης.

Στο ίδιο χρονοδιάγραμμα περιλαμβάνονται η πρώτη καταβολή της ενίσχυσης για τα λιπάσματα, καθώς και η δεύτερη δόση της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο αγροτικό πετρέλαιο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις έως τις 31 Ιουλίου οι αγρότες και κτηνοτρόφοι θα πληρωθούν για:

  • Μηδική Έβρου 1,8 εκατ. ευρώ και τομάτα θερμοκηπίου Daniel 0,25 εκατ. ευρώ. Σύνολο 2,05 εκατ. ευρώ
  • Προανθικό 2021: 2,5 εκάτ. ευρώ και λειψυδρία Ιωαννίνων 1,85 εκατ. ευρώ. Σύνολο 4,35 εκατ. ευρώ.
  • Ρύζι: 20,3 εκατ. ευρώ
  • Λιπάσματα: 41 εκατ. ευρώ (μετά την ολοκλήρωση της κοινοτικής διαδικασίας)
  • Έκτακτο μέτρο στήριξης κτηνοτροφίας Λέσβου: 38,1 εκατ. ευρώ
  • θερμοκηπιακή τομάτα που επλήγη από τον Daniel, 250.000 ευρώ

Επίσης, έως 30 Σεπτεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί:

  • Προανθικός 2025: 80 εκατ. (ακριβές ποσό μετά από ελέγχους)
  • Τενάγη Φιλίππων: 4,8 εκατ. ευρώ (αποζημίωση για διάβρωση των πλημμυρισμένων εδαφών που δεν μπορούν να καλλιεργηθούν).

Ακόμη, μέσα στον Ιούλιο αναμένεται, όπως ανακοινώθηκε, η πληρωμή εκκρεμοτήτων που αφορούν περιπτώσεις ανωτέρας βίας στο ζωικό κεφάλαιο, καθώς και η καταβολή της ενίσχυσης για την ευζωία των χοίρων για το 2024 και για το 2025.

Ακόμη, αναμένονται οι εκκαθαρίσεις για προγράμματα και δράσεις όπως οι δασώσεις γεωργικών γαιών, καθώς και εκκρεμότητες του Πυλώνα Ι και του Πυλώνα ΙΙ που συνδέονται µε το ΟΣ∆Ε 2024, αλλά και μέτρων και επενδυτικών προγραμμάτων του Πυλώνα Ι και ΙΙ που υλοποιούνται εκτός ΟΣ∆Ε.

Την ίδια περίοδο, προγραμματίζονται και οι πληρωμές για τα δεσμευμένα αγροτεμάχια λόγω συστήματος παρακολούθησης εκτάσεων και αυτών με μεικτό καθεστώς ΚΑΕΚ-ΑΤΑΚ.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο έγιναν πληρωμές 64,69 εκατ. ευρώ σε 82.923 μοναδικούς ΑΦΜ στο σύνολο των παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης ενώ το α’ εξάμηνο «έκλεισε» με το ποσό των 1,125 δισ. ευρώ.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Μασκ: Ο «μόνος τρόπος» για να αποπληρωθεί το έλλειμμα των ΗΠΑ είναι να «φορολογηθούν όλοι μέχρι τελικής πτώσης»
World

Μασκ για δημόσιο χρέος: Να φορολογηθούν όλοι «μέχρι τελικής πτώσης»
Στενά του Ορμούζ: Τάνκερ εξερράγη, προσέκρουσε σε ναυτική νάρκη
Κόσμος

Στενά του Ορμούζ: Τάνκερ εξερράγη, προσέκρουσε σε ναυτική νάρκη
Γαλλία: Στην κούρσα για την ανάπτυξη data centers
Τεχνολογία

Επενδύσεις 210 δισ. ευρώ για κέντρα δεδομένων στη Γαλλία
Ελληνικός τουρισμός: Οι χώρες που τροφοδοτούν τα τουριστικά θέρετρα της χώρας [πίνακας] 
Τουρισμός

Οι μεγάλοι «αιμοδότες» του τουρισμού - Τι δείχνουν τα στοιχεία [πίνακας] 
ΑΑΔΕ: Αγροτικές πληρωμές 42,2 εκατ. ευρώ μέχρι τέλος Ιουλίου
AGRO

ΑΑΔΕ: Αγροτικές πληρωμές 42,2 εκατ. ευρώ μέχρι τέλος Ιουλίου
Mitsotakis Praises UNESCO Recognition of Mount Olympus
English Edition

Mitsotakis Praises UNESCO Recognition of Mount Olympus

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ελληνική οικονομία: Η επόμενη «μάχη» μετά το δημόσιο χρέος
Economy

Η επόμενη «μάχη» για την Ελλάδα μετά το χρέος

Οι διαρθρωτικές αδυναμίες και οι αντοχές για την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Βιομηχανίες τροφίμων στην αντεπίθεση – Η συνταγή ΜΕΒΓΑΛ, Agrino και Θεόνη για να κερδίσουν μερίδια
Business

Ακρίβεια και κλίμα ξαναγράφουν τη βιομηχανία τροφίμων

Η στροφή σε υγιεινά σνακ, η κλιματική αλλαγή και η αναζήτηση οικονομικών προτάσεων από τους καταναλωτές ωθεί τις ελληνικές βιομηχανίες τροφίμων σε στρατηγικές επενδύσεις

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Τεχνητή νοημοσύνη: Ποιες εταιρείες ξοδεύουν τα περισσότερα σε υποδομές
Tεχνητή νοημοσύνη

Ποιες εταιρείες ξοδεύουν τα περισσότερα σε υποδομές ΑΙ

Οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο ξοδεύουν τώρα εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για να εξασφαλίσουν τη θέση τους στην τεχνητή νοημοσύνη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γιατί η Nestlé θα αντισταθεί στην τάση διάσπασης των εταιρειών προϊόντων ευρείας κατανάλωσης
Reuters Breakingviews

Η Nestlé έχει λόγους να παραμένει έξω από τον χορό των εταιρικών διασπάσεων

Το ερώτημα της διάσπασης αιωρείται πάνω από τη Nestlé των 2.000 brands και των 200 χωρών τον τελευταίο καιρό

Aimee Donnellan
Αγρότες: Πώς θα κάνουν δωρεάν διακοπές
Τουρισμός

Δωρεάν διακοπές για αγρότες - Τα ποσά και οι περιοχές

Τι προβλέπουν τα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας του ΟΠΕΚΑ για τους αγρότες

Κώστας Παπαδής
Ταμείο Ανάκαμψης: Μπορεί το ΕΠΑ να καλύψει το κενό στην ανάπτυξη;
Economy

Μπορεί το ΕΠΑ να καλύψει το κενό του RRF;

Η κυβέρνηση παρουσιάζει το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ως τον βασικό μηχανισμό που θα διατηρήσει τη δυναμική των δημοσίων επενδύσεων μετά τη λήξη του «Ελλάδα 2.0».

Αλέξανδρος Κλώσσας
Καφές: Οι χώρες που καταναλώνουν τον περισσότερο και οι θεριακλήδες κάτοικοι
Commodities

Ποιες χώρες καταναλώνουν τον περισσότερο καφέ

Ο καφές παραμένει το δεύτερο περισσότερο διακινούμενο εμπόρευμα παγκοσμίως, με την Ελλάδα να βρίκσεται στις ψηλότερες θέσεις στην κατανάλωση ανά κάτοικο

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΔΕΛΤΑ: Γιατί δεν βρίσκεται αγοραστής – Το CVC ζητά 300 εκατ. ευρώ
Τρόφιμα – ποτά

Η ΔΕΛΤΑ που κανείς... δεν αγοράζει - Τι εμποδίζει το deal

Οι επαφές με Θεοδωρόπουλο και Ελληνικά Γαλακτοκομεία για την ΔΕΛΤΑ δεν προχώρησαν - Ο χρόνος πιέζει το CVC να αναζητήσει εναλλακτική έξοδο 

Δημήτρης Χαροντάκης
Περισσότερα από AGRO
ΑΑΔΕ: Αγροτικές πληρωμές 42,2 εκατ. ευρώ μέχρι τέλος Ιουλίου
AGRO

ΑΑΔΕ: Αγροτικές πληρωμές 42,2 εκατ. ευρώ μέχρι τέλος Ιουλίου

Τι έχει προγραμματίσει να καταβάλει η ΑΑΔΕ σε περισσότερους από 158.800 αγρότες και κτηνοτρόφους

Νέα ΚΑΠ 2028-2034: Στο επίκεντρο η χρηματοδότηση και η στήριξη της ελληνικής παραγωγής
AGRO

Η νέα ΚΑΠ «game changer» του αγροτικού μοντέλου

Η 3η συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου στην Πάτρα ανέδειξε τις προτεραιότητες για το εισόδημα των παραγωγών, τη βιοασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα

ΑΑΔΕ: Καταβάλλεται η 2η δόση επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης σε 88.833 αγρότες
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πληρωμή 24,79 εκατ. από την ΑΑΔΕ για επιστροφή ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης

Το συνολικό ποσό της σημερινής καταβολής από την ΑΑΔΕ ανέρχεται σε 24.790.488,49 ευρώ και αφορά αγορές του 2ου τριμήνου 2026

Ευλογιά προβάτων: Εννέα κρούσματα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
AGRO

Εννέα κρούσματα ευλογιάς προβάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Οι Υπηρεσίες, όπως λέει η Περιφέρεια, εφαρμόζουν απαρέγκλιτα, όλα τα προβλεπόμενα μέτρα με στόχο να περιοριστεί και να αντιμετωπιστεί η ευλογιά προβάτων

Σχοινάς: Δρομολογούνται 40 προσλήψεις στον ΕΦΕΤ
AGRO

Σχοινάς: Δρομολογούνται 40 προσλήψεις στον ΕΦΕΤ

Ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ ενημέρωσε τον Μαργαρίτη Σχοινά ότι από τον προσεχή Σεπτέμβριο ο Οργανισμός θα υλοποιήσει επιπλέον πρόγραμμα ελέγχων στα κυλικεία των σχολείων

Αναπτυξιακός Νόμος: 150 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στην αγροδιατροφή
Economy

Αναπτυξιακός Νόμος: 150 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στην αγροδιατροφή

Τι είπε ο ΥΠΑΝ Τάκης Θεοδωρικάκος για τον διαγωνισμό που προκηρύχθηκε σήμερα σε σχέση με τον Αναπτυξιακό Νόμο

ΚΑΠ: Σκληρό παζάρι στις Βρυξέλλες για το μέλλον των αγροτικών ενισχύσεων
AGRO

Σκληρό παζάρι στις Βρυξέλλες για τις επιδοτήσεις της ΚΑΠ

Οι «μάχες» που θα καθορίσουν τις επιδοτήσεις μετά το 2027 στη νέα ΚΑΠ – Οι νέες ισορροπίες

Ανθή Γεωργίου
Latest News
Μασκ: Ο «μόνος τρόπος» για να αποπληρωθεί το έλλειμμα των ΗΠΑ είναι να «φορολογηθούν όλοι μέχρι τελικής πτώσης»
World

Μασκ για δημόσιο χρέος: Να φορολογηθούν όλοι «μέχρι τελικής πτώσης»

Ο Μασκ ισχυρίζεται ότι τα νούμερα απλά δεν βγαίνουν όσους φόρους κι αν πληρώσουν οι δισεκατομμυριούχοι

Στενά του Ορμούζ: Τάνκερ εξερράγη, προσέκρουσε σε ναυτική νάρκη
Κόσμος

Στενά του Ορμούζ: Τάνκερ εξερράγη, προσέκρουσε σε ναυτική νάρκη

Την είδηση έκανε γνωστή το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim

Γαλλία: Στην κούρσα για την ανάπτυξη data centers
Τεχνολογία

Επενδύσεις 210 δισ. ευρώ για κέντρα δεδομένων στη Γαλλία

Σύμφωνα με σχετική μελέτη στη Γαλλία οι επενδυσεις σε data centers θα απαιτήσουν επενδύσεις 210 δισ. ευρώ έως το 2035

Ελληνικός τουρισμός: Οι χώρες που τροφοδοτούν τα τουριστικά θέρετρα της χώρας [πίνακας] 
Τουρισμός

Οι μεγάλοι «αιμοδότες» του τουρισμού - Τι δείχνουν τα στοιχεία [πίνακας] 

Πώς κινήθηκαν οι ξένες αφίξεις την τριετία 2023-2025 - Ο ρόλος της Ευρώπης και οι τρίτες χώρες 

Λάμπρος Καραγεώργος
ΑΑΔΕ: Αγροτικές πληρωμές 42,2 εκατ. ευρώ μέχρι τέλος Ιουλίου
AGRO

ΑΑΔΕ: Αγροτικές πληρωμές 42,2 εκατ. ευρώ μέχρι τέλος Ιουλίου

Τι έχει προγραμματίσει να καταβάλει η ΑΑΔΕ σε περισσότερους από 158.800 αγρότες και κτηνοτρόφους

Mitsotakis Praises UNESCO Recognition of Mount Olympus
English Edition

Mitsotakis Praises UNESCO Recognition of Mount Olympus

The Greek prime minister hailed UNESCO’s decision to add Olympus to the World Heritage List as a major national achievement and a step toward protecting its natural and cultural legacy.

Wall Street: Ο«Big Short» προειδοποιεί ακόμα μια φορά για «φούσκα»
Wall Street

Ο «Big Short» προειδοποιεί ακόμα μια φορά για «φούσκα»

Το deja vu του Μπέρι που προέβλεψε την κρίση του 2008

Τζούλη Καλημέρη
Ιράν: Ο πόλεμος εξαπλώνεται στην Ερυθρά θάλασσα και την Κασπία
World

Ο πόλεμος στο Ιράν εξαπλώνεται στην Ερυθρά θάλασσα και την Κασπία

Καμία αμερικανική επίθεση στο Ιράν για πρώτη φορά μετά από δύο εβδομάδες - Η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουκρανία για επίθεση σε εμπορικό πλοίο στην Κασπία Θάλασσα

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Κικίλιας: Λιμενικά έργα στη Ζάκυνθο για πρώτη φορά μετά το 1999
Λιμάνια

Κικίλιας: Λιμενικά έργα στη Ζάκυνθο για πρώτη φορά μετά το 1999

Ο Βασίλης Κικίλιας είχε στη Ζάκυνθο συσκέψεις για το master plan του λιμανιού του νησιού

Γιατί η Nestlé θα αντισταθεί στην τάση διάσπασης των εταιρειών προϊόντων ευρείας κατανάλωσης
Reuters Breakingviews

Η Nestlé έχει λόγους να παραμένει έξω από τον χορό των εταιρικών διασπάσεων

Το ερώτημα της διάσπασης αιωρείται πάνω από τη Nestlé των 2.000 brands και των 200 χωρών τον τελευταίο καιρό

Aimee Donnellan
Ρωσία: Εκτός λειτουργίας ο μεγαλύτερος τερματικός σταθμός εξαγωγής πετρελαίου στη Μαύρη Θάλασσα
Πετρέλαιο

Εκτός λειτουργίας ο μεγαλύτερος σταθμός εξαγωγής πετρελαίου στη Μαύρη Θάλασσα

Ο Sheskharis, στη Ρωσία, εξήγαγε κατά μέσο όρο περίπου 650.000 βαρέλια την ημέρα κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Πότε πληρώνονται συντάξεις και επιδόματα Αυγούστου
Economy

Πότε πληρώνονται συντάξεις και επιδόματα ΔΥΠΑ - ΟΠΕΚΑ

Το συνολικό ποσό των 2.492.777.459,09 ευρώ θα καταβληθεί από e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ σε 4.333.061 δικαιούχους

Γαλλία: Συναγερμός στο Μπορντό – Σκέψεις για εκκένωσή του
Κόσμος

Γαλλία: Συναγερμός στο Μπορντό – Σκέψεις για εκκένωσή του

«Κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, παρατηρήθηκε ότι η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με ταχείς ρυθμούς», ανέφεραν σε σημερινή τους δήλωσή της οι αρμόδιες τοπικές αρχές για την περιοχή του Μπορντό.

Μουντιάλ 2026: Απέφερε 150 εκατ. λίρες – ανάσα στις βρετανικές παμπ
World

«Χρυσωρυχείο» για τις βρετανικές παμπ το Μουντιάλ 2026

Η αύξηση πωλήσεων κατά το Μουντιάλ 2026 ξεπέρασε εκείνη του 2004 όταν οι Αγγλοι παρακολουθούσαν την πορεία της Αγγλίας μέχρι τον τελικό του Euro εκείνης της χρονιάς

Greece Wins First Water Polo World Cup Gold Medal
English Edition

Greece Wins First Water Polo World Cup Gold Medal

The Greek men’s national team defeated Hungary 15-14 in a dramatic final, securing the first major gold medal in its history after a last-minute winning goal decided the tournament in Australia

Ιαπωνία: Η δύσκολη κοινοβουλευτική νίκη της Τακαΐτσι
Κόσμος

Ιαπωνία: Η δύσκολη κοινοβουλευτική νίκη της Τακαΐτσι

Η Τακαΐτσι αναμένεται να αντιμετωπίσει τα πυρά της αντιπολίτευσης τη Δευτέρα- Υποχωρεί η δημοτικότητά της

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies