Γαλλία: Ο πλουσιότερος άνθρωπος της χώρας καλείται να πληρώσει 22,5 εκατ. σε φόρους

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Να πληρώσει 22,5 εκατομμύρια ευρώ σε αναδρομικούς φόρους διέταξε η Γαλλία τον Μπερνάρ Αρνό, τον πλουσιότερο άνθρωπο της χώρας, μετά από μια μακροχρόνια δικαστική διαμάχη.

Ο Αρνό και η σύζυγός του θα έπρεπε να είχαν καταβάλει φόρο για το μεγαλύτερο μέρος μιας πληρωμής 50 εκατομμυρίων ευρώ που έλαβαν μετά την ανάληψη χρημάτων από βελγική εταιρεία χαρτοφυλακίου η οποία κατείχε μετοχές που σχετίζονταν με τον κολοσσό πολυτελών ειδών LVMH, αποφάσισε την Πέμπτη διοικητικό δικαστήριο.

Σε διαδοχικές δικαστικές υποθέσεις από το 2020, ο Αρνό αμφισβήτησε τα επιχειρήματα των φορολογικών αρχών και είχε κερδίσει δύο φορές πριν από αυτήν την ανατροπή. Ένας εκπρόσωπός του δήλωσε ότι θα ασκήσει ξανά έφεση, σύμφωνα με τους FT.

Ο μεγιστάνας υπήρξε σφοδρός αντίπαλος των προτάσεων για φόρο πλούτου. Επιτέθηκε σε μια πρόταση που προώθησε ο εξέχων ακαδημαϊκός Γκαμπριέλ Ζουκμάν πέρυσι, η οποία προωθήθηκε από αριστερά κόμματα, λέγοντας ότι θα ήταν «θανατηφόρα για τη γαλλική οικονομία». Απέρριψε τον Ζουκμάν ως «έναν ακροαριστερό ακτιβιστή… που θέτει τις ψευδο-ακαδημαϊκές του ικανότητες στην υπηρεσία της ιδεολογίας του».

Μετά από έντονη άσκηση πιέσεων από επιχειρηματικά συμφέροντα, ο προτεινόμενος «φόρος Ζουκμάν» δεν βρήκε τον δρόμο του στο κοινοβούλιο. Θα απαιτούσε από άτομα με περιουσία άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ να πληρώνουν φόρο τουλάχιστον 2% ετησίως για όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών τους, των μετοχών εταιρειών και των μη πραγματοποιηθέντων κερδών.

Ο Αρνό και η οικογένειά του είναι οι κύριοι ιδιοκτήτες της LVMH με ποσοστό 50,01%. Ο δείκτης Bloomberg Billionaires τον κατατάσσει ως τον όγδοο πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο με περιουσία αξίας 165 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Γαλλία διεκδικεί φόρους για επιστροφή κεφαλαίου σε βελγική οντότητα

Η φορολογική διαμάχη προέκυψε από μια αναδιάρθρωση στην οποία ο Αρνό μεταβίβασε μετοχές που σχετίζονται με την LVMH σε μια βελγική εταιρεία χαρτοφυλακίου σε αντάλλαγμα για μετοχές της βελγικής οντότητας. Χρόνια αργότερα, όταν η εταιρεία του επέστρεψε περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ μειώνοντας το μετοχικό της κεφάλαιο, ο Αρνό υποστήριξε ότι η πληρωμή θα έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί ως αφορολόγητη επιστροφή κεφαλαίου.

Ωστόσο, οι φορολογικές αρχές υποστήριξαν ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτού θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως φορολογητέο διανεμημένο εισόδημα.

Στην απόφαση, το δικαστήριο επανέφερε περίπου 22,5 εκατομμύρια ευρώ σε πρόσθετο φόρο εισοδήματος, κοινωνικές εισφορές και σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις περιουσίας.

«Για την απόφαση αυτή, η οποία ανατρέπει τόσο την πρωτοβάθμια απόφαση όσο και μια προηγούμενη απόφαση του ίδιου εφετείου, θα ασκηθεί έφεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Αρνό, αναφερόμενος στο ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Γαλλίας.

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε: «Η LVMH είναι ο μεγαλύτερος εταιρικός φορολογούμενος της Γαλλίας. Οι συνολικές δραστηριότητες του ομίλου συνεισφέρουν επίσης περισσότερο από το 1% του ΑΕΠ της χώρας». Οι συνολικές πληρωμές φόρου εισοδήματος της εταιρείας αυξήθηκαν σε περίπου 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ πέρυσι, πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ υψηλότερες από το 2024, σύμφωνα με τον οικονομικό διευθυντή της σε τηλεδιάσκεψη για τα κέρδη.

Η βελγική υπηκοότητα

Ο Αρνό βρέθηκε στη δημοσιότητα το 2012, αφού υπέβαλε αίτηση για βελγική υπηκοότητα, εκτός από τη γαλλική υπηκοότητά του, σε μια κίνηση που οι επικριτές είπαν ότι είχε ως στόχο τη βελτιστοποίηση των φορολογικών του υποθέσεων.

Εκείνη την εποχή, ο τότε πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ πρότεινε έναν «υπερφόρο» 75% επί των κερδών άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ ετησίως, ο οποίος τελικά δεν εφαρμόστηκε.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Le Monde εκείνη την εποχή, ο Αρνό δήλωσε ότι πρόθεσή του ήταν να «προστατεύσει καλύτερα το βελγικό ίδρυμα που ίδρυσε, με μοναδικό στόχο τη διασφάλιση της συνέχειας και της ακεραιότητας του ομίλου LVMH σε περίπτωση που πεθάνει και οι κληρονόμοι του δεν καταλήξουν σε συμφωνία».

Αργότερα εγκατέλειψε την αίτηση υπηκοότητας.

Μια άλλη Γαλλίδα δισεκατομμυριούχος, η Λιλιάν Μπετανκούρ, της οποίας η οικογένεια κατέχει μέρος του ομίλου καλλυντικών L’Oréal, αναγκάστηκε να επιστρέψει φόρους μετά από παρατεταμένες διαμάχες με τις αρχές.

Η γαλλοαμερικανική οικογένεια Γουίλντενσταϊν, η οποία έκανε την περιουσία της στη διεθνή τέχνη, πολέμησε επίσης με την κυβέρνηση για υπεράκτια trusts, με αποτέλεσμα ο Γκάι Γουίλντενσταϊν να καταδικαστεί για φορολογική απάτη το 2024.