Μπρα ντε φερ για τα «λεφτόδεντρα»

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«Η ζωή μας δεν είναι excel!», απάντησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας σε ερώτηση νέων για τα «κοστολογημένα προγράμματα» των άλλων κομμάτων πρόσφατα στα Λιπάσματα Δραπετσώνας. «Ολοι σας “κοστολογείτε” τις προτάσεις σας με δεδομένο ότι πρέπει να τηρείται η δημοσιονομική ισορροπία της ΕΕ, δηλαδή ο στενός κορσές για ό,τι αφορά τις λαϊκές ανάγκες, που πρακτικά αυτό σημαίνει πως ο λαός θα χρυσοπληρώνει την Υγεία, τη μόρφωση, την Πρόνοια, τις Μεταφορές κ.λπ.», επανήλθε ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ στη Βουλή προ ημερών στη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών.

Η συζήτηση για το αν πρέπει και πόσο κοστολογημένα είναι τα σχέδια των κομμάτων δεν άνοιξε προφανώς από τον Περισσό. Σαν «φάντασμα» όμως πλανάται πάνω από την κεντρική πολιτική συζήτηση και κυρίως ενεργοποιήθηκε από τις διακηρύξεις και τις παρεμβάσεις στελεχών της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, τον πόλεμο κυβέρνησης – Κεντροαριστεράς και βέβαια το μπρα ντε φερ Κυριάκου Μητσοτάκη – Νίκου Ανδρουλάκη.

Ακοστολόγητα σχέδια

Πάμε από την αρχή. Προηγήθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη με ηλικιακό όριο τα 24 έτη και όπως επαναλάμβαναν τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη με απόλυτα κοστολογημένο τρόπο. Πρωτοδιατυπώθηκε μάλιστα από τον Νίκο Ανδρουλάκη σε συζήτηση με νέους-ες στα Λιπάσματα Δραπετσώνας. «Για να προλάβω αυτούς που θα κάνουν λόγο για “λεφτόδεντρα” του ΠΑΣΟΚ, το μέτρο το αναλύσαμε και το κοστολογήσαμε. Είναι 30-35 εκατομμύρια ευρώ», είπε ο Ανδρουλάκης. Δεν άργησε να πει ο Αλέξης Τσίπρας (ΟΤ Forum) τη δική του σκέψη-πρόταση για τα εισιτήρια, που αυτή τη φορά για εκείνον και το νέο του κόμμα μπορεί να είναι καθολικά δωρεάν χωρίς όριο ηλικίας – πλην τουριστών.

Η κυβέρνηση καραδοκούσε όχι απλώς κατακεραυνώνοντας τις δύο πολιτικές δυνάμεις πώς ακριβώς έχουν ακοστολόγητα σχέδια, αλλά και ενοποιώντας τις δικές τους προτάσεις προσπαθώντας να τις εντάξει σε ένα κοινό κάδρο και με στόχο να επαναφέρει το δίλημμα «σταθερότητα ή χάος». Ο παραπάνω στρατηγικός άξονας που η κυβέρνηση προφανώς θα ξεδιπλώσει ενόψει και της εθνικής κάλπης επιτάθηκε από σκόρπιες εμφανίσεις και παρεμβάσεις στελεχών της ΕΛΑΣ σε παραπλήσια οικονομικά πεδία. Η αλήθεια είναι ότι πολλές εξ αυτών ήταν αρκετά ασαφείς ως προς τη φορολόγηση του λεγόμενου υπερπλούτου, αν και πώς θα πρέπει να φορολογούνται και με τι όρια συγκεκριμένα μεγάλα εισοδήματα.

Η στρατηγική

Από τη μεριά στελεχών της ΕΛΑΣ δόθηκε μια ευκαιρία προς την κυβέρνηση και τα δικά της στελέχη να προσπαθήσουν να παραπέμψουν τη συζήτηση στο πρόγραμμα ακόμα και της Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ του 2014 και ακριβώς να καταδείξουν – οι κυβερνητικοί πάντα – ότι απέναντί τους έχουν ασαφή και ακοστολόγητα προγράμματα για τη χώρα. Προφανώς (και) έτσι θα πάμε στις κάλπες.

Με ένα ιδιότυπο μπρα ντε φερ. Η στρατηγική εξάλλου του Μεγάρου Μαξίμου θέλει να μπαίνει στο στόχαστρο η αξιοπιστία του Αλέξη Τσίπρα και του νέου εγχειρήματός του και ως προς τις προτάσεις του για την Ελλάδα αλλά και ως προς τον συνολικό σχεδιασμό του.

Το να μετατοπιστεί η συζήτηση στον ρεαλισμό των προγραμμάτων από τη μία, αλλά και στον τρόπο που αυτά μπορούν να εφαρμοστούν, η κυβέρνηση θεωρεί πως είναι ένα προνομιακό γήπεδο για την ίδια. Δεδομένου ότι προς το παρόν η ΕΛΑΣ παρότι δημοσκοπικά καταγράφεται ήδη ως δεύτερη δύναμη δεν έχει ξεδιπλώσει αναλυτικά το πολιτικό και οικονομικό της σχέδιο – που όμως επίκειται βήμα-βήμα. Και παρά τις προθέσεις του Αλέξη Τσίπρα σε αυτή τη δεύτερη φάση του πολιτικού κύκλου του να εμφανιστεί και ως ρεαλιστής και εναλλακτικός κυβερνητικός παίκτης.

«Βέβαια μια κουβέντα για τα προγράμματα δεν είναι αυτόματα και ιδανική για την κυβέρνηση όταν γίνεται στο φόντο συμπτωμάτων μικρής ή μεγάλης διαφθοράς», λέει στα «ΝΕΑ» έμπειρος αναλυτής των πολιτικών διεργασιών. Δεν είμαστε ούτε στον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, ούτε στο 2015, συμπληρώνει. Κοινώς τα απτά αποτελέσματα που έχει δώσει η κυβέρνηση της ΝΔ και μια σειρά αναπάντητων λύσεων σε θέματα όπως η ακρίβεια δεν την καθιστούν και καθολικά αξιόπιστη στο σκέλος της Οικονομίας.

Εξού και οι πρόσφατες πρωτοβουλίες της για την ακρίβεια με το πάγωμα τιμών. Η ΕΛΑΣ πάντως επιχειρεί βήμα- βήμα να αποτινάξει κάθε φάντασμα βερμπαλισμού ή ασάφειας και να επιδείξει ένα νέο πρόσωπο που θα πετυχαίνει συγκερασμό ρεαλισμού και τομών ριζοσπαστισμού. Εύκολο; Οχι, αλλά προκλητικό κυρίως ως στοίχημα για το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.

Χωρίς ασάφειες

Η κουβέντα της κοστολόγησης των προγραμμάτων δεν αφορά μόνον τη Λεωφόρο Αμαλίας αλλά και προφανώς το ΠΑΣΟΚ. Εδώ τα πράγματα είναι πιο σαφή αφού η Χαριλάου Τρικούπη έχει παρουσιάσει σειρά θέσεων και όπως λένε στελέχη της έχουν «προγραμματικό βάθος χωρίς ασάφειες». Είδαμε την αναλυτική αποδόμηση των κυβερνητικών πολιτικών για το Ταμείο Ανάκαμψης από τη Χαριλάου Τρικούπη.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως η κυβέρνηση θα αφήσει στο απυρόβλητο το ΠΑΣΟΚ και δεν θα του επιτεθεί ακριβώς με στόχο να το παρουσιάσει ως μια παραλλαγή της «ασάφειας»: «Νιώθω ώρες ώρες ότι στον ανταγωνισμό σας με τον κ. Τσίπρα είστε έτοιμος να εισβάλετε στο Νομισματοκοπείο» είπε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης στη Βουλή την Τετάρτη και στο μπρα ντε φερ του με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αφορμή τώρα ήταν ο νόμος Κατσέλη και η προστατευτική και ευνοϊκή τροπολογία της κυβέρνησης που ερμηνεύει την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες. Το Νομισματοκοπείο παραπέμπει – σύμφωνα με τους κυβερνώντες – στο 2015 και άρα αποτελεί μια στρατηγική αναβίωση του διλήμματος «χάος ή κανονικότητα» που θα δούμε σε πολλά επεισόδια προσεχώς.

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