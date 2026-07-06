e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 10 Ιουλίου

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Συνολικό ποσό 69.856.913,67 ευρώ αναμένεται να καταβληθεί σε 81.273 δικαιούχους από σήμερα, Δευτέρα 6 Ιουλίου, έως και την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών που πραγματοποιούν ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

Οι καταβολές αφορούν παροχές, επιδόματα, εφάπαξ, επιδοτούμενες άδειες μητρότητας, καθώς και προγράμματα απασχόλησης, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Από τον e-ΕΦΚΑ, σήμερα, 6 Ιουλίου, θα καταβληθούν 13.856.913,67 ευρώ σε 27.973 δικαιούχους για παροχές όπως επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας.

Παράλληλα, από τις 6 έως τις 10 Ιουλίου, θα δοθούν 16.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους, μετά την έκδοση αποφάσεων για την πληρωμή εφάπαξ.

Τι θα καταβάλει η ΔΥΠΑ

Από τη ΔΥΠΑ, προβλέπεται η καταβολή 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

Επιπλέον, θα καταβληθεί ποσό 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για την επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Τέλος, ακόμη 19.000.000 ευρώ θα διατεθούν σε 18.000 δικαιούχους, στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.