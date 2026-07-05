Ακίνητα: O Σύλλογος Ιδιοκτητών Διατηρητέων Κτιρίων λέει όχι στην αναθεώρηση του άρθρου 17 του Συντάγματος

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Υπόμνημα προς τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος κ. Μάκη Βορίδη, τον Γενικό Εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας κ.Ευριπίδη Στυλιανίδη και προς τα μέλη της Επιτροπής απέστειλε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιδιοκτητών Διατηρητέων Κτιρίων και Μνημείων, κεντρικό μέλος της ΠΟΜΙΔΑ, με τις απόψεις του επί της πρότασης για αναθεώρηση των άρθρων 17 (περί ιδιοκτησίας) και 24 (περί διατηρητέων κτιρίων) του ισχύοντας Συντάγματος.

Οι προτάσεις για τα διατηρητέα ακίνητα

Στο υπόμνημα που υπογράφεται από την πρόεδρό του, αρχιτέκτονα κα Γιώτα Βρεττάκου-Μιχαλοπούλου, και εισηγείται κατά βάσιν την μη τροποποίηση των σχετικών συνταγματικών διατάξεων, επισημαίνονται τα εξής ζητήματα:

1. Μέχρι σήμερα δεν έχουν υλοποιηθεί οι δεσμεύσεις που απορρέουν από το άρθρο 24 παρ. 6 του Συντάγματος, ούτε έχει καθοριστεί ο τρόπος και το είδος της αποζημίωσης των ιδιοκτητών.

2. Δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί οι διατάξεις της διεθνούς Σύμβασης της Γρανάδας του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία κυρώθηκε ομόφωνα από την Ελληνική Βουλή, με το άρθρο 1 του Ν. 2039/1992 και προβλέπει ότι τα συμβαλλόμενα κράτη οφείλουν να υιοθετήσουν μια ολοκληρωμένη πολιτική προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

3. Δεν έχει εκδοθεί το προβλεπόμενο Προεδρικό Διάταγμα του άρθρου 48 του Ν. 3028/2002, το οποίο αφορά την εφαρμογή του μέτρου των χορηγήσεων και των οικονομικών κινήτρων προς τους ιδιοκτήτες.

Δεδομένου ότι ο χαρακτηρισμός ενός κτιρίου ως διατηρητέου αποτελεί απόφαση της πολιτείας, η οποία λαμβάνεται για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, ο Σύλλογος θεωρεί ότι η προστασία και η διατήρηση των διατηρητέων κτιρίων θα πρέπει να συνοδεύονται από την αντίστοιχη έμπρακτη στήριξη της πολιτείας προς τους ιδιοκτήτες τους.

«Παράλληλα, η μέχρι σήμερα εμπειρία από τη διαχείριση των διατηρητέων ακινήτων που ανήκουν στο Δημόσιο έχει αποδείξει ότι τα διατηρητέα κτήρια και η πολιτιστική σημασία τους έχουν υποτιμηθεί. Διαχρονικά, δεν έχει υπάρξει καμία μέριμνα για την ανάδειξή τους, κάτι που πρόκειται να επαναληφθεί με την παρούσα αναθεώρηση του Συντάγματος, εάν ψηφισθεί η διάταξη του άρθρου 17 όπως έχει προταθεί και μάλιστα σε ακόμα μεγαλύτερο εύρος διατηρητέων ακινήτων», αναφέρεται χαρακτηριστικά.