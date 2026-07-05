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Ακίνητα: Ράλι στις τιμές κατοικιών σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική [πίνακες]

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τα ακίνητα - Πώς διαμορφώνονται οι τιμές σε πώληση και ενοικίαση

Ακίνητα 05.07.2026, 08:00
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Ακίνητα: Ράλι στις τιμές κατοικιών σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική [πίνακες]
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Την ανοδική τους πορεία διατηρούν τα ακίνητα στη Βόρεια Ελλάδα, με τις Μέσες Ζητούμενες Τιμές (ΜΖΤ) πώλησης και ενοικίασης να καταγράφουν συνεχή αύξηση κατά την τελευταία πενταετία.

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Τριμηνιαίο Δελτίο για το Ιδιωτικό Χρέος στην Ελληνική Οικονομία σύμφωνα με το οποίο οι τιμές των κατοικιών συνεχίζουν να αυξάνονται.  Οι τιμές κατοικιών αυξήθηκαν και το 2025, με μοχλό τις υψηλές επενδύσεις στην αγορά ακινήτων και τις ισχυρές εισροές ξένων κεφαλαίων

Το Spitogatos Insights εξέτασε την αγορά ακινήτων στη Βόρεια Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στη Μακεδονία, Θράκη, και Θεσσαλονίκη εστιάζοντας στην εξέλιξη των Μέσων Ζητούμενων Τιμών (ΜΖΤ) πώλησης και ενοικίασης κατοικιών τα προηγούμενα έτη καθώς και στις τάσεις που διαμορφώνονται στις Περιφερειακές Ενότητες και στις μεγαλύτερες πόλεις της περιοχής κατά το 1ο τρίμηνο του 2026.

Η Θεσσαλονίκη καταγράφει τις υψηλότερες ΜΖΤ τόσο στην πώληση όσο και στην ενοικίαση κατοικιών μεταξύ των τριών βασικών γεωγραφικών περιοχών (Θεσσαλονίκη, Μακεδονία και Θράκη), ενώ σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων η Χαλκιδική ξεχωρίζει με τις υψηλότερες ΜΖΤ τόσο στην πώληση όσο και στην ενοικίαση κατοικιών κατά το 1ο τρίμηνο του 2026.

Παράλληλα, το διεθνές ενδιαφέρον για κατοικίες στη Βόρεια Ελλάδα ενισχύεται, με τα Προάστια Θεσσαλονίκης, τη Χαλκιδική και τον Δήμο Θεσσαλονίκης να συγκεντρώνουν σταθερά την υψηλότερη προτίμηση για αγορά και ενοικίαση κατοικίας.

Τα ακίνητα στη Βόρεια Ελλάδα

Το Spitogatos Insights εστίασε στην εξέλιξη της Μέσης Ζητούμενης Τιμής (ΜΖΤ) πώλησης και ενοικίασης κατοικίας κατά την περίοδο 2022-2026 στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλονίκη. Πιο συγκεκριμένα, η ΜΖΤ κατοικίας προς πώληση σημείωσε εντυπωσιακή αύξηση 61% στην Θεσσαλονίκη ενώ το 1ο τρίμηνο του 2026 η ΜΖΤ κατοικίας προς πώληση στη Θεσσαλονίκη ανέρχεται στα 2.300 €/τ.μ.

Η ΜΖΤ κατοικίας προς πώληση αυξήθηκε κατά 53,7% και διαμορφώθηκε στα 1.992 €/τ.μ. στη Μακεδονία και κατά 38,3% στη Θράκη όπου διαμορφώθηκε στα 1.500 €/τ.μ. το 1ο τρίμηνο του 2026.

Αυξητική πορεία είχε και η ΜΖΤ ενοικίασης κατοικίας σε Μακεδονία, Θεσσαλονίκη και Θράκη την περίοδο 2022-2026 με τη σημαντικότερη αύξηση να καταγράφεται και πάλι στη Θεσσαλονίκη όπου το 2022 η ΜΖΤ ενοικίασης κατοικίας ανήλθε στα 7,0 €/τ.μ. ενώ το 1ο τρίμηνο του 2026 καταγράφηκε στα 9,4 €/τ.μ. καταγράφοντας αύξηση 34,3% όπως χαρακτηριστικά φαίνεται και στο παρακάτω γράφημα.

Εξετάζοντας τις μεταβολές των ζητούμενων τιμών σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων, τις υψηλότερες  ΜΖΤ πώλησης κατοικίας για το 1ο τρίμηνο του 2026 καταγράφουν: η Χαλκιδική με 2.716 €/τ.μ., o Δήμος Θεσσαλονίκης με 2.667 €/τ.μ. και η Καβάλα 2.194 €/τ.μ.

Η Καβάλα καταγράφει τόσο τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση κατά το 1ο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2025 της τάξης του +13,3%, όσο και τη μεγαλύτερη αύξηση της περιόδου 2022-2026 +68,1%.

Σημαντικές αυξήσεις σε επίπεδο πενταετίας (1ο τρίμηνο 2022-1ο τρίμηνο 2026) καταγράφηκαν στους Περιφερειακούς Δήμους της Θεσσαλονίκης αλλά και στον Δήμο Θεσσαλονίκης της τάξης του 65,2% και 59,4% αντίστοιχα. Δύο Π.Ε. της Μακεδονίας ξεχώρισαν για την μείωση που σημείωσαν στη ΜΖΤ πώλησης κατοικίας την τελευταία πενταετία και είναι αυτές της Καστοριάς και της Κοζάνης.

Στη Θράκη η ΜΖΤ πώλησης κατοικίας ανέρχεται στα 1.500 €/τ.μ. κατά το 1ο τρίμηνο του 2026, καταγράφοντας αύξηση 13,6% σε ετήσια βάση.

Πιο αναλυτικά, σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων, τις υψηλότερες ΜΖΤ πώλησης καταγράφουν ο Έβρος 1.778 €/τ.μ. και η Ροδόπη 1.212 €/τ.μ. κατά το 1ο τρίμηνο του 2026. Ξεχωρίζει η Π.Ε. Έβρου, η οποία καταγράφει τόσο τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση όσο και τη μεγαλύτερη συνολική αύξηση της περιόδου 2022 – 2026, η οποία ανέρχεται σε 44,1%.

Οι κατοικίες προς ενοικίαση στη Βόρεια Ελλάδα παρουσιάζουν αύξηση στις (ΜΖΤ) την περίοδο 2022 -2026. Σε αντίθεση με τις κατοικίες προς πώληση, όπου οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των γεωγραφικών περιοχών είναι εντονότερες, στις κατοικίες προς ενοικίαση, οι μεταβολές των ΜΖΤ εμφανίζονται ηπιότερες, με τη Θεσσαλονίκη να διατηρεί σταθερά τις υψηλότερες ΜΖΤ ενοικίασης κατοικίας.

Η Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να καταγράφει την υψηλότερη ΜΖΤ ενοικίασης, η οποία διαμορφώνεται στα 9,4 €/τ.μ. κατά το 1ο τρίμηνο του 2026, έναντι 8,8 €/τ.μ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 6,6%.

Σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, ο Δήμος Θεσσαλονίκης καταγράφει την υψηλότερη ΜΖΤ ενοικίασης με 10,4 €/τ.μ.

Στη Μακεδονία, η μέση ζητούμενη τιμή (ΜΖΤ) ενοικίασης διαμορφώθηκε στα 6,7 €/τ.μ. το 1ο τρίμηνο του 2026, καταγράφοντας ετήσια άνοδο 1,5%.

Σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων, τις υψηλότερες τιμές καταγράφουν η Π.Ε. Χαλκιδικής με 12,3 €/τ.μ., η Π.Ε. Θεσσαλονίκης με 10,4 €/τ.μ. και η Π.Ε. Καβάλας με 7,2 €/τ.μ. περιοχές όπου η έντονη τουριστική και αστική δραστηριότητα συμπαρασύρει ανοδικά τις τιμές ενοικίασης. Ενδεικτική της μακροπρόθεσμης αυτής δυναμικής είναι η Καβάλα, με άνοδο 31,3% στη ΜΖΤ ενοικίασης κατοικίας σε βάθος πενταετίας.

Η Π.Ε. Χαλκιδικής διατηρεί την υψηλότερη Μέση Ζητούμενη Τιμή (ΜΖΤ) τόσο στην πώληση όσο και στην ενοικίαση κατοικιών μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων της Βόρειας Ελλάδας. Κατά το 1ο τρίμηνο του 2026, η ΜΖΤ πώλησης διαμορφώνεται στα 2.716 €/τ.μ. και η ΜΖΤ ενοικίασης στα 12,3 €/τ.μ., ενώ η ΜΖΤ πώλησης καταγράφει αύξηση άνω του 30% σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο του 2022. Αντίστοιχα, στη Θράκη, η ΜΖΤ ενοικίασης διαμορφώνεται στα 7,7 €/τ.μ. κατά το 1ο τρίμηνο του 2026, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 7,7%. Σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων, τις υψηλότερες ΜΖΤ ενοικίασης καταγράφουν ο Έβρος 8,0 €/τ.μ. και η Ροδόπη 7,6 €/τ.μ.

Πέρα από τη συνολική εικόνα ανά Περιφερειακή Ενότητα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη των (ΜΖΤ) πώλησης στις μεγαλύτερες πόλεις των Περιφερειακών Ενοτήτων της Βόρειας Ελλάδας. Η αποτύπωση των στοιχείων σε επίπεδο πόλης για το 1ο τρίμηνο του 2026 αναδεικνύει τις διαφοροποιήσεις που καταγράφονται στις τοπικές αγορές κατοικίας.

Η Αλεξανδρούπολη με ΜΖΤ 2.000 €/τ.μ. και η Καβάλα με ΜΖΤ 1.993 €/τ.μ. καταγράφουν από τις υψηλότερες ΜΖΤ πώλησης μεταξύ των μεγαλύτερων πόλεων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Βόρειας Ελλάδας. Ακολουθούν η Κομοτηνή με 1.300 €/τ.μ. και η Ξάνθη με 1.282 €/τ.μ., ενώ πάνω από τα 1.000 €/τ.μ. διαμορφώνονται η Κατερίνη 1.108 €/τ.μ., οι Σέρρες 1.047 €/τ.μ., η Δράμα 1.000 €/τ.μ. και η Βέροια 1.000 €/τ.μ.. Στον αντίποδα, χαμηλότερες ΜΖΤ πώλησης καταγράφονται στην Έδεσσα με 958 €/τ.μ., στα Γρεβενά 937 €/τ.μ., στο Κιλκίς 917 €/τ.μ., στην Κοζάνη 838 €/τ.μ., στα Γιαννιτσά 800 €/τ.μ., στην Καστοριά 793 €/τ.μ. και στη Φλώρινα 773 €/τ.μ.

Σημαντική αύξηση σημειώνεται και στην Αλεξανδρούπολη (51,3%) καθώς και στην Ξάνθη (45,3%). Αξιοσημείωτη είναι και η μικρή μείωση -8,2% που σημειώθηκε στην Καστοριά την τελευταία πενταετία με την ΜΖΤ πώλησης κατοικίας να διαμορφώνεται στα 793 €/τ.μ. κατά το 1ο τρίμηνο του 2026.

Οι μεγαλύτερες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας παρουσιάζουν αξιοσημείωτες διαφοροποιήσεις τόσο ως προς το επίπεδο των (ΜΖΤ) ενοικίασης όσο και ως προς τον ρυθμό μεταβολής τους. Τα στοιχεία του 1ου τριμήνου του 2026 αποτυπώνουν μια αγορά ενοικίασης με διαφορετικές δυναμικές ανά περιοχή, με ορισμένες πόλεις να καταγράφουν υψηλότερες τιμές και άλλες να εμφανίζουν ταχύτερους ρυθμούς αύξησης.

Κατά το 1ο τρίμηνο του 2026, η Αλεξανδρούπολη καταγράφει ΜΖΤ ενοικίασης 9,0 €/τ.μ., ενώ ακολουθούν η Κομοτηνή με 7,6 €/τ.μ. και η Καβάλα με 7,3 €/τ.μ.. Στο ίδιο επίπεδο διαμορφώνεται και η Ξάνθη με 7,3 €/τ.μ.

Το Κιλκίς καταγράφει εντυπωσιακή αύξηση +62,5% στην ΜΖΤ ενοικίασης κατοικίας την περίοδο 2022-2026. Η άνοδος αυτή συνδέεται μεταξύ άλλων και με τον υπερδιπλασιασμό της προσφοράς (stock) κατοικιών προς πώληση, γεγονός που αντανακλά μια ευρύτερη δυναμική στην τοπική αγορά ακινήτων. Ακολουθεί η Αλεξανδρούπολη με +44,0%, η οποία ηγείται και σε απόλυτο επίπεδο τιμής (9,0 €/τ.μ.) γεγονός το οποίο αντανακλά τη γεωπολιτική δυναμική και τις επενδύσεις στην περιοχή που έχουν ενδυναμώσει τη ζήτηση. Στις μεγαλύτερες αυξήσεις ανάμεσα στις μεγαλύτερες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας εκτός της Θεσσαλονίκης, συγκαταλέγεται και η Κατερίνη με 33,2% αύξηση στη ΜΖΤ ενοικίασης κατοικίας την περίοδο 2022-2026 με την ΜΖΤ ενοικίασης να ανέρχεται στα 6,2 €/τ.μ. κατά το 1ο τρίμηνο 2026.

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Ιράν: Πώς ο πόλεμος άλλαξε την αγορά πετρελαίου – Προσιτές οι συναλλαγές σε ιδιώτες επενδυτές
Commodities

Πώς ο πόλεμος άλλαξε την αγορά πετρελαίου

Την έκθεση στην αγορά πετρελαίου επιδιώκουν ιδιώτες επενδυτές μετά τον πόλεμο στο Ιράν - Θα κρατήσει το ενδιαφέρον ότι «ξεθωριάσουν» τα πρωτοσέλιδα;

Πανελλαδικές 2026: Τα SOS για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου
Κοινωνία

Πανελλαδικές 2026: Τα SOS για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου

Οι Πανελλαδικές 2026 ολοκληρώνονται με την ανακοίνωση των βάσεων για τις σχολές - Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου

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