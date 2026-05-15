LVMH: Θα πουλήσει την Marc Jacobs στην WHP

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στην πώληση της Marc Jacobs προχωράει η LVMH, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να μειώσει το χαρτοφυλάκιό της εν μέσω μιας πολυετούς -πλέον- πτώσης της ζήτησης για ακριβά προϊόντα.

Το brand, το οποίο γνώρισε την ακμή του στις αρχές της δεκαετίας του 2000, θα αγοραστεί από την WHP, διαχειριστή brands με έδρα τη Νέα Υόρκη, ανακοίνωσαν οι εταιρείες την Πέμπτη.

Η πώληση είναι η τελευταία σε μια σειρά εκποιήσεων από την LVMH μικρότερων brands που υποαποδίδουν, καθώς ο όμιλος που είναι εισηγμένος στο χρηματιστήριο του Παρισιού, επιδιώκει να διαχειριστεί το κόστος σε μια πιο περιορισμένη αγορά και να επικεντρωθεί ξανά σε κερδοφόρες μάρκες, όπως η Louis Vuitton, η Tiffany και η Dior, σύμφωνα με τους Financial Times.

Ο δισεκατομμυριούχος διευθύνων σύμβουλος Μπερνάρ Αρνό δημιούργησε την LVMH μέσω αλλεπάλληλων εξαγορών επί 40 χρόνια. Ωστόσο, τους τελευταίους 18 μήνες έχει μετατοπιστεί από τη θέση του αγοραστή σε εκείνη του πωλητή, εκποιώντας την μάρκα μόδας Off-White και το μερίδιό της LVMH στη Stella McCartney, καθώς και την επιχείρηση λιανικής πώλησης ταξιδιών στην ευρύτερη Κίνα.

Για τη συμφωνία που αφορά την πώληση της Marc Jacobs δεν αποκαλύφθηκαν λεπτομέρειες, αλλά άτομα που γνωρίζουν το θέμα είχαν δηλώσει παλαιότερα στους FT ότι η LVMH στοχεύει σε μια αποτίμηση περίπου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Ο Μαρκ Τζέικομπς, ο επώνυμος ιδρυτής της μάρκας και πρώην δημιουργικός διευθυντής της Louis Vuitton, θα παραμείνει ο σχεδιαστής της.

Ο Αρνό δήλωσε ότι ο Τζέικομπς είναι «ένας σχεδιαστής σπάνιας δημιουργικότητας». «Είμαι βέβαιος ότι αυτό το νέο κεφάλαιο θα προσφέρει νέες ευκαιρίες για την Marc Jacobs», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Οι Μαρκ Τζέικομπς και Ρόμπερτ Ντάφι ξεκίνησαν την εταιρεία το 1984. Το 1997, η LVMH απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών, ακριβώς τη στιγμή που ο Τζέικομπς ανέλαβε ως ο πρώτος δημιουργικός διευθυντής της Louis Vuitton. Αυτή η κίνηση εξασφάλισε στον Αμερικανό σχεδιαστή έναν πολυπόθητο ρόλο στον κολοσσό της πολυτέλειας της Ευρώπης.

Αποχώρηση από την LVMH μετά από σχεδόν 3 δεκαετίες

«Είμαι για πάντα ευγνώμων στον Μπερνάρ Αρνό για την υποστήριξη, την πίστη και την εμπιστοσύνη του σε μένα τα τελευταία 30 χρόνια», δήλωσε ο Τζέικομπς. «Παραμένω αφοσιωμένος στον ρόλο μου ως δημιουργικού διευθυντή και ανυπομονώ για αυτό το λαμπρό νέο κεφάλαιο».

Η νέα δομή χωρίζει τα πράγματα: Η WHP και η G-III συνεργάζονται σε μια κοινοπραξία 50/50 για να κατέχουν την πνευματική ιδιοκτησία της Marc Jacobs – τα νόμιμα δικαιώματα επί της μάρκας και των σχετικών περιουσιακών στοιχείων.

Σύμφωνα με το PR Newswire, η G-III, από την πλευρά της, πρόκειται να αγοράσει και να λειτουργήσει την παγκόσμια επιχείρηση. Η αδειοδότηση παραμένει υπό τον έλεγχο της WHP, με την εταιρεία να επιβλέπει συμφωνίες όπου άλλες εταιρείες πληρώνουν για να τοποθετήσουν την μάρκα στα προϊόντα τους ή να την πουλήσουν σε καταστήματα.

Με τη συμφωνία, η WHP προσθέτει πλέον έναν μεγαλύτερο πυλώνα μόδας στη γκάμα της, που ενώνεται με τις Vera Wang, rag & bone και G-STAR. Στο ρόστερ της G-III συμμετέχουν οι DKNY, Donna Karan και Karl Lagerfeld, ενώ διαθέτει και άδειες για τους Calvin Klein, Tommy Hilfiger και Levi’s.

Η πρόκληση βρίσκεται στην εκτέλεση. Η G-III αναμένει ότι η συμφωνία θα επηρεάσει τα κέρδη κατά το πρώτο έτος μετά το κλείσιμο, και στη συνέχεια θα γίνει αυξητική.

Η εταιρεία επεσήμανε επίσης εμπόδια γύρω από την κανονιστική έγκριση, τις διακυμάνσεις στη ζήτηση των πελατών, τις λιανικές δραστηριότητες, τα πιθανά προβλήματα με τα αδειοδοτημένα προϊόντα και τα έξοδα ενσωμάτωσης.

Η συναλλαγή εξακολουθεί να χρειάζεται κανονιστική έγκριση και τα συνήθη εμπόδια ολοκλήρωσης. Η LVMH και η WHP βλέπουν την ολοκλήρωση της συμφωνίας πριν από το τέλος του έτους, αλλά η G-III στρέφεται στο τρίτο οικονομικό τρίμηνο του 2027 για ολοκλήρωση.

Η LVMH ολοκλήρωσε την ημέρα με άνοδο 1,89% στο Παρίσι, στα 460,85 ευρώ. Στη Νέα Υόρκη, η G-III σημείωσε άνοδο 1,09% στα 29,75 δολάρια.